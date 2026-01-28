日出康城領都充電樁風波 業主設收集授權票攤位 十多人疑「踩場」滋擾 警方拘 5 人｜Yahoo

日出康城領都充電樁風波，十多人疑「踩場」滋擾業主攤位（圖片：日出康城 領都．領峯．領凱 討論區）

【Yahoo 新聞報道】將軍澳日出康城「領都」早前通過停車場加裝電動車充電樁，每名車位業主需位付2.1萬元。有業主質疑造價過高，希望再開會討論包括管理費、保安費及清潔費等加幅問題。有多名業主周日（25 日）在屋苑範圍設「街站」收集授權票，期間遭多人到場滋擾，警方接獲報案求助到場調查，翌日在多區以涉嫌「非法集結」拘捕 5 名男子，年齡介乎15至53歲。

一名男子帶領15名非華裔人士進入屋苑

警方周日（25 日）接獲報案，指下午六時許，有居民在領都5樓天橋位置設攤位呼籲居民簽署委托書時，十幾名男子包括一些非華裔人士在附近聚集，有人懷疑相關人士並非該屋苑居民，出於擔心和害怕報警求助。

警員到場調查，及截查可疑人士。閉路電視顯示，一名男子與15名非華裔人士會面後，帶領他們從地鐵站進入領都大廳和泳池旁邊位置，緊盯相關居民攤位。

經調查後，警方周一(26 日)於全港多區採取行動，以涉嫌「非法集結」拘捕5人，包括53歲、42歲本地男子，二人報稱電腦工程人員、1名斯里蘭卡籍報稱學生18歲男子、1名26歲菲律賓籍報稱廚師男子及1名尼泊爾籍15歲報稱中三學生的男童。

警方仍追捕12名可疑人士

據了解，5名被捕人士中，53歲男子是領都居民及支持業委會一方，42歲男子協助召集15名非華裔人士集結，警方仍在追捕另外12名涉案可疑人士。

消息指，將軍澳康城的屋苑業主委員會最近通過建議，包括增加管理費和安裝電動車充電設施，部分居民反對，提出於1月30日召開業主特別會議，故設置攤位收集授權書。

港鐵：客務處按程序放行

港鐵回覆傳媒查詢時指，作為物業管理經理人，領都客務處嚴格要求保安服務承辦商，按既定保安程序處理訪客安排，若發現有違法或滋擾行為，會尋求警方協助。根據記錄，當時現場有業主確認相關人士為其同行訪客，客務處人員於是按程序放行。