日圓兌港元匯率跌穿0.049！香港找換店現人龍成交暴漲

日圓兌港元匯率近日再度插水，曾一度失守0.049，下試至0.0489水平（即每100円兌約港幣4.89元）。消息一出，不少網民紛紛表示現時是「唱Yen好時機」，全港各大找換店更立即出現排隊人龍，究竟是入手好時機？還是低處未算低？
日圓匯價歷史低點大對比
是次匯價下挫，主因在於日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）上台後，計劃於2026年1月23日解散眾議院提前大選，市場憂慮擴張性的財政政策將導致債務飆升，引發債匯「雙殺」局面。
回顧日圓兌港元對上一次破$0.049，已經要追溯至2024年7月，當時曾創下0.0485的近年低位紀錄。雖然今次0.0489並非最低，但相對於2023年平均的0.055甚至更早期的0.06以上，現在絕對處於「歷史性低位區間」。
找換店現人龍
每當匯價觸及0.048、9這個心理關口，經常遊日的香港人便立即有行動。不少市民擔心日圓會隨時反彈，紛紛趁低位「儲彈藥」，港九新界多間人氣找換店均出現排隊人龍，目標都是為了在未來旅遊時能享有更高的消費購買力。
是否入市好時機？
雖然日本央行曾於2025年12月加息，但面對目前脆弱的經濟復甦，市場預期央行在2026年1月底的議息會議將維持利率不變。這種「鴿派」取向令日圓短期內難以大幅轉強。此外，由於現任政府傾向以大規模政府支出刺激經濟，2026年度預算案高達122兆日圓再創新高。市場將「提前大選」與「加強新政」掛鉤，預期日圓拋售壓力依然存在，美銀甚至預計匯價有機會進一步下試0.047算。
另一邊廂，日本早前宣佈2026年7月起徵收3倍出境稅，倘若日圓匯價繼續下行，對於各位喜歡遊日的朋友來說，能夠幫輕減低去日本吃喝玩樂的成本，無疑是一大福音。
