日出康城業主前年裝修拆主力牆罪成罰18萬 官斥非疏忽乃故意為之(何泳薇報道)

【Now新聞台】日出康城一個單位的業主，前年裝修期間，涉嫌擅自拆除部分主力牆，罪名成立罰款18萬。裁判官批評他並非疏忽，而是故意漠視有關情況。

被告辜晉豪到觀塘裁判法院應訊。他涉嫌在2022年10月至2023年5月期間，授權進行拆除日出康城首都6座一個單位部分結構牆的工程，將三間房打通，遭屋宇署按《建築物條例》票控兩罪，包括明知未經批准及同意進行建築工程。

裁判官劉淑嫻認同控方只須證明被告知悉工程涉及拆卸牆身，毋須證明被告知悉拆除的是主力牆，直言不能以不知情為由，逃脫責任，否則有違立法原意。

裁判官指，被告以單位業主身份簽署授權承建商進行工程，推斷工程必然出自被告指示，而工程涉款過百萬元，被告亦必然看過圖則，清楚顯示牆身改動。

裁判官提及結構牆需要經過檢查圖則及獲屋宇署批准才能拆卸，但被告明知拆卸牆身有機會是結構牆仍拒絕查證，因被告不希望牆身改動不被允許，因此認為被告並非疏忽，而是故意漠視牆壁狀況，導致樓宇有倒塌風險。

裁判官直斥被告授權進行拆卸結構牆工程，導致削弱樓宇荷載能力，可能導致他人受傷或財產損失，因此裁定他兩項傳票罪成，判罰款共18萬元。

工程項目設計總監及承建商早前亦已認罪，分別被判罰款6萬及20萬元。

#要聞