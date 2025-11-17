2026年最新旅遊趨勢！跑景點、打卡購物、大魚大肉統統不入流 即睇你的旅遊方式有否追上潮流

警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 金額逾 11 億
2025即將過去，今年大家去了多少趟旅行呢？事實上自從疫情後，旅遊世界正在悄悄轉變，各位旅人重新思考旅行的意義，加上環保意識提升、全球交通成本波動、在地文化被更重視，旅行不再只追求去過多少個景點，而是更在意旅程是否有價值。今次為大家整理出2026年旅遊趨勢，從目的地選擇、飲食習慣、旅行季節、團體型態到價值觀，都能看到明顯變化，來年計劃行程上不妨參考下！
2026年旅遊趨勢｜1. 慢旅行成為主流 停留更久、體驗更深
2026年旅人開始不追求走馬看花地跑景點，而是在一個城市、甚至一個小鎮停留更久，感受當地的日常節奏。所謂的慢旅行（Slower Travel）不只是放慢腳步，更是一種「在地生活化」的旅行方式，重點不在景點數量，而家真正感受一個地方，像是在京都選一間町家連住四晚、每天慢慢遊走不同小巷；或是在北海道富良野住上一星期，看花田、坐咖啡店、與店主聊天，讓旅行變成生活的一部分。
2026年旅遊趨勢｜2.純素飲食興起
植物基（Plant-based）飲食不再限於純素圈，旅客願意用嘴巴探索世界，也期待飲食選擇能更友善地球，但在某些國家仍不易找到高質素的純素餐廳，因此「找得到、吃得好」也成為旅人挑選目的地的考量之一。事實上，近年全球越來越多餐廳推出高質素的全植物料理，像東京的創新純素懷石料理、首爾的現代寺廟料理，或巴黎米芝蓮餐廳的純素Fine dining，都讓大家意識到植物料理不再是「附屬品」，而是一種能展現廚師創意和土地故事的主流料理，成為探索地方文化的一部分。
2026年旅遊趨勢｜3. 淡季出遊
旅人越來越愛避開旺季出遊，機票酒店價錢平之餘，亦能避開人潮，能看到目的地真正的模樣。像是冬季的沖繩，住宿價錢平，不能到沙灘暢遊，卻可以悠閒泡溫泉；6月的瑞士山區，路邊開滿鮮花但還沒出現暑假人潮；1月去挪威或冰島追極光，那種只有冬季才有的靜謐氛圍，是旺季完全感受不到的。淡季旅行能聽見城市的呼吸、看到居民日常，餐廳和住宿負責人也有更多時間與旅客交流，旅程因此變得更有深度，尤其適合不愛人擠人的旅客。
2026年旅遊趨勢｜4.小型旅行團興起
團體旅行從「大型旅行團」轉向8-12人的小團形式，比自由行熱鬧一點，比大團多一點自在，小團不只是「有人帶路」，而是跟一班價值觀接近的旅伴一同冒險，每個人都有空間聊天、建立連結，對於一個人旅行或想認識新朋友的人特別有吸引力。2026年旅人追求的不只是景點，而是「誰和我一起旅行」。
2026年旅遊趨勢｜5. 目的性旅行成主流 不再為打卡
旅人計劃旅遊時不再只為打卡或購物，而是關心旅程是否符合自己的價值觀，例如避免涉及動物剝削的景點、選擇當地小店而非連鎖品牌、支持以永續方式經營的旅宿，甚至學習文化或技藝，像是參加日本鄉村的農家體驗、參加文化工作坊學習手工藝，或是在國家公園跟著導遊認識自然生態等，好玩之餘亦要覺得「這趟旅行是值得的」，Purposeful Travel成為新的旅遊標準。
