旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋

旅人必備！精選7件去出行超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋

無論是浪漫的歐洲自駕遊、繁忙的商務出差，還是說走就走的周末小旅行，每個旅程都有獨特的挑戰：行李空間有限、電器規格不同、長途飛行的疲憊...這些都是旅行者共同面對的問題。但聰明的旅行者總有辦法化解這些困擾！今次就為大家精選了7件實用的旅行萬用小物，這些看似不起眼的小東西，卻能在關鍵時刻發揮巨大作用，讓你的旅程更加順暢舒適！

旅行實用小物1. EPICKA通用旅行轉接器

旅行時最令人頭痛的莫過於插座不合用！特別是去歐洲或英國，很多旅行者都遇過轉接頭插不進凹進牆裡的插座這種尷尬情況。一個好的萬能轉接頭絕對是旅行必備，它能解決全球150多個國家的插座兼容問題，讓你的電子設備隨時保持充電狀態。

現在市面上最受歡迎的是多功能轉接頭，不僅有各國插頭規格，還內建多個USB接口和Type-C快充功能。EPICKA通用旅行轉接器都是數碼遊牧民族的熱門選擇，體積小巧但功能強大。建議選擇有過載保護和接地功能的款式，安全性更有保障。使用時要注意，有些轉接頭在歐洲的凹型插座可能會有兼容問題，購買前最好查看用戶評價。另外，記得確認轉接頭的功率承受範圍，避免同時連接多個大功率設備造成過載。

EPICKA通用旅行轉接器

價錢：$388.5

SHOP NOW

EPICKA通用旅行轉接器

適用於美國歐盟、英國、澳洲

附 3 個 USB-C 70W PD 快速充電和 2 個 USB-A 轉接器多合一壁式充電器

旅行實用小物2. Dretec行李磅

相信不少人都有在機場被告知行李超重，需要現場打包或支付昂貴超重費的痛苦經歷！一個便攜式數碼行李磅絕對能幫你避免這種尷尬情況。現在的電子行李磅通常重量不超過50克，卻能承重50公斤，背光顯示屏即使在昏暗環境下也清晰可見。

Dretec行李磅具有高精準度測量和顯示功能，輕鬆測量旅行行李和貨物重量，稱重範圍為1-50公斤，增量為50克，具有容器歸零功能。使用方法簡單，只需將行李掛在秤鈎上提起即可，幾秒鐘就能得到準確重量。特別適合喜歡購物的旅行者，回程前先稱重，就能安心決定是否需要寄送部分物品回家。

Dretec行李磅

價錢：$65｜ 原價：$68

SHOP NOW

Dretec行李磅

輕鬆測量旅行行李和貨物重量，稱重範圍為1至50公斤

旅行實用小物3. Marna Fuu快速充氣摺疊式頸枕

長途飛行最痛苦的就是頸椎不適！一個好的旅行頸枕能讓你在狹窄的飛機座椅上也能相對舒適地休息。現在的旅行頸枕設計越來越人性化，從傳統的充氣式到記憶海綿，再到可摺疊壓縮式，選擇眾多。對於追求極致輕便的旅行者，Marna Fuu快速充氣摺疊式頸枕是絕佳選擇，獲得2023年紅點設計大獎，可摺疊成手掌大小，使用時只需幾口氣就能充飽，還能根據個人喜好調節硬度。

Marna Fuu快速充氣摺疊式頸枕

價錢：$159｜ 原價：$298

SHOP NOW

Marna Fuu快速充氣摺疊式頸枕

頸枕重量只有60g

專利按壓式充氣裝置頸枕，使用簡易。

旅行實用小物4. OlarHike行李收納袋

行李空間永遠不夠用？壓縮收納袋絕對是旅行打包的革命性發明！一套好的收納袋組能讓你的行李箱空間增加30至50%，同時讓物品分類更有條理 。現在的旅行收納袋不只是簡單的袋子，而是融入空間設計的產品。OlarHike行李收納袋綜合套組，包括四個不同尺寸的壓縮包裝方塊（XL 號、L 號、M 號、S號），可容納從笨重的外套到精緻上衣的所有物品。此外，使用懸掛式盥洗包、鞋袋等，為自己的行李保持整齊。

OlarHike行李收納袋

65折優惠 價錢：$233｜ 原價：$357.4

SHOP NOW

OlarHike行李收納袋

適用於整理衣服的方便幫手

可壓縮的可擴展包裝立方體，適用於旅行！

旅行實用小物5. Naturehike迷你便攜細纖維戶外吸水速乾毛巾

傳統毛巾又重又占空間，還容易產生異味，對旅行者來說完全不實用！超細纖維快乾毛巾是現代旅行者的明智選擇，不但重量輕、體積小，吸水性還比普通毛巾強3至5倍。Naturehike迷你便攜細纖維戶外吸水速乾毛巾是網友推薦的第一名，能一手掌握，非常適合輕便出行 。使用聚酯纖維或PVA材質製作，乾燥時質地偏硬但沾水後立即變軟，使用完只需擰乾就能快速晾乾，3分鐘內就能恢復乾燥狀態 。附送的收納袋通常有掛鉤設計，可以掛在浴室方便晾乾 。特別適合海灘度假、溫泉旅行或露營活動，一條毛巾多種用途 。

Naturehike迷你便攜細纖維戶外吸水速乾毛巾

價錢：$97.1

SHOP NOW

Naturehike迷你便攜細纖維戶外吸水速乾毛巾

使用聚酯纖維或PVA材質製作，乾燥時質地偏硬但沾水後立即變軟。

重量輕、體積小

旅行實用小物6. 蕨透洗漱收納袋

旅行時瓶瓶罐罐的保養品、藥品、化妝品如何整理？一個設計良好的旅行盥洗袋能讓這些必需品井井有條，還能防止液體洩漏弄髒其他物品。現在流行的吊掛式盥洗袋更是空間利用的典範，可以掛在浴室門後或毛巾架上，使用起來就像在自己家一樣方便。蕨透洗漱收納袋採用輕盈的透明PVC材質，搭配滿版蕨類印花與實用拉鍊設計，防水耐用，還能輕鬆收納洗漱用品、化妝品等日常隨身物品，讓旅行以及日常生活更加整潔有序。

蕨透洗漱收納袋

88折優惠 價錢：$59.3｜ 原價：$67.3

SHOP NOW

蕨透洗漱收納袋

蕨透洗漱收納袋採用輕盈的透明PVC材質

搭配滿版蕨類印花與實用拉鍊設計，防水耐用，還能輕鬆收納洗漱用品、化妝品等日常隨身物品。

旅行實用小物7. inno3C創品無線充移動電源連支架

在數碼時代，手機已經成為旅行中不可或缺的工具，無論是導航、翻譯、攝影還是娛樂，都離不開它。一個好用的手機支架能讓你在飛機上、酒店房間或戶外任何地方都能輕鬆使用手機，解放雙手的同時還能保持最佳觀看角度。

inno3C創品i-5M3 Qi2鏡面超薄磁吸5000mAh無線充移動電源連支架，兼容Qi2（最高15W）快速磁吸充電。同時是個多功能移動電源，適用於手機、Apple Watch和耳機。內建支架，用於娛樂，纖薄便攜，支持雙設備充電、直通充電（pass-through charging）以及多重安全保護。選購時要注意承重能力和兼容性，確保能支援你的設備尺寸。

inno3C創品無線充移動電源連支架

價錢：$178｜ 原價：$238

SHOP NOW

inno3C創品無線充移動電源連支架

支持雙設備充電、直通充電

非常方便攜帶

