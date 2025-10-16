旅遊熱話｜卡塔爾航空素食餐事件：85歲長者不幸鯁死，家屬提出控訴、索償 即睇網民意見

航空界奧斯卡SKYTRAX今年年中公佈2025年全球百大最佳航空公司，卡塔爾航空繼續蟬聯冠軍，然而這個長期處於頭三甲的航空公司，早於2023年因未能提供已預訂的素食飛機餐，迫使一名美國加州85歲素食老人食用含肉飛機餐，進食過程中事主不幸被食物噎住，送院一個月後宣告不治。死者家屬質疑航空公司未提供預訂餐點導致意外發生，並且延誤就醫，目前向航空公司提出控訴，要求賠償。

航空界奧斯卡SKYTRAX今年年中公佈2025年全球百大最佳航空公司，卡塔爾航空繼續蟬聯冠軍。

未能提供已預訂的素食飛機餐

事發於2023年6月，一名美國加州85歲素食老人Asoka Jayaweera乘搭卡塔爾航空從加州洛杉磯飛往卡塔爾首都多哈，事主出發前已預訂素食餐點，但登機後告知未能供應素食餐，空中服務員只提供含肉飛機餐，並建議他盡量選擇吃餐點中「肉以外的食物」。結果事主在進食過程中被食物噎住，導致呼吸困難。

事主出發前已預訂素食餐點，但登機後告知未能供應素食餐，空中服務員只提供含肉飛機餐。（相片來源：Qatar Airways@Facebook）

無法緊急降落 昏迷長達3個多小時才送降落

事發後，機組人員已立即進行急救，但航空公司指當時飛機正在北極圈上空飛行，無法緊急降落。最終飛機在蘇格蘭愛丁堡降落時，事主已陷入昏迷長達3個多小時。送院後，他被送到ICU搶救，直至同年8月3日因吸入性肺炎宣告不治。

目前向航空公司提出控訴

死者兒子Surya已委託律師向加州法院提出控訴，控告航空公司未能提供預訂了的素食餐，他亦查閱飛行紀錄發現，飛機當時其實位於美國威斯康辛州上空，完全有可能改降最近機場，讓其父親及時獲得醫療救助。目前案件正在審理中，家屬要求航空公司承擔相應責任並賠償損失。

目前案件正在審理中，家屬要求航空公司承擔相應責任並賠償損失。（Getty Images）

網民：點計一定係航空公司問題

眼見這種罕見案例，有網民認為是航空公司問題「未能提供已預訂的餐，然後死咗人，無論點計一定係航空公司問題」、「如果十幾個鐘飛機，食唔到嘢，係好大疏忽。職員提議照食肉邊菜先係最大問題，你點知對方純粹因為宗教原因，定係對肉類嘅蛋白質過敏？」亦有人認為事主也有責任「明知自己不能食還食？」、「85歲長者本身就有吞嚥問題」等，大家又點睇呢？

