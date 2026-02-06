旅遊新潮流「裸飛」熱爆歐美｜帶上護照輕裝出發！Naked Flying 3大流派不同玩法

近日旅遊界出現一個新潮流－「裸飛」（Naked Flying）！這並非要求旅客裸體登機，而是完全不帶行李就起飛。當航空公司行李費越收越貴，精明一族決定反擊，只帶電話、護照、銀包及充電線就上機。

根據國際行李運輸平台「Send My Bag」最新調查，近半數受訪者認為航空公司故意利用複雜的行李規定牟利。有37%旅客在過去一年支付過高達200澳元（約港幣1,050元）的超重費。面對這種情況，裸飛族選擇用最簡單直接的方法應付，索性什麼都不帶，將搭飛機變成如同搭地鐵般輕鬆。這股風潮已經由澳洲、美國吹到亞洲，成為Gen Z與千禧世代的旅遊新潮流。

裸飛族登機時輕裝上陣，只帶一個小手提行李或者索性將所有物品塞進口袋，完全不需要排隊辦理登機手續或者等待行李，下機即可離開，享受前所未有的自由。（圖片來源：Getty Images）

行李費貴過機票？旅客與航空公司的聰明鬥法

在廉航與各大型航空公司嚴格的行李限制下，每件行李23公斤的框架讓不少旅客在打包階段就感到焦慮。一不小心超重，在機場手忙腳亂支付高額費用往往令人心痛。而「裸飛」的誕生，正是旅客對這類制度的無聲反抗。這指登機時幾乎不托運行李，也不拿大型手提包，讓旅程變得極度輕盈。

航空公司對行李的過度收費，引發不少旅客關注，更促使他們客選擇「裸飛」方式出行。（圖片來源：Getty Images）

這股潮流之所以廣受討論，源於一位澳洲旅客Rachel Kelly的真實分享。話說，她從愛爾蘭搬到墨爾本，發現若要額外攜帶一件行李登機，收費竟高達1,000澳元（約港幣5,200元）。她隨即轉用貨運服務寄送行李，結果只花了約400澳元（約港幣2,000元），直接省下一筆開支。Rachel直言，隨身行李的收費早已失去合理性，與其支付昂貴費用，不如將行李「外判」。調查亦發現，有三成旅客曾為了慳錢而穿上多層衣服登機來避開額外收費，尤其在Gen Z世代與千禧世代中極為常見，這種與航空公司鬥法的策略，已成為現代旅遊的生存技能。

事實上，裸飛不單只為慳錢那麼簡單。當旅客不需要拖著行李排隊辦理登機手續、不需要苦等行李，落機就可以直接離開，這種自由感是「裸飛」一族所嚮往的。

調查顯示三成旅客曾穿著多層衣服登機以避開行李超重費。這種與航空公司鬥智鬥力的方法在年輕世代極為普遍，他們將外套當成額外的行李空間。（圖片來源：Getty Images）

裸飛族落機後無需再苦等行李，直接通關離開機場。這種前所未有的自由感正是裸飛文化的核心吸引力。（圖片來源：Getty Images）

裸飛三大流派：由入門到極致玩法

「裸飛」的核心精神，其實是向過度準備說再見。不少旅人回國後發現，行李箱內的衣物有一半都未曾穿過。裸飛族認為，旅行不該被物質綁架，少一點負擔，反而能換來更多自由。目前這股趨勢發展出三種層次。

「口袋派」裸飛族善用多口袋工裝褲及機能外套，將護照、充電器、內衣褲等必需品分散收納。這種穿搭既實用又不失型格，多功能的服飾成為他們的最愛。（圖片來源：Getty Images）

第一種是「口袋派」（Pocket People），他們將行李概念壓縮至極致，選擇多口袋的外套或工裝褲，將內衣、牙刷、耳機等小物分散裝進口袋。第二種是「運送派」（Delivery Crew），預先將生活所需寄往目的地酒店，或直接向當地的朋友借用。甚至連航空公司也看到這點商機，如日本航空（JAL）便曾推出「隨處任你穿」（Any Wear Anywhere）服務，讓旅客抵達日本後直接租借二手或庫存服裝，真正實現「兩手揈揈」去旅行。

日本航空推出「隨處任你穿」服務，旅客抵達後可租借二手或庫存服裝，真正實現兩手空空去旅行。（圖片來源：JAL）

最後則是最高境界的「完全裸飛」（Totally Bare），全身上下只帶電話、護照、銀包及充電線。既然現在大部份機票已電子化，生活物品亦能在當地購買，這種方式挑戰了傳統飛行的既定印象。放下「怕用不到」的心態，把旅行還給體驗本身，正是裸飛最迷人的地方。

當然，裸飛也有人不認同。有網民批評這種做法太極端，認為沒有行李旅行簡直是「負極簡主義」。不過支持者則表示，面對航空公司越來越離譜的收費政策，裸飛是消費者的合理反抗。

「完全裸飛」的極致玩法只攜帶電話、護照、銀包及充電線，挑戰傳統旅行觀念。支持者認為這是對航空公司不合理收費的合理反抗。（圖片來源：Getty Images）

JAL Any Wear Anywhere

網址：按這裏

