旅遊十幾國後大讚「這國」最讚！一票人點頭：天堂級體驗、美食多又好買

在眾多旅遊選擇中，哪個國家最適合旅遊一直是熱門討論話題。近日一名男網友在社群平台分享個人旅遊心得，表示走訪十多個國家後，仍認為日本是最理想的旅遊目的地。此番言論立即引起廣大網友共鳴，許多有豐富旅遊經驗的民眾也紛紛表達認同，認為日本在安全性、便利性及生活機能方面確實具備獨特優勢。

造訪多國後覺得日本最棒

一名男網友在Threads平台發文提到，他擁有豐富旅遊經驗，造訪十多個國家後，最終還是認為日本表現最為出色。此篇貼文一經發布，立即在網路上掀起熱烈討論，吸引眾多網友分享自身經驗與看法。

不少網友表達認同，「懂！歐洲風景建築雖然真的美，但體驗過各種驚心動魄和不便後，還是覺得日本最棒了」「確實，日本真的是最適合獨旅的國家，根本I人天堂」「目前去過日本、美國、加拿大，覺得只有日本是會讓我感動落淚的」「去了三十幾國，還是日本爽」「相較之下，是比較均衡的選項，可能都不是頂，但最均衡又算安全」。

日本美食多又好買

許多網友進一步分析日本受歡迎的具體原因，認為在飲食、消費、治安等各方面都有顯著優勢，「吃東西還是亞洲好吃（尤其是日本）方便啊，去歐美真是飲食文化差太多又貴」「認同，天氣好、交通好、空氣好、東西好吃，很難有國家可以一次滿足這些」「真的，東西好吃、買東西品質佳」「要美食有美食，要美景有美景，要文化有文化」。

漢字讓日本旅遊更加便利

此外，語言溝通方面也成為日本的一大優勢，不少網友提到漢字的存在讓旅遊更加便利，「日本可以看漢字，英文差的人很適合」「要確定飛機幾點起飛、電車幾分鐘之後會到、至少願意用翻譯軟體溝通」。

歐洲旅遊缺點

相較之下，歐洲旅遊的不便之處也被提及，網友們抱怨：「歐洲連上廁所都要錢，瞎，也沒比較整潔」「歐洲雖然美但治安不行，食物也是吃不習慣」「歐洲去過一次就不想再去了，感覺到當地的餐廳老闆明顯歧視亞洲人」。不過也有獨旅40國的資深網友提出不同看法：「覺得日本適合放鬆，但待久了後就沒什新鮮感」。

▲網友認為日本美食多又好逛。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

