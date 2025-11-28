旅遊酒店遇火警如何自保？一覽出發前/到埗後/遇火警時應對方法 原來揀酒店都有技巧

外遊酒店遇火警如何自保？一文睇清 出發前/到埗後/遇火警時應對方法 揀酒店都有技巧

香港發生60年以來最嚴重的火災，觸目驚心的畫面震驚全球，不禁喚起眾人的火警逃生與日常防火意識，尤其外遊期間，人在外地、住在人生路不熟的酒店，萬一發生火警又應該如何在有限時間內作出正確判斷？今次Yahoo Travel綜合香港消防處及一眾旅遊達人的建議及經驗，列出外遊時居住酒店的消防安全守則，一齊睇睇！

出發前

選擇入住備有消防設備的酒店，如自動噴灑系統、自動／手動警報系統、消防栓／喉轆、及緊急照明裝置等。

揀選大型品牌酒店，萬一遇上火災，有機會向員工求救或查詢，又或得到更多協助；相反入住民宿的話，支援相對較少。

收拾行李時記得帶電筒，又或留意酒店有沒有電筒提供。

抵達酒店後

向酒店職員查詢有關的消防安全指引，並了解各逃生路徑，做好隨時要迅速撤離的準備

記住聯絡酒店職員的方法，以及當地的緊急救援電話號碼

進入酒店房間後

詳細閱讀及緊記逃生圖／指引

執好走佬袋，放在床頭或門口位置，萬一有事發生，拎起即可逃生

對不尋常事件提高警覺，如異常聲浪、燃燒氣味、閃動光線等

當你的房間內發生火警時

保持鎮定，呼喚房間內其他人離開，離開時關上房門

只帶輕便的走佬袋，切勿帶行李

啟動住所樓層的火警警報並高呼「火警」，在可行的情況下，通知附近住客離開

使用最接近的逃生樓梯離開酒店，切勿使用升降機

抵達安全地點或指定集合地點時，與酒店職員或消防人員會合，如能提供有用的火警資料，告知他們有關情況

當聽見火警警報或酒店內發生火警時

視乎當時情況決定離開酒店或留在酒店房間，在大多數情況下，盡快離開酒店是最佳的做法。無論那個做法，都必須迅速行動，做好適當保護措施，以免吸入濃煙。

1. 若決定離開酒店房間

小心打開房門，觀察外面情況，若走廊情況安全如無濃煙及溫度正常，帶同電筒和房門匙離開房間，把門關上，並走往最接近的樓梯，切勿使用升降機

在逃生時，應小心地打開最接近你房間樓梯的防煙門，觀察樓梯是否安全，如無濃煙及溫度正常，若樓梯安全即可離開；若樓梯不安全，切勿進入，且將防煙門關上，以同樣的方法嘗試使用酒店其他樓梯離開。

過程中，如逃生時發現樓梯情況起了變化，如溫度漸高、煙霧增加，應盡快離開該樓梯。如遇上濃煙，應接近地面爬行

前往指定集合地點或酒店接待處

假若所有樓梯都不能使用，返回酒店房間並採取保護措施，必須設法通知其他人你所在的地方

2. 若決定留在酒店房間

盡量靠近地面，因為地面的空氣較清新

關掉冷氣系統，使用濕毛巾及濕床單密封房門周圍的罅隙、通風口或氣槽，防止濃煙滲入房間。在安全及需要情況下，打開窗戶讓新鮮空氣進入室內

設法通知其他人你所在的地方，如透過電話，或揮動電筒及呼叫，向救援人員顯示你的位置，並聽從有關人員的指示

獲救後到達安全地方，通知之前已知會的有關人員

香港消防署—香港市民外遊時居住酒店的消防安全指引

網址：按這裡

