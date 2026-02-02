出國旅遊時乘搭公共交通要戴安全帶嗎？日本乘客違規司機扣分／韓國全車座位強制佩戴／土耳其飛機未停穩解帶也會罰

去旅行要戴安全帶嗎？日本乘客違規司機扣分／韓國全車座位強制佩戴／土耳其飛機未停穩解帶也會罰

香港自2026年1月底起實施交通新例，規定公共交通工具乘客必須佩戴安全帶，違者最高罰款$5,000兼入獄3個月。在「強戴令」實施不足一周並引起全城熱議後，香港政府隨即宣佈暫緩執行再檢討。其實為了個人安全，佩戴安全帶自然是情況許可下都盡量佩戴，但放眼全球，原來不少旅遊熱點的「帶」規比香港更嚴苛，稍不留神，隨時會賠掉整趟旅程的預算。

香港「強戴令」實施不足一周並引起全城熱議後，香港政府隨即宣佈暫緩執行再檢討。（圖片來源：Getty Images）

日本：司機的「職人壓力」與扣分恐懼

去日本乘搭的士時，你有沒有發現司機總是神情凝重地叮囑你扣好安全帶？這並非單純出於禮貌。根據日本《道路交通法》，無論私家車還是的士，所有座位乘客均強制佩戴，但其最特別之處在於「罰誰」。如果在一般道路，後座乘客不扣帶，司機僅會被口頭警告；但一旦上了高速公路，後座乘客違規，司機就會被扣1分。對於視駕駛執照如生命的日本司機來說，扣分不但影響保險保費，更可能令「優良駕駛者」的金牌執照泡湯。所以，當司機不斷透過倒後鏡對你發出訊號時，請體諒他的職人壓力，趕快扣上那條保命帶，質素優良的遊客自然會配合。

去日本乘搭的士時，你有沒有發現司機總是神情凝重地叮囑你扣好安全帶？（圖片來源：Getty Images）

一旦上了高速公路，後座乘客違規，司機就會被扣1分。（圖片來源：Getty Images）

韓國：全車強制！連兒童罰款都要加倍

韓國的交通法例近年變得非常果斷。自2018年起，韓國已全面實行「全座位安全帶義務化」。無論是私家車、的士、甚至往返機場的長途巴士，只要座位設有安全帶，不扣就是違法。值得留意的是，韓國法律非常重視保護兒童。一般乘客未扣帶，司機通常會被罰款3萬韓圓（約港幣175元）；但如果違規的是13歲以下的兒童，罰款便會立即翻倍至6萬韓圓（約港幣350元）。這導致韓國司機在接載家庭客時，往往會化身「嚴父」，逐一檢查後座的小朋友是否坐好扣穩。下次在首爾乘車，別以為小朋友有豁免，他們的「帶價」反而最高。

在韓國，如果違規的是13歲以下的兒童，罰款便會立即翻倍至6萬韓圓。（圖片來源：Getty Images）

台灣：公車「高風險位」必扣！國道全車嚴查

台灣的規例則分得相對細緻。如果你是在市區乘搭公車（即巴士），雖然並非所有座位強制，但針對「高風險位置」則有法規明文規定：包括第一排座位、車門旁座位、以及車尾正中間（俗稱「皇帝位」）的座位，乘客必須佩戴安全帶。

若果你乘搭的是行經高速公路或快速公路的公路客運（長途巴士），則屬於全車強制佩戴範圍。台灣近年更普及科技執法，利用高清攝影機自動偵測。若被發現違規，在高速公路可被罰高達6,000元新台幣（約港幣1,450元）。去台灣旅行「乘車」時，看到座位有帶，最穩妥的做法還是先扣為快。

在台灣，針對「高風險位置」則有法規明文規定：包括第一排座位、車門旁座位、以及車尾正中間（俗稱「皇帝位」）的座位，乘客必須佩戴安全帶。（圖片來源：Getty Images）

若果你乘搭的是行經高速公路或快速公路的公路客運（長途巴士），則屬於全車強制佩戴範圍。（圖片來源：Getty Images）

馬來西亞：長途大巴強制佩戴！違規即罰

不少港人喜歡到馬來西亞進行跨城旅遊，乘搭長途巴士（Express Bus）是常見選擇。馬來西亞政府早已立法規定，所有旅遊巴士及長途巴士的乘客，只要座位設有安全帶，就必須佩戴。馬來西亞交通部門會不定期在公路收費站或休息站進行突擊檢查。一旦發現乘客未有佩戴，違例者可被處以最高300令吉（約港幣540元）的罰款。雖然罰款額不算天文數字，但對於追求性價比的旅人來說，這筆錢足以在當地享用幾頓豐富的海鮮大餐。為了荷包與安全著想，上車後第一件事記得「咔嚓」一聲扣好。

馬來西亞政府早已立法規定，所有旅遊巴士及長途巴士的乘客，只要座位設有安全帶，就必須佩戴。（圖片來源：Getty Images）

德國：無罰款也要受「全車制裁」

在追求法治與秩序的德國，法例規定所有私家車及城際巴士（Coach）乘客必須佩戴安全帶。雖然違例罰款僅為30歐元（約港幣250元），相對其他國家並不算重，但你將面臨更可怕的「文化制裁」。德國人極度注重社會責任，如果你在長途大巴上拒絕扣帶，司機可能會直接將車停在路邊，直到你扣好為止。屆時，你將會感受到來自全車德國人那種冷峻、嚴肅且充滿批判性的目光。這種「社交死亡」的壓力，往往比交罰款更令旅客難受。在德國，扣安全帶不只是為了避過罰單，更是為了換取一趟安靜且不被鄰座「問候」的旅程。

德國人極度注重社會責任，如果你在長途大巴上拒絕扣帶，司機可能會直接將車停在路邊，直到你扣好為止。（圖片來源：Getty Images）

土耳其：飛機未停穩站立即收罰單

大家乘搭飛機時，是否總習慣飛機一落地、艙門未開就急不及待解開安全帶站起來拿行李？在土耳其，這個習慣可能會讓你收到一張意想不到的罰單。土耳其民航部門最近加強執法，若飛機降落後、安全帶信號燈未熄滅前乘客擅自解帶站立，即屬違法。根據當地最新行政罰款條例，執法人員有權向違例乘客開出約26,111里拉（約港幣4,700元）的罰款。這項金額與香港新例罰款旗鼓相當，令不少貪快的香港旅客大跌眼鏡。記住，在土耳其的飛機上，安全帶信號燈熄滅前，你的屁股必須緊貼座位。

土耳其民航部門最近加強執法，若飛機降落後、安全帶信號燈未熄滅前乘客擅自解帶站立，即屬違法。（圖片來源：Getty Images）

