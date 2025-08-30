日印領袖會談 盼日企投資印度2兆元

（法新社東京29日電） 日本首相石破茂今天在首相官邸與印度總理莫迪會談，推動日本民間企業擴大對印投資，投資額目標為10兆日圓（約新台幣2兆元）。雙方還就國防以及人工智慧（AI）等領域的合作框架達成一致意見。

這是莫迪自2023年5月出席在廣島市舉行的七大工業國集團（G7）首腦峰會以來，再次訪問日本。

石破茂在會議一開始歡迎莫迪（Narendra Modi）來訪，強調這是「制定未來10年合作方向的契機」。莫迪則回應，「在當前的國際情勢下，印度與日本的合作極為重要」。兩人會談約1個半小時，制定了「共同願景」，總結未來10年的合作方向，並發表聯合聲明。

聯合聲明將防衛與安保合作列為優先領域，明確表示對於中國在東海、南海強勢擴張的「深切擔憂」。日印還修訂了2008年簽署的「安全保障合作共同宣言」，納入深化四方安全對話（Quad）框架下的合作，以及擴大日印軍隊共同訓練、情報共享等合作。

聲明提及「四方安全對話」表示，為了「促進地區和平、安定及繁榮，將通過多邊框架，推進同志國（志同道合國家）之間合作的決心」。

石破茂在會後聯合記者會上表示，「兩國在印度太平洋地區，有責任維護並強化基於法治的自由開放國際秩序」。

「共同願景」列舉了8個優先合作領域，包括經濟、經濟安全保障、移動手段、環境、技術創新、保健、人文交流，以及地方政府交流。

有關日本對印度的投資，日本前首相岸田文雄在2022年曾提出「5年內官民合計5兆日圓規模」的投資目標，這次更新目標，推動日本民間企業擴大對印投資，投資額目標為10兆日圓（約新台幣2兆元），以及在5年內實現50萬人以上的雙向人才交流，尤其是日本的優秀數位人才。

此外，石破茂與莫迪還就印度正在興建的高速鐵路項目達成共識，將引進由JR東日本研發的新幹線新型列車「E10」系列，確認將於2030年代初在印度投入使用。