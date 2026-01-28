日出康城領都裝充電樁風波 業主收授權票遭群煞滋擾 5人被捕

日出康城領都1月25日有多名大漢聚集，有警員到場調查。（fb日出康城 領都．領峯．領凱 討論區）

近日有人在網上發貼文，指將軍澳日出康城領都停車場安裝電動車充電樁，惟即使車位業主有否充電服務需要，一律被要求支付2.1萬元的安裝費，多名業主質疑充電樁的造價過高，有業主希望再開會討論，包括清潔費及保安費在內的管理費加幅過高問題，周日（25日）設「街站」收集居民授權票，期間有人帶同十多名大漢到場滋擾，有人報案求助。警方以涉嫌非法集結拘捕5人，包括一名15歲少年。港鐵則指，當時有業主確認相關人士為同行訪客，客務處按程序放行。

警方回覆傳媒查詢時表示，1月25日晚上約7時接獲報案，指多人於將軍澳一屋苑內聚集。警員經調查後，本周一（26日）於多區採取行動，以涉嫌「非法集結」拘捕2名本地男子、1名斯里蘭卡籍男子、1名菲律賓籍男子及1名尼泊爾裔男童，年齡介乎15至53歲。他們現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區重案組第一隊繼續跟進調查。港鐵回覆傳媒查詢時表示，作為物業管理經理人，領都客務處一直嚴格要求保安服務承辦商，按既定的保安程序處理訪客安排，為保障住客及其訪客，若發現有違法或滋擾的行為，會尋求警方協助。根據記錄，當時現場有業主確認相關人士為其同行訪客，客務處人員於是按程序放行。

日前有人在網上發文，指「街站」有大量不知名男士聚集，呼籲領都街坊小心。據了解，部份領都業主不滿充電樁的安裝費達2.1萬元，連同保安費及清潔費在內的管理費，由2024年起升幅超過三成多，明年預計再加5%，令整體管理費在三年內加幅超過四成，加上業主被通知夾錢加裝電樁，引發業主不滿，遂設「街站」收集居民授權票再召開業主大會。

