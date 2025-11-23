日否認改變對台立場 已向華闡明高市早苗發言要點

【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。

傅聰在信中警告如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衞權，堅定捍衞國家主權和領土完整。

小林麻紀在南非參加二十國集團（G20）峰會期間回應指，日方已多次向中方闡明發言要點和日本一貫立場，並強調日方致力於與鄰國對話。她續指，中國是日本稀土進口的重要來源國，日方正在努力降低依賴，並知道貿易關係的和平與穩定對於國家安全至關重要。

