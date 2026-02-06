旅遊新潮流「裸飛」熱爆歐美｜帶上護照輕裝出發！Naked Flying 3大流派不同玩法
近日旅遊界出現一個新潮流－「裸飛」（Naked Flying）！這並非要求旅客裸體登機，而是完全不帶行李就起飛。當航空公司行李費越收越貴，精明一族決定反擊，只帶電話、護照、銀包及充電線就上機。
根據國際行李運輸平台「Send My Bag」最新調查，近半數受訪者認為航空公司故意利用複雜的行李規定牟利。有37%旅客在過去一年支付過高達200澳元（約港幣1,050元）的超重費。面對這種情況，裸飛族選擇用最簡單直接的方法應付，索性什麼都不帶，將搭飛機變成如同搭地鐵般輕鬆。這股風潮已經由澳洲、美國吹到亞洲，成為Gen Z與千禧世代的旅遊新潮流。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
行李費貴過機票？旅客與航空公司的聰明鬥法
在廉航與各大型航空公司嚴格的行李限制下，每件行李23公斤的框架讓不少旅客在打包階段就感到焦慮。一不小心超重，在機場手忙腳亂支付高額費用往往令人心痛。而「裸飛」的誕生，正是旅客對這類制度的無聲反抗。這指登機時幾乎不托運行李，也不拿大型手提包，讓旅程變得極度輕盈。
這股潮流之所以廣受討論，源於一位澳洲旅客Rachel Kelly的真實分享。話說，她從愛爾蘭搬到墨爾本，發現若要額外攜帶一件行李登機，收費竟高達1,000澳元（約港幣5,200元）。她隨即轉用貨運服務寄送行李，結果只花了約400澳元（約港幣2,000元），直接省下一筆開支。Rachel直言，隨身行李的收費早已失去合理性，與其支付昂貴費用，不如將行李「外判」。調查亦發現，有三成旅客曾為了慳錢而穿上多層衣服登機來避開額外收費，尤其在Gen Z世代與千禧世代中極為常見，這種與航空公司鬥法的策略，已成為現代旅遊的生存技能。
事實上，裸飛不單只為慳錢那麼簡單。當旅客不需要拖著行李排隊辦理登機手續、不需要苦等行李，落機就可以直接離開，這種自由感是「裸飛」一族所嚮往的。
裸飛三大流派：由入門到極致玩法
「裸飛」的核心精神，其實是向過度準備說再見。不少旅人回國後發現，行李箱內的衣物有一半都未曾穿過。裸飛族認為，旅行不該被物質綁架，少一點負擔，反而能換來更多自由。目前這股趨勢發展出三種層次。
第一種是「口袋派」（Pocket People），他們將行李概念壓縮至極致，選擇多口袋的外套或工裝褲，將內衣、牙刷、耳機等小物分散裝進口袋。第二種是「運送派」（Delivery Crew），預先將生活所需寄往目的地酒店，或直接向當地的朋友借用。甚至連航空公司也看到這點商機，如日本航空（JAL）便曾推出「隨處任你穿」（Any Wear Anywhere）服務，讓旅客抵達日本後直接租借二手或庫存服裝，真正實現「兩手揈揈」去旅行。
最後則是最高境界的「完全裸飛」（Totally Bare），全身上下只帶電話、護照、銀包及充電線。既然現在大部份機票已電子化，生活物品亦能在當地購買，這種方式挑戰了傳統飛行的既定印象。放下「怕用不到」的心態，把旅行還給體驗本身，正是裸飛最迷人的地方。
當然，裸飛也有人不認同。有網民批評這種做法太極端，認為沒有行李旅行簡直是「負極簡主義」。不過支持者則表示，面對航空公司越來越離譜的收費政策，裸飛是消費者的合理反抗。
JAL Any Wear Anywhere
網址：按這裏
更多相關文章：
印度尼帕病毒｜泰國等周邊國家加強邊境防疫！出發旅遊前要注意事項
機艙內禁用尿袋！一文睇清中港日韓台航空公司外置充電器最新規定＋Wh數值換算法
行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿
全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名
其他人也在看
本週 8 大必搶新品 Drop 精選
精選 Palace、Kith，還有 On、Sky High Farm Goods 等重磅聯乘，一次看清本週最值得入手的單品。
香港高鐵車票優惠｜福田站買一送一、減$500優惠碼！西九最新直達站點：南京、無錫、合肥等＋預約方法
高鐵香港段作為香港往返中國內地最快速的陸路跨境交通工具，自從開通以來，一直方便兩地旅客出行！最近港鐵表示，高鐵香港段自1月26日起新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個華東地區重點城市，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。今次調整亦增加西九龍站往來上海虹橋臥鋪列車的服務日數、提升往來廣州南站的班次，以及加強往來潮汕、廈門及福州等地的高鐵服務，以後港人前往內地更為方便！
砂鍋清潔│砂鍋燒焦黐底如何清洗？洗白白靠兩樣法寶
冬天經常會用到砂鍋來做煲仔飯或煲仔菜，如果是做煲仔菜還好，只要將鍋加油後再用中火慢慢徹底加熱，炒材料時基本上便不會太黐底。但如果煮煲仔飯卻很容易燒焦，最即時的做法是浸水，然後開小火把水慢慢燒滾，再熄火浸一會，基本上也可以清除污漬，但如果一時無法清除，那可以加白醋，又或用上小梳打加洗潔精，加起來的清潔效果會更大，即睇如何清潔砂鍋：
農曆新年澳門好去處2026｜無人機煙花匯演／千人花車表演／大金龍巡遊
農曆新年想過一個熱鬧又有氣氛的假期？香港既有花車巡遊、又有煙花匯演，但澳門新春節目同樣精彩，今年有無人機煙花匯演、大金龍巡遊、千人花車表演、年宵市場及爆竹燃放區輪番登場，由澳門半島到氹仔都充滿節慶氣氛。今次Yahoo Travel精選5大澳門新春好去處，一文睇清日期、地點及觀賞重點，計劃新春行程更輕鬆！
情人節禮物2026｜情人節最想收到它！浪漫粉色名牌手袋推介：Hermès、CELINE等根本寫了女友的名字！
每逢情人節，粉色名牌手袋絕對是最受歡迎的「必勝禮物」，一款剪裁精緻、色調溫柔的粉色名牌手袋比千言萬語更能準確表達愛意。以下精選多款粉色名牌手袋，從甜美復古的Miu Miu、浪漫優雅的Dior、低調時尚的Bottega Veneta再到夢幻收藏級別的Hermès，總有一款適合在情人節送給你的另一半！
大茶飯│北水潛在標的檢閱（青冰）
今次的綜合指數檢討以12月底截數，以往亦多次提到，半新股最為着數，截數前上市僅一天也合符資格，所以今次港股通新標的，也集中在上市一天至幾個月的半新股。按青冰的計算，現時的港股通標的市值門檻，日均市值需要大約在九十零億元，近幾個月新上市又過百億市值的很多，重點是要慎選目標。
櫻花、梅花、桃花長超像!?教你看懂3種花的差異+賞花景點7選
每年日本在依然寒冷的2月，就可以看見一朵朵小花在枝頭展露，但其實就連日本人也是不太能分辨，枝頭上的到底是梅、桃、櫻哪一種。這次就讓我們來詳解這三種相似又其實大不同的嬌嫩花朵－梅花、桃花、櫻花的差異、分辨方式，以及各自的著名賞花景點等等，下次到日本時，就可以用全新眼光來欣賞這些春天美景囉！
自助餐優惠2026｜2月香港酒店自助餐排名Top 10：限時買一送一／送海洋公園門票／聯乘恆香老餅家新年主題（每月更新）
香港不少酒店都推出自助餐buffet，不知道哪間最值得去食？就等Yahoo購物為大家整合Klook十間最受歡迎的人氣酒店自助餐排行榜，截至2026年2月3日，第一名酒店依然不變，連續41個月成為Klook人氣酒店自助餐！Klook有不少自助餐優惠，除了有自助餐買一送一優惠、自助餐親子優惠，買一位成人送一位小童外，這間酒店更與恆香老餅家合作，推出限定主題自助餐，還有自助餐送海洋公園門票，事不宜遲即睇完整自助餐排行榜和優惠！
$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集
各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！
坐Uber過大海！Uber推出澳門咪表的士及港澳跨境專車服務｜附車資計算方法及預約須知
相隔9年，Uber宣佈正式重返澳門市場，並以Uber Taxi形式回歸，與持牌澳門的士合作，提供按「咪表」收費的預約服務。除此之外，平台更同步推出「港澳跨境專車」服務，提供往返兩地點對點接送，對於經常穿梭港澳兩地的旅客或商務人士而言，絕對是大好消息。
大阪賞櫻景點旁10間飯店精選！大阪城公園、造幣局就在附近～
3月下旬到4月上旬就是大阪的櫻花季，想賞櫻不用特地到郊外，在大阪市中心也有知名賞櫻景點，如園區內有約3,000棵櫻花的「大阪城公園」，櫻花樹數量高達約4,800棵的「毛馬櫻之宮公園」，以及光是經過視線一定會被吸引的「造幣局」等景點。而想在大阪市內愜意賞櫻，住在景點附近的飯店就對啦！LIVE JAPAN接下來要介紹從房內的窗戶就能眺望櫻花美景的飯店，看完心動的話記得快快預訂囉！ 首圖來源：Booking.com
西銳飛機(02507)推出全新第三代願景噴氣機
私人航空公司西銳飛機(02507.HK)近日推出了其噴氣機產品線的最新演進版本:全新第三代(G3)願景噴氣機®(G3 Vision Jet®）。G3 採用頂級材料煥新機艙內飾設計,新增可容納6名成人的擴展座椅,同時配備 ATC 數據鏈及30多項優化改進功能,開啟更智能、更安全的私人航空新時代。願景噴氣機被公認為全球首款單引擎私人噴氣機,也是航空領域最暢銷的噴氣機。它以獨特的 V 型尾翼設計、寧靜寬敞的客艙、卓越的安全系統以及直觀的 Perspective Touch+™ 航電系統而聞名。西銳目前已正式開始交付 G3 願景噴氣機。西銳行政總裁 Zean Nielsen 表示:「G3 願景噴氣機體現了我們對持續創新的不懈追求、對私人航空領域的不斷投入,以及對機主們的承諾。機主們希望在享受屢獲殊榮的安全功能——如西銳整機降落傘系統®(CAPS®)和安全返回™ 緊急自動著陸系統——所帶來的安心之餘,亦能實現高效出行。G3 願景噴氣機的客艙專為卓越與舒適而設計,現提供更多座椅選擇以增強任務靈活性。西銳 Perspective Touch+ 駕駛艙採用可以減輕機師工作量的新功能,其中包括 ATC
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。