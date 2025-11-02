日前新田貨倉大火波及毗鄰鐵皮屋 狗主焦急尋找失蹤愛犬

焦點

【動物專訊】本報日前報道新田麒麟村一貨倉於10月31日發生大火，火勢迅速蔓延波及鄰近建築，除了有至少兩狗證實慘死外，毗鄰一鐵皮屋亦被燒光，惟居於該鐵皮屋的14歲狗女「仔仔」事後不知所蹤，消防員在現場亦找不到任何生物屍骸，狗主Annie仍抱有一絲希望，估計愛犬可能在事發時跳過半個人高的鐵欄逃生，她現在四處尋找愛犬，但暫時未有任何目擊消息。

事緣當日貨倉發生三級火，火勢十分猛烈，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Cooper慘被燒死，還有兩隻貓貓不知所蹤，生死未卜。然而，受災的不只該場地，毗鄰一個鐵皮屋也被燒光，居住的狗女「仔仔」失蹤。

狗主Annie表示，愛犬是她自小養大，之前一同居住劏房，後來她上了公屋，便租了鐵皮屋繼續讓狗狗居住，她和家人也經常在鐵皮屋陪伴和照顧狗狗。她們平時不會將狗鎖在鐵皮屋內，而是讓狗狗可以走出門外有半個人高的鐵欄圍著的場地，可以更多活動的空間。

火災當日，她趕到現場時，發現鐵皮屋已燒成灰，但消防員在場找了幾次都沒有找到任何動物屍體，因此她估計狗狗有機會跳過鐵欄逃生，有機會跑了上山。

然而，現時沒有任何狗狗的目擊消息，讓Annie十分擔心，「她不懂得找食物，又不懂打架，而且很細膽。」她希望能盡快尋回愛犬。

如有仔仔的消息，請透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Annie聯絡。

相關報道：
新田麒麟村貨倉三級火 鄰居兩狗無辜被大火波及燒死

14歲狗女「仔仔」居住的鐵皮屋被大火波及，狗狗事後失蹤，狗主焦急尋找愛犬。
