日北海道暴風雪高峰已過 34個港旅團共800人行程無礙

【on.cc東網專訊】日本北海道近日受暴風雪吹襲，雖然當地預測北海道地區風雪高峰期已過，但仍首暴雪及積雪造成的道路阻塞影響。至於香港位於當地的旅行團方面，多間旅行社今日(28日)表示，目前共有34個團共800人身處當地，行程大致如常，部分團有滑雪行程仍可繼續，不過亦有兩班返港航班臨時取消，導致60名團友需在當地留宿多一晚。

東瀛遊及縱橫遊指，身處北海道的旅行團團友全部安全，行程無受太大影響。其中東瀛遊目前有14個團共400人在當地，旗下旅行團沒有滑雪活動，所到景點亦沒有受風雪影響。縱橫遊則有20團共400人在北海道，行程大致如常，部分團有滑雪行程都可繼續，但由於要以安全車速駕駛，部分景點的參觀時間要縮短，未來一周每日都有團出發到北海道。

縱橫遊續指，當地目前天氣好轉，相信不會受影響，惟近日風雪反覆，一周前曾有兩班返港的航班臨時取消，一度要急於安排60名團友在當地留宿多一晚。

