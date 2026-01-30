焦點

獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難

Japhub日本集合

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

Japhub日本集合
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

跨劇挑戰：從懸疑到喜劇的瘋狂切換

日向亘的作品類型跳躍到讓人暈頭！2023年，他在《Get Ready》飾演Gohito Shirase，這部醫療懸疑劇讓他展現內斂演技，訪談裡他分享，為了角色還去學醫學知識，

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

結果回家變成家庭醫生。接著《Pending Train》，他演高中生Kazuma Eguchi，劇情關於未來世界的生存冒險，183公分的他穿制服超搶眼。2024年轉戰《JK to Roppouzensho》，

廣告
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

飾演Yuu Watanabe，帶點法律喜劇元素，讓他玩起搞笑橋段。IMDb列出他還拍了電影《The Sun Does Not Move》，高中生角色讓他初嘗大銀幕。

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

這些跨界嘗試，像是一場場遊戲升級，他不只靠外型，還用細膩表情征服觀眾。誰知道，下個角色會不會是浪漫愛情劇？他的多變總帶來新鮮驚喜。

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

社群小宇宙：X和IG的日常吐槽秀

打開日向亘的社群，簡直是粉絲的快樂源泉！X帳號@hyuga_wataru有73.5K粉絲，他的bio簡單寫「ホリプロ所属/群馬県出身」，常po出生活小事，

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

像是最近分享KANGOL REWARD的聯名設計，融入漢堡和太陽元素，調侃「請多檢查～」。他還po祖父母家採的カリフラワー，看起來像メロンパン，笑翻網友。

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

Instagram @hyuga_wataru 則有16.9萬追隨者，bio列出連結如粉絲俱樂部和劇集，裡頭滿是寫真集宣傳，比如2026年日曆推出時，

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

他po帥照邀請大家來イベント。近期post包括フォトブック「日に向かって、」的幕後照，髮妝師和攝影師標記一堆，讓人感覺像在偷窺明星日常。

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

他愛分享群馬老家風景或動漫心得，血型未知但個性超親和，留言區總是熱鬧。這些更新不只推廣，還像朋友聊天，拉近距離。

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

未來野望：更多冒險與小驚喜

展望日向亘的下一步，他似乎還在蓄力！最近訪談中，他提到想挑戰更多國際作品，或許進軍海外。Horipro積極推他，從特攝英雄到懸疑演員，他的成長軌跡超勵志。

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

維基上記載，他愛騎單車和DIY，這些興趣讓他保持活力，像是拍戲空檔還自彈自唱吉他。2025年的新劇《Bokutachi wa Mada Sono Hoshi no Kosoku wo Shiranai》裡，

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

他演Shogo Fujimura，又是新挑戰。183公分的他，在鏡頭前總能帶來視覺衝擊，但更重要的是那份熱情。無論是新寫真集還是演唱會客串，他的未來像他的角色一樣，充滿未知冒險。粉絲們，準備好跟著他衝了吧？

Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！

Japhub小編有話說

哇，日向亘這位183公分帥哥真的太有梗了！從假面騎士到社群吐槽王，他的人生像場輕鬆的特攝劇，滿是笑點和勵志。

Japhub小編超愛他的陽光活力，如果你也迷日本男星的趣聞，歡迎多來頻道挖挖看，保證有更多爆笑八卦。下次聊其他英雄囉，保持帥氣哦！

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！

宏福苑五級大火

其他人也在看

椰棗汁｜網傳椰子汁有毒？印度尼帕病毒元兇其實係椰棗汁！一啖隨時致命 染疫恐腦炎昏迷

椰棗汁｜網傳椰子汁有毒？印度尼帕病毒元兇其實係椰棗汁！一啖隨時致命 染疫恐腦炎昏迷

近期計劃去印度或東南亞旅遊的朋友要注意！印度西孟加拉邦爆發致命的 「尼帕病毒」（Nipah Virus） 疫情，這種病毒極度危險，致死率可高達40%至75%，且目前無藥可醫。香港衞生署已宣佈加強對來自相關地區旅客的健康篩查。網上流傳要小心「天然椰子汁」，但其實真正的高危飲品是另一款「椰棗汁」！即睇內文了解病毒傳播途徑及4大保命貼士。

Yahoo Food ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債仔幫手發聲「我嗰筆已還清」

回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債仔幫手發聲「我嗰筆已還清」

娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」

黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」

黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲

年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲

年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議

戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議

《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城8歲女兒「跳BABYMONSTER女團舞」超有架勢！網驚豔：果然是舞王女兒

郭富城8歲女兒「跳BABYMONSTER女團舞」超有架勢！網驚豔：果然是舞王女兒

郭富城的妻子方媛28日在社群平台分享一段影片，8歲大女兒郭詠希熟練跳韓國女團BABYMONSTER熱門歌曲《PSYCHO》，動作流暢、節奏掌握得宜，立刻引起網友討論，不少人直呼「果然是舞王的女兒」。

姊妹淘 ・ 3 小時前
郭富城出演奇幻喜劇電影《老子》 集結影帝影后飆戲陣容強勁

郭富城出演奇幻喜劇電影《老子》 集結影帝影后飆戲陣容強勁

天王郭富城日前曾預告農曆春節新年前夕將投入全新電影拍攝，今日終於揭曉新作謎底，就是他將出演年度奇幻喜劇《老子》！本片由導演許富翔執導，集結影帝影后級演員郭富城、王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等華麗卡司傾力演出。今日舉行開鏡儀式宣布開拍，絕對未演先轟動！郭富城、王柏傑、陳意涵、古斌皆出席開鏡禮，現場喜氣洋洋。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火　吳若希白襯衫突襲

戴祖儀澳洲熱情如火　吳若希白襯衫突襲

【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐

朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐

向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。

姊妹淘 ・ 22 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得

馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得

坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
譚嘉儀爆未收到2年前個唱酬勞 主辦方似人間蒸發 不解對方仍能活躍娛樂圈

譚嘉儀爆未收到2年前個唱酬勞 主辦方似人間蒸發 不解對方仍能活躍娛樂圈

譚嘉儀2011年參加歌唱選秀節目《超級巨聲3》入行，多年嚟拍劇及主持機會不斷，仲唱過多套劇集歌曲，發展尚算不俗，直至去年3月爆喊地宣布離開效力14年嘅TVB。現時譚嘉儀經常於社交平台分享旅行、食好住好嘅奢華生活，被指生活富貴；不過，面對拖糧之行為，佢就冇晒對方符。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封

趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封

出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太爆劉德華fans瘋狂行徑 擸棍上車刮華仔 朱麗蒨返屋企要匿車底

向太爆劉德華fans瘋狂行徑 擸棍上車刮華仔 朱麗蒨返屋企要匿車底

向太陳嵐同唔少藝人有深厚交情，其中一個係劉德華。華仔曾經開電影公司但最後出現財困，需要負擔4千萬元債務，當時向太決定借錢幫華仔解困，而且唔駛債據，可見二人交情匪淺。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【娛事者】余詠珊 - 綜藝之母還是綜藝之冇？- 郭靖言

【娛事者】余詠珊 - 綜藝之母還是綜藝之冇？- 郭靖言

近日兩間電視台都有高層變動，先有曾志偉辭任無綫電視（TVB）總經理，新鮮滾熱辣是有線寬頻高層大執位，行政總裁杜之克以及高層余詠珊和何哲圖同日離職

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Angelababy但求搵食放下身段舞獅　網友嘆可憐

Angelababy但求搵食放下身段舞獅　網友嘆可憐

【on.cc東網專訊】藝人Angelababy自「復出」以來工作量不及從前，近日現身直播間帶貨先被高級品牌誤鬧Cheap，依家更要拋頭露面又跳又氹，為求搵到兩餐飯仔，要投身直播賣貨界不斷谷銷量，令部份網民直言覺得女神好可憐。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
謝安琪張繼聰談情緒病經歷 憶起方大同為好友被負評不忿「我算冇脾氣都會嬲」

謝安琪張繼聰談情緒病經歷 憶起方大同為好友被負評不忿「我算冇脾氣都會嬲」

商台早前進行節目大改革，深夜時段王牌節目《光明頂》結束後，由陳志雲及江玉歡主持《又係時候同一天講再見》接替。負責人物訪問嘅陳志雲邀請咗謝安琪張繼聰夫婦做嘉賓，談及入行後二人經歷嘅高低起伏。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
年度最解氣復仇片！《腦細天劫》荒島反轉辦公室不平等　社畜翻身大快人心

年度最解氣復仇片！《腦細天劫》荒島反轉辦公室不平等　社畜翻身大快人心

訴求只是返工嘅打工仔，換來賤格腦細日日mean到上心口，但當二人出差空難過後流落荒島，社畜中女下屬求生有術，權力瞬間逆轉，寸Boss都要忍！今次正宗「搵食艱難」，二人聯手逃走？還是鬥過你死我活？！最攞命社畜復仇戰立即上演，保得住條命仔先係最後大贏家！

Yahoo Movies HK ・ 1 天前
楊思琦翻唱《天命最高》惹批評妝容與唱腔老土 廣東話竟現鄉音

楊思琦翻唱《天命最高》惹批評妝容與唱腔老土 廣東話竟現鄉音

楊思琦近年不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又開直播以賺取金錢。日前，楊思琦上載一段翻唱《尋秦記》主題曲《天命最高》嘅短片，喺帖文中提到，自己與《尋秦記》同年出道，呼籲大家多多支持香港電影。不過網民就表示楊思琦唱歌時嘅廣東話語調帶着明顯鄉音，令人難以相信佢係土生土長嘅香港人：「我以為大陸阿姐。。。睇埋個名先知係楊思琦，so sorry」、「好好一個香港人，廣東話變到有鄉音，笑死」、「這口音是故意嗎」、「明明你喺香港土生土長，幾十年一直都都係講廣東話，講嘢從來都冇鄉音，點解而家返咗大陸就要扮有鄉音」、「大陸口音好恐怖」、「點解口型咁奇怪，粒粒字都要嘟咀」等等。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Twins 25周年在情人節開粉絲見面會！「雙生兒」偶像魅力爆發，偷師學習保養技巧練成美魔女體質

Twins 25周年在情人節開粉絲見面會！「雙生兒」偶像魅力爆發，偷師學習保養技巧練成美魔女體質

Twins今年踏入25周年舉行粉絲見面會，還特意地選來2月13與14日，在情人節的日子與粉絲見面。阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼都分別在IG上公布消息，阿Sa更寫著，「25年！25年喇！你哋知我嗰25年點過咩？你哋知咩？ ！咪就係同你哋一齊過囉😗😗」而且還說1月29日是雙生兒賀年碟的發布日，各位新年有在聽《孖寶668》的朋友，腦海裡是不是馬上起歌呢～

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
《單身即地獄5》開播即炒車 紐約型男李省勳被爆料多次出軌劈腿欠誠信

《單身即地獄5》開播即炒車 紐約型男李省勳被爆料多次出軌劈腿欠誠信

Netflix戀愛實境綜藝節目《單身即地獄5》，來到第五季，顏值爆燈的男女成員逐一登場，加上火辣情節，令網民看得欲罷不能！不過自播出不久，便有成員被起底，其中來自紐約的李省勳，便被指是感情慣犯。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前