2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

以為歐洲才是扒手天堂？根據英國保險比價網站Compare the Market公布的「2025全球旅遊風險排行榜」，泰國成為全球扒竊與詐騙風險最高的國家，首都曼谷更高居榜首，連同芭達雅與布吉島，三大城市齊齊上榜，成為旅遊熱點中的「高風險地帶」。

曼谷的地標景點「大皇宮」被點名為全球詐騙與偷竊事件最多的旅遊地點。（getty images）

曼谷奪冠！大皇宮成全球詐騙熱點

報告分析全球超過75個城市的旅客評論，統計每千則評論中提及「扒手」與「詐騙」的頻率，結果顯示曼谷以高達83.45分的「不安指數」奪得第一。最令人意外的是，曼谷的地標景點「大皇宮」竟被點名為全球詐騙與偷竊事件最多的旅遊地點。除了大皇宮，臥佛寺與洽圖洽周末市集也被列為高風險區域，不少旅客在這些地方遭遇可疑搭訕、假導遊、甚至財物失竊。雖然這些景點人氣極高，但也成為不法分子覬覦的目標。泰國的芭達雅與普吉島也分別以44.43分與40.52分進入前十，成為該國三大上榜城市。這些地區雖然以陽光與海灘吸引無數遊客，但也因觀光人潮眾多，成為詐騙與扒手的溫床。

泰國的芭達雅與普吉島也分別以44.43分與40.52分進入前十，成為該國三大上榜城市。（getty images）

這些地區雖然以陽光與海灘吸引無數遊客，但也因觀光人潮眾多，成為詐騙與扒手的溫床。（getty images）

巴黎與布拉格緊隨其後 上海詐騙評論率全球第二

巴黎與布拉格分別以68.81分與52.16分排名第二與第三。巴黎雖然浪漫迷人，但扒手問題由來已久，平均每千則評論中就有超過6次提及扒竊與詐騙事件。布拉格則因扒手活躍與犯罪評論數量高而上榜，旅遊保險專家提醒，遊客應避免將手機或錢包放在外套口袋，並盡量避免在人多擁擠的地方分心。亞洲城市共有24座城市入列。中國上海以51.83分排名第四，特別是在「詐騙評論出現率」方面高居全球第二，平均每千則評論中有6.28次提及詐騙，顯示當地雖然暴力犯罪不多，但詐術層出不窮，旅客需格外小心。

巴黎雖然浪漫迷人，但扒手問題由來已久，平均每千則評論中就有超過6次提及扒竊與詐騙事件，排名於曼谷之後。（getty images）

布拉格則因扒手活躍與犯罪評論數量高而上榜，排名第三。（getty images）

中國上海以51.83分排名第四，特別是在「詐騙評論出現率」方面高居全球第二，平均每千則評論中有6.28次提及詐騙。（getty images）

2025年全球最易遭扒竊與詐騙的10大城市排名

泰國曼谷 83.45分 法國巴黎 68.81分 捷克布拉格 52.16分 中國上海 51.83分 印度阿格拉 47.48分 意大利羅馬 45.53分 泰國芭堤雅 44.43分 泰國普吉島 40.52分 中國深圳 39.51分 印度孟買 36.86分

