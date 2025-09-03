日圓匯率走勢｜日圓急瀉兌港元穿5.25算 執政黨選舉失利釀政壇「地震」

日圓匯率走勢。(資料圖片)

日圓今日(3日)一度急瀉1%，每美元跌兌148.6日圓，每百日圓兌港元跌穿5.25算。消息面上，日本政壇再現動盪，日本首相石破茂的戰友、執政黨自民黨的森山裕表示打算辭去幹事長職務，為7月20日國會參議院選舉失敗負責。森山裕表示，最終是否辭職將由首相石破茂決定。

石破茂回應表示，目前沒有立即辭職的打算。(資料圖片/路透社)

石破茂暫緩辭職 優先處理經濟問題

石破茂回應表示，目前沒有立即辭職的打算，將在「適當時機」對選舉失利作出負責任的決定。他強調，當前優先要務是立即解決日本面臨的經濟問題，包括通脹壓力和美國關稅政策的影響，這才是負責任的表現。同時，他也將對森山裕的辭職意向作出「適當決定」。

據日本媒體報道，石破茂計劃在本周向內閣部長提出編制經濟刺激方案，此舉旨在展現他繼續執政的決心，並回應黨內要求提前舉行領導人選舉的呼聲。這一經濟方案被視為穩定政局的重要舉措。

日央行擬蘊釀加息 強調謹慎步伐

日本銀行副總裁冰見野良三則針對貨幣政策發表談話，他表示在實現經濟展望的情況下，央行計劃逐步提高利率，但強調必須避免過早或過慢加息，以確保經濟穩定發展。這番談話也為市場對日本貨幣政策的預期提供了重要指引。

