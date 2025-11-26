旅遊業復甦經濟好轉 盛智文料聖誕市道雙位數增幅

中國香水集團穎通集團與蘭桂坊餐飲概念合作「當酒精遇上酒精」跨界合作企劃。(李朗僑攝)

聖誕將至，本港商戶積極部署。蘭桂坊集團主席盛智文表示，本港旅遊業明顯復甦、經濟好轉，加上聖誕節是送禮消費季節，市民不會錙銖必較，預料今年聖誕市道將錄得15%至20%增長。

盛智文透露，政府正規劃翻新蘭桂坊，集團已提交設計方案，期望明年見到明顯改善。他強調，蘭桂坊已成為品牌，內地多個城市複製模式並大受歡迎，香港必須保持一流、保持領先，「這裡是源頭，我們要做到最好」。

此外，蘭桂坊餐飲概念與中國香水集團穎通集團合作，推出「當酒精遇上酒精」企劃，於12月1日至31日舉行活動，包括在加州大廈設置智能香水體驗機，提供免費試香服務，並推出呼應香水特徵的雞尾酒，打造跨界體驗，吸引市民與旅客共度節慶時光。

