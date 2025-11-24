搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
以為歐洲才是扒手天堂？根據英國保險比價網站Compare the Market公布的「2025全球旅遊風險排行榜」，泰國成為全球扒竊與詐騙風險最高的國家，首都曼谷更高居榜首，連同芭達雅與布吉島，三大城市齊齊上榜，成為旅遊熱點中的「高風險地帶」。
曼谷奪冠！大皇宮成全球詐騙熱點
報告分析全球超過75個城市的旅客評論，統計每千則評論中提及「扒手」與「詐騙」的頻率，結果顯示曼谷以高達83.45分的「不安指數」奪得第一。最令人意外的是，曼谷的地標景點「大皇宮」竟被點名為全球詐騙與偷竊事件最多的旅遊地點。除了大皇宮，臥佛寺與洽圖洽周末市集也被列為高風險區域，不少旅客在這些地方遭遇可疑搭訕、假導遊、甚至財物失竊。雖然這些景點人氣極高，但也成為不法分子覬覦的目標。泰國的芭達雅與普吉島也分別以44.43分與40.52分進入前十，成為該國三大上榜城市。這些地區雖然以陽光與海灘吸引無數遊客，但也因觀光人潮眾多，成為詐騙與扒手的溫床。
巴黎與布拉格緊隨其後 上海詐騙評論率全球第二
巴黎與布拉格分別以68.81分與52.16分排名第二與第三。巴黎雖然浪漫迷人，但扒手問題由來已久，平均每千則評論中就有超過6次提及扒竊與詐騙事件。布拉格則因扒手活躍與犯罪評論數量高而上榜，旅遊保險專家提醒，遊客應避免將手機或錢包放在外套口袋，並盡量避免在人多擁擠的地方分心。亞洲城市共有24座城市入列。中國上海以51.83分排名第四，特別是在「詐騙評論出現率」方面高居全球第二，平均每千則評論中有6.28次提及詐騙，顯示當地雖然暴力犯罪不多，但詐術層出不窮，旅客需格外小心。
2025年全球最易遭扒竊與詐騙的10大城市排名
泰國曼谷 83.45分
法國巴黎 68.81分
捷克布拉格 52.16分
中國上海 51.83分
印度阿格拉 47.48分
意大利羅馬 45.53分
泰國芭堤雅 44.43分
泰國普吉島 40.52分
中國深圳 39.51分
印度孟買 36.86分
更多相關文章：
Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略
Black Friday優惠2025｜滑雪服裝低至$53.9 Amazon最暢銷防水防風滑雪外套/OutdoorMaster滑雪護目鏡
Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證
Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動
Black Friday優惠2025｜Yahoo獨家Promo code！機票/酒店優惠減$100｜Trip.com優惠碼
Black Friday優惠2025｜開蓬巴士夜遊聖誕燈海買1送1優惠！人均只需$74 夜遊尖沙咀、彌敦道鬧市｜聖誕好去處
Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略
曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至3pm
平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額
坐Emirates空中巴士A380平飛歐洲！淨票價$2,922起包飛機餐、25KG寄艙行李限額｜歐洲機票優惠2025
飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券
2026白川鄉點燈｜免預約抽選行程推介！每位$1,087起 東京/大阪/名古屋/高山出發、包展望台門票、可免費取消
行山鞋推介｜精選2025年8款實用優質行山鞋：Hoka行山鞋5折起/法國新品牌Salomon 6折起/Adidas限時折扣要買趁手
其他人也在看
聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食
Sanrio迷注意！香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon化身海洋冒險隊，登陸海洋公園！全園不但設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，定必成為粉絲、親子、情侶最新打卡聖地！Yahoo 旅遊 ・ 42 分鐘前
5大煲仔飯餐廳合集 必食台山黃鱔煲仔飯/超香臘味煲仔飯
天氣開始轉涼，最啱就係嚟一煲熱辣辣嘅煲仔飯！香氣撲鼻、飯焦香脆，無論係經典臘味定創意配搭都令人一試難忘。OpenRice開飯喇 ・ 58 分鐘前
【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）
仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！YAHOO著數 ・ 22 小時前
4大親子餐廳合集！ 4000呎放電好去處 室內波波池專區+韓燒
做父母最頭痛嘅，往往係搵一間大人細路都啱嘅餐廳。今次就為大家精選4間親子友善餐廳，有靚景、遊戲區同兒童餐，大人可以歎住食，小朋友又可以盡情放電。無論週末外出定生日聚會，總有一間啱你心意。OpenRice開飯喇 ・ 1 小時前
雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊 鄧惠瓊稱當初決定無錯 家屬冀盡快重啟聆訊
【Now新聞台】2009年雙非嬰腦癱案醫委會進行覆核聆訊，經考慮公眾利益及最新法律觀點，決定收回早前永久擱置聆訊的裁決，會盡快啟動聆訊。男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師陳詞時指，負責處理投訴的醫委會秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱有關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性，認為應該維持終止研訊。經閉門審議後，研訊小組決定收回上月底永久擱置的裁決。家屬形容決定令他們看到曙光，期望盡快啟動研訊程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊稱，小組收回決定是基於雙方律師代表的最新理據，並強調早前作出的擱置決定也是基於法律觀點，亦有顧及公眾利益。醫委會主席鄧惠瓊：「我們的決定是基於雙方陳詞，他的陳詞令我們作這樣的決定。當時我們覺得我們不是錯的，這是當時決定，但事後有些聲音令我們法律觀點方面可能不夠全面，所以我們請求法律顧問幫我們找案例，找到的案例發現我們需要再將案例交給雙方，讓他們陳詞及辯論。至於會否道歉，我相信要看日後的情況如何。」至於有無人要為事件負責，鄧慧瓊表示交由申訴專員調查，她又同意有部分投訴個案處理時間過長，醫委會年初起已設機制，由秘書處定時審視投訴。鄧惠瓊：「若說以前的時間太長，我自己個人是同意的。由2025年一月有機制，每個月所有投訴個案都會被檢視，究竟進度是甚麼？我們亦有時間性，希望某個時間去到某個點，我相信不會再出現(這個案般)16年的問題。」醫務衞生局早前已經要求醫委會去信交代事件，鄧惠瓊承諾會在下月24日前提交報告。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
【PizzaExpress】穿著間條衣物可享7折（即日起至08/12）
PizzaExpress進行Fashion Week優惠，由即日起至12月8日，逢星期一至四出示二維碼堂食單點主菜可享8折優惠；同薑餅Pip 一齊著間條更可享7折優惠！YAHOO著數 ・ 22 小時前
越南中南部遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（法新社河內22日電） 越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。法新社 ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Expedia酒店優惠低至26折！台北酒店人均低至$239.5
酒店優惠不斷，Expedia趁Black Friday推出低至5折優惠，部分酒店更低至26折！在優惠活動頁面一鍵就能輕鬆搜尋優惠酒店，Yahoo購物專員睇過2026年3月3日入住台北酒店的價錢，房價最平低至$239.5。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
【聖誕到會推介2025】Blackmas奢華盛宴｜全港免運費
聖誕節是全民最期待的節日之一，派對活動的飲食安排可說相當令人煩惱，想告別千篇一律的聖誕到會套餐，今年Kama Delivery為大家復刻90年代極致奢華的聖誕飲食體驗，為您開啟一場關於味覺、視覺與儀式感的奢華盛宴。Kama Delivery的聖誕到會套餐「Blackmas」讓你的聖誕派對從準備到結束都充滿驚喜與優雅，實現經典從不落伍的情懷。Yahoo Food ・ 1 小時前
基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 患者住元朗及青衣
【Now新聞台】本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計70宗確診個案。 首名患者是69歲男子，住元朗錦繡花園，本月曾到訪雲南，之後關節痛及發燒，目前情況穩定。第二名患者是49歲女子，住青衣邨，本月曾到訪珠海及中山，之後發燒、關節痛和出皮疹，目前情況穩定。衞生防護中心稱，近日數宗輸入個案均住葵青區，初步調查發現部分人發病前到青衣自然徑一帶行山，呼籲本月曾在該處行山人士，若出現相關病徵盡快求醫。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
玉澤演台中拍戲 嚐高級粵菜頂粵吉品（多圖） 勁到星宇航空都有聯乘
人氣韓團組合2PM成員之一玉澤演，最近為了拍戲需在台中逗留一段長時間，更不時在社交平台Instagram透露其在台中的所到之處，如台中公園、夜市及坐巴士等，意外掀起台中旅遊熱，亦有不少幸運粉絲表示在台中曾偶遇玉澤演。日前玉澤演更在Instagram發出多個IG Story，全部均是不同的粵菜美食，想知道Oppa到訪台中哪間餐廳品嚐同款美食，原來該餐廳大有來頭，就連星宇航空都有聯乘合作，想知詳情就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 小時前
佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包
人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有佐藤健粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 小時前
天水圍坑頭村狗狗慘被毒死 村民極傷心緝兇盼還公道
【動物專訊】天水圍發生懷疑毒狗事件，於天水圍坑頭村停車場生活的3歲狗狗「大姐」前日（11月20日）晚上突然抽筋嘔吐，最終不幸離世。現時未知大姐是在哪個位置吃了毒餌，照顧者和村民都對大姐死於非命感到十分難過，希望能夠將兇徒繩之於法，亦想提醒附近狗主和市民小心留意，避免再有動物中毒受害。 大姐原本是停車場更亭叔叔所收養，但叔叔早前因為入院做手術，無法再回更亭工作，有熱心村民及其家人便負擔起幫忙照顧大姐的責任。大姐平時住在更亭旁的狗屋，亦有狗床睡，很多村民都喜歡乖巧的大姐。 前日傍晚5時，照顧者帶大姐到家中吃飯，然後6時許將大姐送回更亭。沒想到大姐在晚上7時突然抽筋和嘔吐，照顧者馬上送狗狗到獸醫診所，可惜大姐經搶救後仍不治，獸醫判斷是中毒。 村民得知事件都感到十分傷心和憤怒，希望能夠找出落毒者，為大姐討回公道。如有關於大姐遇害的目擊消息或線索，請向本報提供資料。 The post 天水圍坑頭村狗狗慘被毒死 村民極傷心緝兇盼還公道 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，樂天韓版地捫蘋果汁/橙汁/芒果汁飲料4包裝$22.9/2件、東洋水產碗裝炒麵系列 $21.9/2件、Yokoo 0糖質蒟蒻麵 $13.9/2件、麥斯威爾韓版三合一咖啡$33.9/2件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
米芝蓮一星名店延伸品牌「蘇浙小品」登陸山頂凌霄閣 江南精緻料理+維港靚景+打卡熱點一次滿足
連續11年榮獲米芝蓮一星的上海名店「蘇浙滙」，宣佈旗下延伸品牌「蘇浙小品」將於 11月27日 正式登陸香港山頂凌霄閣，新店以「味遊江南・輕享精緻」為主題，將淮揚與本幫菜融會一體，為食客帶來煥然一新的江南餐飲體驗。「蘇浙小品」以更親民精緻的形式呈現經典上海菜，主打手工點心、創意飯麵及特調飲品，讓食客在俯瞰維港美景的同時，細味江南風情。Yahoo Food ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
【一芳台灣水果茶】指定大杯裝飲品買一送一（24/11-26/11）
一芳觀塘Two Harbour Square分店重新開業啦！為慶祝重開，一芳全線分店準備了超抵優惠，於11月24日至26日期間，凡正價購買指定六款大杯裝飲品，即可享買一送一！YAHOO著數 ・ 22 小時前
日否認改變對台立場 已向華闡明高市早苗發言要點
【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。on.cc 東網 ・ 20 小時前
吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常
【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前