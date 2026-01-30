獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
Horipro奪冠後糗事全托出！ 日向亘的假面騎士搞笑戰記！
跨劇挑戰：從懸疑到喜劇的瘋狂切換
日向亘的作品類型跳躍到讓人暈頭！2023年，他在《Get Ready》飾演Gohito Shirase，這部醫療懸疑劇讓他展現內斂演技，訪談裡他分享，為了角色還去學醫學知識，
結果回家變成家庭醫生。接著《Pending Train》，他演高中生Kazuma Eguchi，劇情關於未來世界的生存冒險，183公分的他穿制服超搶眼。2024年轉戰《JK to Roppouzensho》，
飾演Yuu Watanabe，帶點法律喜劇元素，讓他玩起搞笑橋段。IMDb列出他還拍了電影《The Sun Does Not Move》，高中生角色讓他初嘗大銀幕。
這些跨界嘗試，像是一場場遊戲升級，他不只靠外型，還用細膩表情征服觀眾。誰知道，下個角色會不會是浪漫愛情劇？他的多變總帶來新鮮驚喜。
社群小宇宙：X和IG的日常吐槽秀
打開日向亘的社群，簡直是粉絲的快樂源泉！X帳號@hyuga_wataru有73.5K粉絲，他的bio簡單寫「ホリプロ所属/群馬県出身」，常po出生活小事，
像是最近分享KANGOL REWARD的聯名設計，融入漢堡和太陽元素，調侃「請多檢查～」。他還po祖父母家採的カリフラワー，看起來像メロンパン，笑翻網友。
Instagram @hyuga_wataru 則有16.9萬追隨者，bio列出連結如粉絲俱樂部和劇集，裡頭滿是寫真集宣傳，比如2026年日曆推出時，
他po帥照邀請大家來イベント。近期post包括フォトブック「日に向かって、」的幕後照，髮妝師和攝影師標記一堆，讓人感覺像在偷窺明星日常。
他愛分享群馬老家風景或動漫心得，血型未知但個性超親和，留言區總是熱鬧。這些更新不只推廣，還像朋友聊天，拉近距離。
未來野望：更多冒險與小驚喜
展望日向亘的下一步，他似乎還在蓄力！最近訪談中，他提到想挑戰更多國際作品，或許進軍海外。Horipro積極推他，從特攝英雄到懸疑演員，他的成長軌跡超勵志。
維基上記載，他愛騎單車和DIY，這些興趣讓他保持活力，像是拍戲空檔還自彈自唱吉他。2025年的新劇《Bokutachi wa Mada Sono Hoshi no Kosoku wo Shiranai》裡，
他演Shogo Fujimura，又是新挑戰。183公分的他，在鏡頭前總能帶來視覺衝擊，但更重要的是那份熱情。無論是新寫真集還是演唱會客串，他的未來像他的角色一樣，充滿未知冒險。粉絲們，準備好跟著他衝了吧？
Japhub小編有話說
哇，日向亘這位183公分帥哥真的太有梗了！從假面騎士到社群吐槽王，他的人生像場輕鬆的特攝劇，滿是笑點和勵志。
Japhub小編超愛他的陽光活力，如果你也迷日本男星的趣聞，歡迎多來頻道挖挖看，保證有更多爆笑八卦。下次聊其他英雄囉，保持帥氣哦！
