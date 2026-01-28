錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
日出康城領都充電樁風波 業主設收集授權票攤位 十多人疑「踩場」滋擾 警方拘 5 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳日出康城「領都」早前通過停車場加裝電動車充電樁，每名車位業主需位付2.1萬元。有業主質疑造價過高，希望再開會討論包括管理費、保安費及清潔費等加幅問題。有多名業主周日（25 日）在屋苑範圍設「街站」收集授權票，期間遭多人到場滋擾，警方接獲報案求助到場調查，翌日在多區以涉嫌「非法集結」拘捕 5 名男子，年齡介乎15至53歲。
一名男子帶領15名非華裔人士進入屋苑
警方周日（25 日）接獲報案，指下午六時許，有居民在領都5樓天橋位置設攤位呼籲居民簽署委托書時，十幾名男子包括一些非華裔人士在附近聚集，有人懷疑相關人士並非該屋苑居民，出於擔心和害怕報警求助。
警員到場調查，及截查可疑人士。閉路電視顯示，一名男子與15名非華裔人士會面後，帶領他們從地鐵站進入領都大廳和泳池旁邊位置，緊盯相關居民攤位。
經調查後，警方周一(26 日)於全港多區採取行動，以涉嫌「非法集結」拘捕5人，包括53歲、42歲本地男子，二人報稱電腦工程人員、1名斯里蘭卡籍報稱學生18歲男子、1名26歲菲律賓籍報稱廚師男子及1名尼泊爾籍15歲報稱中三學生的男童。
警方仍追捕12名可疑人士
據了解，5名被捕人士中，53歲男子是領都居民及支持業委會一方，42歲男子協助召集15名非華裔人士集結，警方仍在追捕另外12名涉案可疑人士。
消息指，將軍澳康城的屋苑業主委員會最近通過建議，包括增加管理費和安裝電動車充電設施，部分居民反對，提出於1月30日召開業主特別會議，故設置攤位收集授權書。
港鐵：客務處按程序放行
港鐵回覆傳媒查詢時指，作為物業管理經理人，領都客務處嚴格要求保安服務承辦商，按既定保安程序處理訪客安排，若發現有違法或滋擾行為，會尋求警方協助。根據記錄，當時現場有業主確認相關人士為其同行訪客，客務處人員於是按程序放行。
其他人也在看
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 11 小時前
53歲吳美珩最新近況曝光 零走樣震驚網民 激讚睇唔出已過半百
吳美珩於1996年參選國際華裔小姐勇奪亞軍後簽約TVB，因出演多套古裝劇集時，其古裝打扮維肖維妙，被封「古典美人」；吳美珩又飾演過唔少專業人士，包括經典劇集《妙手仁心III》「葉淘」醫生、《九五至尊》女強人Rachel等等。吳美珩於2001年與拍拖5年台灣百億富商王華麟結婚，搖身一變成為名副其實嘅「百億闊太」，亦逐漸淡出幕前，將生活重心轉向家庭，多年來生活低調，甚少出席公開活動，僅與圈中好友如鄭裕玲、宣萱和顧紀筠保持聯繫。另外，吳美珩亦無社交平台，因此近照少之又少。近日，網上流傳一段吳美珩嘅最新影片，53歲零走樣嘅狀況令網民震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
46歲官恩娜朝聖BLACKPINK香港騷 淡出多年依然省鏡獲網民讚：仲係咁靚咁正
韓國天團BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站喺日前圓滿落幕，成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé施展渾身解數，帶來一浪接一浪嘅高潮，一連三場嘅演唱會吸引唔少藝人到場朝聖，當中包括淡出樂壇多年嘅官恩娜（Ella）。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
西貢黃石營地金錢糾紛 內地漢遭女子用煲蓋摑面 現場有人持斧
【on.cc東網專訊】今晨(28日)11時16分，西貢黃石營地一名姓趙(35歲)內地男子報案，指他被一名女子用煲蓋襲擊。警員到場調查後，以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名姓趙(44歲)女子，報案人則毋須送院。on.cc 東網 ・ 10 小時前
新型碰瓷黨天價索償引關注 警接5宗報案 審視30懷疑個案
本港出現「新型碰瓷黨」，有騙徒蓄意造成輕微交通意外，甚至沒有與汽車碰撞，卻透過律師「天價」索償。警方表示，收到5名市民報案，涉及懷疑交通意外索償詐騙的案件(新型碰瓷黨)，最高索償金額達80萬元。警方強調，高度關注事件，正就案件深入分析，並正審視30宗個案，暫未有人被捕。保險業聯會亦提醒市民，遇到新型碰瓷一定要通知保險公司，並交由公司專員處理，切勿怕失去「無索償獎金」而因小失大。警方近日留意到，有傳媒報導和市民報稱香港出現「新型碰瓷黨」，有司機或乘客在輕微碰撞甚至未有碰撞的情況下，於交通案件調查完結一段時間後，突然收到由涉案司機或乘客提出的民事索償，涉及律師費、醫療開支、收入損失及汽車維修等，每宗索償金額動輒數十萬元。事件引起市民警覺，警方亦高度關注。am730 ・ 17 小時前
日出康城領都裝充電樁風波 業主收授權票遭群煞滋擾 5人被捕
近日有人在網上發貼文，指將軍澳日出康城領都停車場安裝電動車充電樁，惟即使車位業主有否充電服務需要，一律被要求支付2.1萬元的安裝費，多名業主質疑充電樁的造價過高，有業主希望再開會討論，包括清潔費及保安費在內的管理費加幅過高問題，周日（25日）設「街站」收集居民授權票，期間有人帶同十多名大漢到場滋擾，有人報案求助。警方以涉嫌非法集結拘捕5人，包括一名15歲少年。港鐵則指，當時有業主確認相關人士為同行訪客，客務處按程序放行。am730 ・ 11 小時前
親切醫生山本翔酒後闖女廁！ 埼玉餐廳凌晨拉鋸淤青滿身！
這世上總有些人外表光鮮，內裡藏著驚人秘密！日本埼玉縣草加市一家餐廳，2025年11月19日凌晨，上演一場讓人脊背發涼的戲碼。28歲的東京醫院醫生山本翔（化名），本來和朋友聚餐喝酒，結果酒意上頭，衝進女廁對認識的20多歲女子小林優子（化名）動手動腳。警方調查發現，他涉嫌非法拘禁和強制性交致傷，當場逮捕。Japhub日本集合 ・ 1 天前
WhatsApp 佔用太多手機容量？iPhone + Android 釋出儲存空間教學，5 分鐘即時清位
WhatsApp 佔用容量太大？即學 iPhone／Android 內置「管理儲存空間」清理方法，快速找出大型影片、已多次轉寄檔案，一鍵刪除釋放空間。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
的士司機葵涌「躺平」開車涉危駕 網民諷解鎖新技能(有片)
社交平台今日(28日)流傳一段影片，一輛的士在葵涌石蔭邨對開，司機一度躺著身體「躺平駕駛」。網民留言表示一度懷疑是「無人駕駛」，看清楚後才驚見司機躺在駕駛位置踩油門，涉及危險駕駛。《am730》正向警方查詢事件。am730 ・ 4 小時前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
兩餸飯老闆半年連開三舖 結合港式燒味逆市突圍 煤氣爐鑊氣助留客︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港人北上消費成風，本地餐飲業面對壓力，不過以「大份夾抵食」見稱的兩餸飯市場仍持續擴張。觀塘一間結合兩餸飯與燒味的店舖，近日在放工時段出現人龍，店內除多款家常餸菜外，更設有燒味掛檔，成為兩餸飯店中的少見組合。店主李生由零起步，短短半年內先後在觀塘、石門開店，並正籌備於港島堅尼地城開設第 3 間分店，逆市擴張。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
美國派ICE 參與冬奧保安 觸發意大利民眾強烈反彈 米蘭市長批：這是一支殺人部隊｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】冬季奧運會將於下月6日至22日在意大利米蘭舉行，美國將派移民海關執法局（ICE）探員參與屆時美方保安工作，引發意大利民間強烈反彈，米蘭市長 Giuseppe Sala 周二（27 日）在電台訪問中堅決反對，批ICE 是「殺人兵」，「米蘭不歡迎他們」。意大利副總理兼外長 Antonio Tajani 指，ICE 人員不會在街頭執法，只會在行動指揮室內支援，強調情況「並非如納粹親衛隊般嚴重」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
餐廳「光榮結業」卻棄養多隻貓 義工轟用完即棄
【動物專訊】西營盤森美餐廳日前結業，但「光榮結業」的背後，卻是多隻貓貓被棄養。毛守救援近日接收了3隻森美餐廳的貓貓，毛守Kent指，有資深貓義工與該餐廳就養貓問題糾纏多年，因為餐廳一直不肯為貓絕育，只用作捉老鼠，現在更「用完即棄」。他又指，餐廳老闆不誠實，最初對義工說只剩1隻貓要救走，沒想到最終是3隻，他擔心會否仍有貓留在已結業的餐廳內。 早前有市民在網上發帖，指森美餐廳本月結業，需要為一隻2歲貓貓尋家。據知該貓貓其後獲人收養，但沒想到被棄養的貓貓不只那一隻。 Kent表示，西營盤資深貓義工多年來一直跟進森美餐廳的養貓問題，「她和餐廳糾纏了很多年，餐廳因為要用貓捉老鼠，一直不肯絕育，不斷生又不斷將貓B給別人。」早前該餐廳聲稱在結業前為一隻兩歲貓貓尋家，沒想到原來被用完即棄的貓不只一隻。 該資深義工日前聯絡餐廳老闆想救走貓貓，最初對方說還有1隻貓，沒想到最終竟是拿出了3隻約7、8歲的貓貓，而且樣子一模一樣，顯然是同胎的。該義工其後將3隻貓交由毛守救援照顧。據了解，該餐廳之前還有一隻剛懷孕的貓媽媽，其後由員工接走收養。 Kent批評老闆一直就貓的數量說謊，擔心現時已關門的餐廳內還有貓未獲救香港動物報 ・ 8 小時前
巴士安全帶新例｜輪椅客扣安全帶需協助 53歲男子不滿被阻時間爭執 涉普通襲擊被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】巴士強制戴安全帶新例周日（25日）起實施，天馬苑有乘客今（27 日）搭巴士時疑不滿另一輪椅乘客需時扣安全帶，雙方口角後繼而動武。事件中一名53歲男子涉普通襲擊被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
大學生當保安母校約談 男子稱不丟臉
【on.cc東網專訊】內地近日傳出，一名武漢理工大學畢業生當保安後被母校約談。該名畢業生熊先生周一（26日）澄清，校方只是表示關心，並未干涉其發布影片。on.cc 東網 ・ 9 小時前
醫療收費改革︱急症室求診人次減近 15% 非緊急個案下跌逾三成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】公營醫療收費改革今年 1 月 1 日起正式實施，公立醫院急症室除危殆及危急病人可獲豁免收費外，其餘病人收費上調至 400 元。醫務衞生局局長盧寵茂回覆立法會議員質詢表示，截至 1 月 25 日，急症室求診總人次為 119,733 人，較去年同期減少近 15%。其中非緊急個案跌幅最為顯著，減少超過 30%，而次緊急個案亦下跌超過 20%。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
COMEBUYTEA 顧客稱飲到曱甴 「唔清楚係咪我咬死咗佢」 食環署巡查檢控負責人︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有網民在社交平台 Threads 發文，指於昨日（27 ）下午在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，惟飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴・署方回覆《Yahoo新聞》表示，今日巡查時發現該店鋪食物室有不潔情況，將會檢控處所負責人。Yahoo新聞 ・ 2 小時前