一日兩航機上有人偷竊及食煙 警拘兩內地男子

香港國際機場。（資料圖片）

機場警區一日內接獲兩宗在航機上發生的案件，分別為偷竊及抽煙，拘捕兩名內地男子。

昨日（13日）一班由馬來西亞飛往香港的航班上，一名乘客將背包放在座位上方置物櫃，其後發現背包內的現金及其他財物不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員接報到場，初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名47歲的內地男子。調查顯示，該名男子懷疑盜取該名受害人一張銀行卡和共約值2千元的港幣和外幣現金。

同日，一班由多哈飛往香港的航班上，一名內地男乘客懷疑在洗手間內吸煙。機場警區人員接報到場，初步調查後，以涉嫌違反《航空保安條例》拘捕一名58歲的內地男子。兩名男子均被扣留調查。兩宗案件分別交由機場警區刑事調查隊第五隊和第四隊跟進。

