關注

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折

Yahoo 旅遊

2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

Yahoo 旅遊
Yahoo 旅遊
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

以為歐洲才是扒手天堂？根據英國保險比價網站Compare the Market公布的「2025全球旅遊風險排行榜」，泰國成為全球扒竊與詐騙風險最高的國家，首都曼谷更高居榜首，連同芭達雅與布吉島，三大城市齊齊上榜，成為旅遊熱點中的「高風險地帶」。

曼谷的地標景點「大皇宮」被點名為全球詐騙與偷竊事件最多的旅遊地點。（getty images）
曼谷的地標景點「大皇宮」被點名為全球詐騙與偷竊事件最多的旅遊地點。（getty images）

曼谷奪冠！大皇宮成全球詐騙熱點

報告分析全球超過75個城市的旅客評論，統計每千則評論中提及「扒手」與「詐騙」的頻率，結果顯示曼谷以高達83.45分的「不安指數」奪得第一。最令人意外的是，曼谷的地標景點「大皇宮」竟被點名為全球詐騙與偷竊事件最多的旅遊地點。除了大皇宮，臥佛寺與洽圖洽周末市集也被列為高風險區域，不少旅客在這些地方遭遇可疑搭訕、假導遊、甚至財物失竊。雖然這些景點人氣極高，但也成為不法分子覬覦的目標。泰國的芭達雅與普吉島也分別以44.43分與40.52分進入前十，成為該國三大上榜城市。這些地區雖然以陽光與海灘吸引無數遊客，但也因觀光人潮眾多，成為詐騙與扒手的溫床。

廣告
泰國的芭達雅與普吉島也分別以44.43分與40.52分進入前十，成為該國三大上榜城市。（getty images）
泰國的芭達雅與普吉島也分別以44.43分與40.52分進入前十，成為該國三大上榜城市。（getty images）
這些地區雖然以陽光與海灘吸引無數遊客，但也因觀光人潮眾多，成為詐騙與扒手的溫床。（getty images）
這些地區雖然以陽光與海灘吸引無數遊客，但也因觀光人潮眾多，成為詐騙與扒手的溫床。（getty images）

巴黎與布拉格緊隨其後 上海詐騙評論率全球第二

巴黎與布拉格分別以68.81分與52.16分排名第二與第三。巴黎雖然浪漫迷人，但扒手問題由來已久，平均每千則評論中就有超過6次提及扒竊與詐騙事件。布拉格則因扒手活躍與犯罪評論數量高而上榜，旅遊保險專家提醒，遊客應避免將手機或錢包放在外套口袋，並盡量避免在人多擁擠的地方分心。亞洲城市共有24座城市入列。中國上海以51.83分排名第四，特別是在「詐騙評論出現率」方面高居全球第二，平均每千則評論中有6.28次提及詐騙，顯示當地雖然暴力犯罪不多，但詐術層出不窮，旅客需格外小心。

巴黎雖然浪漫迷人，但扒手問題由來已久，平均每千則評論中就有超過6次提及扒竊與詐騙事件，排名於曼谷之後。（getty images）
巴黎雖然浪漫迷人，但扒手問題由來已久，平均每千則評論中就有超過6次提及扒竊與詐騙事件，排名於曼谷之後。（getty images）
布拉格則因扒手活躍與犯罪評論數量高而上榜，排名第三。（getty images）
布拉格則因扒手活躍與犯罪評論數量高而上榜，排名第三。（getty images）
中國上海以51.83分排名第四，特別是在「詐騙評論出現率」方面高居全球第二，平均每千則評論中有6.28次提及詐騙。（getty images）
中國上海以51.83分排名第四，特別是在「詐騙評論出現率」方面高居全球第二，平均每千則評論中有6.28次提及詐騙。（getty images）

2025年全球最易遭扒竊與詐騙的10大城市排名

  1. 泰國曼谷 83.45分

  2. 法國巴黎 68.81分

  3. 捷克布拉格 52.16分

  4. 中國上海 51.83分

  5. 印度阿格拉 47.48分

  6. 意大利羅馬 45.53分

  7. 泰國芭堤雅 44.43分

  8. 泰國普吉島 40.52分

  9. 中國深圳 39.51分

  10. 印度孟買 36.86分

更多相關文章：

Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略

Black Friday優惠2025｜滑雪服裝低至$53.9 Amazon最暢銷防水防風滑雪外套/OutdoorMaster滑雪護目鏡

Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證

Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動

Black Friday優惠2025｜Yahoo獨家Promo code！機票/酒店優惠減$100｜Trip.com優惠碼

Black Friday優惠2025｜開蓬巴士夜遊聖誕燈海買1送1優惠！人均只需$74 夜遊尖沙咀、彌敦道鬧市｜聖誕好去處

Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略

曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至3pm

平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額

坐Emirates空中巴士A380平飛歐洲！淨票價$2,922起包飛機餐、25KG寄艙行李限額｜歐洲機票優惠2025

飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券

2026白川鄉點燈｜免預約抽選行程推介！每位$1,087起 東京/大阪/名古屋/高山出發、包展望台門票、可免費取消

行山鞋推介｜精選2025年8款實用優質行山鞋：Hoka行山鞋5折起/法國新品牌Salomon 6折起/Adidas限時折扣要買趁手

全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

電器

其他人也在看

聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食

聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食

Sanrio迷注意！香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon化身海洋冒險隊，登陸海洋公園！全園不但設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，定必成為粉絲、親子、情侶最新打卡聖地！

Yahoo 旅遊 ・ 42 分鐘前
5大煲仔飯餐廳合集 必食台山黃鱔煲仔飯/超香臘味煲仔飯

5大煲仔飯餐廳合集 必食台山黃鱔煲仔飯/超香臘味煲仔飯

天氣開始轉涼，最啱就係嚟一煲熱辣辣嘅煲仔飯！香氣撲鼻、飯焦香脆，無論係經典臘味定創意配搭都令人一試難忘。

OpenRice開飯喇 ・ 58 分鐘前
【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）

【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）

仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
4大親子餐廳合集！ 4000呎放電好去處 室內波波池專區+韓燒

4大親子餐廳合集！ 4000呎放電好去處 室內波波池專區+韓燒

做父母最頭痛嘅，往往係搵一間大人細路都啱嘅餐廳。今次就為大家精選4間親子友善餐廳，有靚景、遊戲區同兒童餐，大人可以歎住食，小朋友又可以盡情放電。無論週末外出定生日聚會，總有一間啱你心意。

OpenRice開飯喇 ・ 1 小時前
雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊　鄧惠瓊稱當初決定無錯　家屬冀盡快重啟聆訊

雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊　鄧惠瓊稱當初決定無錯　家屬冀盡快重啟聆訊

【Now新聞台】2009年雙非嬰腦癱案醫委會進行覆核聆訊，經考慮公眾利益及最新法律觀點，決定收回早前永久擱置聆訊的裁決，會盡快啟動聆訊。男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師陳詞時指，負責處理投訴的醫委會秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱有關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性，認為應該維持終止研訊。經閉門審議後，研訊小組決定收回上月底永久擱置的裁決。家屬形容決定令他們看到曙光，期望盡快啟動研訊程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊稱，小組收回決定是基於雙方律師代表的最新理據，並強調早前作出的擱置決定也是基於法律觀點，亦有顧及公眾利益。醫委會主席鄧惠瓊：「我們的決定是基於雙方陳詞，他的陳詞令我們作這樣的決定。當時我們覺得我們不是錯的，這是當時決定，但事後有些聲音令我們法律觀點方面可能不夠全面，所以我們請求法律顧問幫我們找案例，找到的案例發現我們需要再將案例交給雙方，讓他們陳詞及辯論。至於會否道歉，我相信要看日後的情況如何。」至於有無人要為事件負責，鄧慧瓊表示交由申訴專員調查，她又同意有部分投訴個案處理時間過長，醫委會年初起已設機制，由秘書處定時審視投訴。鄧惠瓊：「若說以前的時間太長，我自己個人是同意的。由2025年一月有機制，每個月所有投訴個案都會被檢視，究竟進度是甚麼？我們亦有時間性，希望某個時間去到某個點，我相信不會再出現(這個案般)16年的問題。」醫務衞生局早前已經要求醫委會去信交代事件，鄧惠瓊承諾會在下月24日前提交報告。&nbsp;#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕

Black Friday黑五優惠2025︱Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕

對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
【PizzaExpress】穿著間條衣物可享7折（即日起至08/12）

【PizzaExpress】穿著間條衣物可享7折（即日起至08/12）

PizzaExpress進行Fashion Week優惠，由即日起至12月8日，逢星期一至四出示二維碼堂食單點主菜可享8折優惠；同薑餅Pip 一齊著間條更可享7折優惠！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
越南中南部遭洪災侵襲　增至55死13失蹤

越南中南部遭洪災侵襲　增至55死13失蹤

（法新社河內22日電） 越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。

法新社 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Expedia酒店優惠低至26折！台北酒店人均低至$239.5

Black Friday優惠2025｜Expedia酒店優惠低至26折！台北酒店人均低至$239.5

酒店優惠不斷，Expedia趁Black Friday推出低至5折優惠，部分酒店更低至26折！在優惠活動頁面一鍵就能輕鬆搜尋優惠酒店，Yahoo購物專員睇過2026年3月3日入住台北酒店的價錢，房價最平低至$239.5。

Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
【聖誕到會推介2025】Blackmas奢華盛宴｜全港免運費

【聖誕到會推介2025】Blackmas奢華盛宴｜全港免運費

聖誕節是全民最期待的節日之一，派對活動的飲食安排可說相當令人煩惱，想告別千篇一律的聖誕到會套餐，今年Kama Delivery為大家復刻90年代極致奢華的聖誕飲食體驗，為您開啟一場關於味覺、視覺與儀式感的奢華盛宴。Kama Delivery的聖誕到會套餐「Blackmas」讓你的聖誕派對從準備到結束都充滿驚喜與優雅，實現經典從不落伍的情懷。

Yahoo Food ・ 1 小時前

基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案　患者住元朗及青衣

【Now新聞台】本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計70宗確診個案。 首名患者是69歲男子，住元朗錦繡花園，本月曾到訪雲南，之後關節痛及發燒，目前情況穩定。第二名患者是49歲女子，住青衣邨，本月曾到訪珠海及中山，之後發燒、關節痛和出皮疹，目前情況穩定。衞生防護中心稱，近日數宗輸入個案均住葵青區，初步調查發現部分人發病前到青衣自然徑一帶行山，呼籲本月曾在該處行山人士，若出現相關病徵盡快求醫。#要聞

now.com 新聞 ・ 12 小時前
玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘

玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘

人氣韓團組合2PM成員之一玉澤演，最近為了拍戲需在台中逗留一段長時間，更不時在社交平台Instagram透露其在台中的所到之處，如台中公園、夜市及坐巴士等，意外掀起台中旅遊熱，亦有不少幸運粉絲表示在台中曾偶遇玉澤演。日前玉澤演更在Instagram發出多個IG Story，全部均是不同的粵菜美食，想知道Oppa到訪台中哪間餐廳品嚐同款美食，原來該餐廳大有來頭，就連星宇航空都有聯乘合作，想知詳情就要看看Yahoo Food的內文介紹！

Yahoo Food ・ 1 小時前
佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包

佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包

人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有佐藤健粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！

Yahoo Food ・ 1 小時前
天水圍坑頭村狗狗慘被毒死　村民極傷心緝兇盼還公道

天水圍坑頭村狗狗慘被毒死　村民極傷心緝兇盼還公道

【動物專訊】天水圍發生懷疑毒狗事件，於天水圍坑頭村停車場生活的3歲狗狗「大姐」前日（11月20日）晚上突然抽筋嘔吐，最終不幸離世。現時未知大姐是在哪個位置吃了毒餌，照顧者和村民都對大姐死於非命感到十分難過，希望能夠將兇徒繩之於法，亦想提醒附近狗主和市民小心留意，避免再有動物中毒受害。 大姐原本是停車場更亭叔叔所收養，但叔叔早前因為入院做手術，無法再回更亭工作，有熱心村民及其家人便負擔起幫忙照顧大姐的責任。大姐平時住在更亭旁的狗屋，亦有狗床睡，很多村民都喜歡乖巧的大姐。 前日傍晚5時，照顧者帶大姐到家中吃飯，然後6時許將大姐送回更亭。沒想到大姐在晚上7時突然抽筋和嘔吐，照顧者馬上送狗狗到獸醫診所，可惜大姐經搶救後仍不治，獸醫判斷是中毒。 村民得知事件都感到十分傷心和憤怒，希望能夠找出落毒者，為大姐討回公道。如有關於大姐遇害的目擊消息或線索，請向本報提供資料。 The post 天水圍坑頭村狗狗慘被毒死 村民極傷心緝兇盼還公道 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.

香港動物報 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）

【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）

759阿信屋推出今期熱選限時優惠，樂天韓版地捫蘋果汁/橙汁/芒果汁飲料4包裝$22.9/2件、東洋水產碗裝炒麵系列 $21.9/2件、Yokoo 0糖質蒟蒻麵 $13.9/2件、麥斯威爾韓版三合一咖啡$33.9/2件！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
米芝蓮一星名店延伸品牌「蘇浙小品」登陸山頂凌霄閣 江南精緻料理+維港靚景+打卡熱點一次滿足

米芝蓮一星名店延伸品牌「蘇浙小品」登陸山頂凌霄閣 江南精緻料理+維港靚景+打卡熱點一次滿足

連續11年榮獲米芝蓮一星的上海名店「蘇浙滙」，宣佈旗下延伸品牌「蘇浙小品」將於 11月27日 正式登陸香港山頂凌霄閣，新店以「味遊江南・輕享精緻」為主題，將淮揚與本幫菜融會一體，為食客帶來煥然一新的江南餐飲體驗。「蘇浙小品」以更親民精緻的形式呈現經典上海菜，主打手工點心、創意飯麵及特調飲品，讓食客在俯瞰維港美景的同時，細味江南風情。

Yahoo Food ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
【一芳台灣水果茶】指定大杯裝飲品買一送一（24/11-26/11）

【一芳台灣水果茶】指定大杯裝飲品買一送一（24/11-26/11）

一芳觀塘Two Harbour Square分店重新開業啦！為慶祝重開，一芳全線分店準備了超抵優惠，於11月24日至26日期間，凡正價購買指定六款大杯裝飲品，即可享買一送一！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
日否認改變對台立場　已向華闡明高市早苗發言要點

日否認改變對台立場　已向華闡明高市早苗發言要點

【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。

on.cc 東網 ・ 20 小時前
吳婉君捱嘲「復合家暴男」　怒斥：檢討被害人不正常

吳婉君捱嘲「復合家暴男」　怒斥：檢討被害人不正常

【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前