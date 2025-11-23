搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
日否認改變對台立場 已向華闡明高市早苗發言要點
【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。
傅聰在信中警告如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衞權，堅定捍衞國家主權和領土完整。
小林麻紀在南非參加二十國集團（G20）峰會期間回應指，日方已多次向中方闡明發言要點和日本一貫立場，並強調日方致力於與鄰國對話。她續指，中國是日本稀土進口的重要來源國，日方正在努力降低依賴，並知道貿易關係的和平與穩定對於國家安全至關重要。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 1 天前
日外務省公布罪案數據 否認針對華人案件增加
【on.cc東網專訊】中國政府早前指在日本的針對華人犯罪案件有所增加，日本外務省周五（21日）深夜公布當地謀殺案和其他案件數量，否認犯罪案件增加的指控，指說法毫無根據。on.cc 東網 ・ 1 天前
中方就高市錯誤言行致函古特雷斯 指高市言論極錯誤及極危險
中國常駐聯合國代表傅聰,致函聯合國秘書長古特雷斯,就日本首相高市早苗涉華錯誤言行,闡明中國政府立場,函件將作為聯合國大會正式文件,向全體會員國發放。傅聰在致函中指出,高市在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論,是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯、首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心,以及首次對中國發出武力威脅,公然挑戰中方核心利益,有關言論極其錯誤、極為危險,性質影響極其惡劣。傅聰說如果日方膽敢武力介入台海局勢,將構成侵略行為,中方將堅決行使聯合國憲章及國際法賦予的自衛權,堅定捍衛國家主權和領土完整。 (BC)infocast ・ 1 天前
烏克蘭終戰方案係俄「願望清單」？華府駁斥
（法新社華盛頓23日電） 數位美國聯邦參議員聲稱，國務卿盧比歐向他們私下表示，華府所提烏克蘭終戰方案其實是俄羅斯的「願望清單」。他們表示，盧比歐告訴他們，目前的烏克蘭方案並非美國官方立場，實則為「俄羅斯願望清單」的安排。法新社 ・ 18 小時前
美歐烏高層日內瓦會談 川普再控烏克蘭不知感恩
（法新社日內瓦23日電） 美國、歐洲與烏克蘭高層今天在瑞士日內瓦展開會談，討論川普政府提出的28點俄烏和平計畫，美國總統川普再次指控烏克蘭不知感恩。川普也批評美國前總統拜登（Joe Biden），但未直接譴責俄羅斯。法新社 ・ 8 小時前
專家指若華客銳減 日本損失恐達2萬億日圓
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中日關係惡化，影響政治、經濟和旅遊等方面交流。內媒周日（23日）引述日本經濟專家指，若中國大陸遊客數量銳減，日本恐有2萬億日圓（約995億港元）以上損失。on.cc 東網 ・ 19 小時前
憂美軍對委內瑞拉行動違法 傳法、荷、英3國限制情報分享
（法新社巴黎23日電） 觀察家表示，美軍對委內瑞拉涉嫌販運毒品者的行動，以及美國總統川普揚言對委國政權發動地面攻擊，令法國、荷蘭、英國憂心忡忡，開始限制與華府分享加勒比海地區相關情資。法國反毒辦公室（OFAST）負責人祖拉斯（Dimitri Zoulas）接受加勒比海廣播電台（RCI）訪問時則說：「在目前情勢下，如果有情報可能成為對船隻發動軍事打擊的依據，沒有任何歐洲國家，包括法國，會向美方提供這類作戰情報。」法新社 ・ 13 小時前
川普斥烏克蘭領導層不知感恩 澤倫斯基發文致謝
（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。美國總統川普（Donald Trump）稍早在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。法新社 ・ 39 分鐘前
廣汽全固態電池明年裝車試驗
內地央視新聞報道，廣汽集團已建成內地首條大容量全固態電池產線，目前處於小批量測試生產階段。公司計劃2026年進行小批量裝車試驗，2027至2030年間逐步實現大量生產，意味新能源汽車在續航和安全方面的難題有望解決。 全固態電池的優勢在於其沒有液體，它摒棄了傳統液態電解質液，採用固態電解質材料。 據廣汽集團平台技術研究院新能源動力研發負責人祁宏鐘介紹，該材料耐熱性可達攝氏三四百度高溫，遠超液態電解液不足攝氏兩百度的極限，能從根源杜絕電池熱失控風險。 耐熱及續航力倍升 此外，傳統的濕法工藝，面容量不到5毫安時（mAh）每平方厘米，現在最高可以做到7.7mAh每平方厘米。祁宏鐘表示，現在開發的全固態電池的能量密度，比現有的電池能量密度高了接近一倍。500公里以上的續航車輛使用後可以達到1000公里以上的續航力。 廣汽在一份聲明宣稱，廣汽自主研發的大容量全固態電池能量密度已突破400Wh/kg，並輕鬆通過攝氏200度熱箱測試與針刺測試等嚴苛安全試驗，可以有效解決用戶的續航焦慮和安全焦慮。信報財經新聞 ・ 3 小時前
路透爆料：特朗普「金色穹頂」進度嚴重落後
根據《路透》周五 (21 日) 報導，八位知情人士透露，美國總統特朗普的「金色穹頂」(Golden Dome) 飛彈防禦計畫進度嚴重落後，主因系政府關門和今夏撥款的 250 億美元至今沒有明確支出計畫。鉅亨網 ・ 2 天前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
李強晤梅洛尼 稱中方願同意方增強國際社會踐行多邊主義定力
國務院總理李強在南非約翰內斯堡會見意大利總理梅洛尼。李強表示,中方願同意方持續推進雙向開放,加強市場、產業等聯通對接,推動雙邊貿易優化平衡發展,做強傳統合作優勢,拓展新興產業交流合作,促進共同發展繁榮。中方歡迎更多意大利企業藉助進博會、服貿會等平台進入中國市場,希望意方為中國企業前往意大利投資提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。李強又稱,中方願同意方加強在聯合國、20國集團(G20)等多邊框架下的協調配合,凝聚更廣泛共識,增強國際社會踐行多邊主義、築牢多邊機制的信心和定力。梅洛尼表示,意方歡迎更多中國企業前往意大利投資興業,鼓勵意大利企業繼續投資中國,亦願同中方共同維護多邊主義。 (BC)infocast ・ 10 小時前
AI「脈衝式」耗電驚人！美電網老舊瀕崩潰 專家：電力荒正逼出全球算力大遷徙
無論是美國的一般民眾，還是科技巨頭，都正在經歷一場前所未有的「缺電」困境，而在這場危機背後，一個日益凸顯的「元兇」正是近年來掀起熱潮的 AI。專家最新指出，AI 算力如同「電老虎」，正在瘋狂吞噬美國原本該穩定供應的電力資源，讓本就脆弱的電網雪上加霜。 根據美國能源研究所 (IE鉅亨網 ・ 13 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 1 天前
王毅批評高市早苗涉台言論 強調中方必堅決回擊絕不妥協退讓
中共中央政治局委員、外交部長王毅批評日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號,講了不該講的話,越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊,在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上,絕不會有任何妥協退讓。王毅結束對中亞三國訪問後接受中國傳媒訪問時強調,日本政府在中日四個政治文件中已就台灣問題作出鄭重承諾,具有國際法效力,沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政,都必須恪守。中方敦促日方早日反思改錯，不要執迷不悟。如果日方一意孤行、一錯再錯,一切主張正義的國家和人民,都有權利對日本的歷史罪行進行再清算,都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。(BC)infocast ・ 13 小時前
【財圈識真假】拆穿美企不務正業資本操作
各位「巴打」，有一些本港上市公司往往不務正業，大股東不以做好公司業務為目標，反而通過炒樓、炒股票、炒幣（加密貨幣）等方式，期望可以為公司「搵快錢」，令不少投資者都避之則吉。「高仁指點」話你知，有一些美國上市企業都會不務正業，但透過資本操作「化妝扮靚」，反而增加了對投資者的吸引力。 戴孤劃：今年內外經濟環境比較差，咱們上市公司生意很難做，股價都沒有漲、只有跌，咱做很好辛苦啊！「鐵哥們」，你們有沒有什麼建議可以把咱公司股價打上去？ 全部擁有「四高」特色 程更計：戴Sir，你公司主營業務基本上冇乜問題，但business model（商業模式）可以做得再好啲，例如學習一些美國企業，就可以做非一般嘅資本操作。 高 仁：阿程講得冇錯。以我所知，呢一批美國知名及大型上市企業，表面上本業做得相當好之餘，實際上做得更好可能係資本操作，而佢哋主要係以「輕、現、龍」嘅商業模式運作。 戴孤劃：（忽然轉用普「東」話，即普通話+廣東話）「輕、現、龍」？這是「搞神馬」（搞什麼）？ 程更計：哈哈！所謂「輕、現、龍」係講緊，呢一批美國上市企業嘅business model係以「輕」資產形式經營，擁有強勁自由「現」金流信報財經新聞 ・ 3 小時前
車Cam直擊｜新田公路貨車撞倒燈柱劏頂 衣衫雜物散落一地
今日(11月23日)下午5時許，一部密斗貨車行駛至加州花園對開時，意外自炒失事撞倒燈柱，男司機手部受傷。涉事貨車右側車斗被削半，網上圖片及影片可見，大批衣物等物品及多個載有物品的膠袋，散落來回行車線及石壆。車禍原因仍在調查。清理期間，現場一段新田公路的來回方向部份行車線均受阻，交通繁忙。am730 ・ 9 小時前
流動性斷供危機逼近！美銀：Fed必須降息 比特幣等三大資產2026年將最受益
近期，全球金融市場聚焦於聯準會 (Fed)12 月利率決策，市場對政策路徑判斷明顯分歧。此前，受通膨溫和與勞動數據疲軟影響，多數觀點認為下月再次降息幾成定局，但 Fed 官員近期一系列鷹派表態讓降息預期徹底降溫，即使上周五(21 日) 有官員釋放鴿派信號，關於年底貨幣政策走向的爭論仍未平息。鉅亨網 ・ 2 小時前
火炭穗禾苑8歲男童寓所暈倒猝死 死因有待驗屍確定
火炭有男童在寓所猝死。一名女子今日凌晨4時許報警稱，其8歲弟弟在穗禾苑豐逸閣的寓所懷疑暈倒。救援人員趕往現場，隨後男童現場被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。據悉，男童生前有身體病紀錄。am730 ・ 21 小時前