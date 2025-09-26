貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
瑞銀預測日圓暴跌內幕：2025年旅遊熱潮背後的政局陰謀！
瑞銀預測日圓暴跌內幕：2025年旅遊熱潮背後的政局陰謀！
日圓走勢的旅遊驚喜
哎喲，日圓這貨幣，最近像坐雲霄飛車一樣往下竄！瑞銀策略師Shahab Jalinoos等人在最新報告裡，把2025年底美元兌日圓預測從130拉到143，2026年底也從130調到140。
為什麼？日本政局亂成一團，加上日央行明年1月加息預期已消化，市場覺得央行還會鴿派到底。這消息對愛日本的遊客來說，簡直是天上掉餡餅——日圓越弱，日本越便宜，購物、吃喝玩樂全打折！😆
政局不穩的意外紅利
日本政局這幾個月，岸田內閣換人、選舉風波，搞得市場神經緊繃。瑞銀說，雖然通脹壓力在，股市也強，但政治因素讓日圓雪上加霜。對遊客呢？
這不穩反而好，匯率低到谷底，2025年上半年已見效：上半年訪日遊客超1814萬人，8月單月340萬，成長16.9%。中國遊客豪購奢侈品，韓國人愛養生溫泉，歐美背包客衝文化體驗。日圓貶值，讓東京銀座買包變「買菜價」，誰不心動？
加息預期的購物狂歡
日央行加息預期已定，市場覺得2026年1月前不會動，瑞銀直言日圓短期難強。對旅遊來說，這是絕佳時機！預測到143，意味1美元買148日圓左右，換算台幣或港幣，日本機票住宿便宜20%。
2025年趨勢顯示，高端旅遊爆紅：中國客衝大阪關西機場，買LV、Gucci，平均花200萬日圓；台灣人愛九州溫泉，預算省30%。JNTO數據，訪日消費預計破8兆日圓，貶值功不可沒。
股市與波動的旅行安全網
瑞銀提到，日本股市強勁、低波動也壓日圓，但遊客無感，只知便宜！2025年訪日人數預測破4000萬，中國、南韓領頭，歐美次之。貶值帶動豪華購物：銀座、原宿街頭，遊客瘋買，店家笑開花。
小心點，預測說日圓不會「廣場協議2.0」式反彈，但美國勞動力市場軟，債券收益率低，美元弱勢延續，日本旅遊熱度只會升溫。
預算友善的景點推薦
日圓143，2025年去日本超值！東京迪士尼門票約1萬日圓，換台幣3000元，省一半；大阪城+道頓堀美食，一天花5000日圓搞定。九州溫泉旅館，雙人房1萬日圓，泡湯吃懷石，感覺像贏家。
中國遊客愛沖繩免稅店，貶值讓買3C變划算。趨勢是「目的驅動旅遊」，Mastercard報告說，貶值推高日本MEI（旅遊經濟影響），訪日消費漲15%。
潛在風險的樂觀展望
當然，瑞銀也警告，政治變數大，日圓低端140-150，但不持續破底。對遊客，2025年是黃金窗：提前鎖匯率，避開旺季。JNTO預測，訪日人數續漲，貶值讓日本從「貴國」變「親民天堂」。誰知道政局穩了，日圓反彈，趕緊計劃吧！
Japhub小編有話說
日圓貶值到143，2025年日本旅遊簡直是天賜良機！購物泡湯全省錢，趕緊訂票搶便宜。記得帶信用卡，享受這波匯率派對，但也留意政局小波瀾哦。
其他人也在看
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 1 天前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 9 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 1 天前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 2 天前
星巴克大動作 10億美元重組計畫：關店、裁員雙管齊下
星巴克 (SBUX) 周四 (25 日) 宣布啟動規模達 10 億美元的重組計畫，將在北美關閉部分營運不佳的門市，並裁減約 900 名員工，同時縮減部分未填補的職缺。這是執行長尼柯爾 (Brian Niccol) 上任一年來推動的第二波裁員，反映公司在連續六季同店銷售萎縮後，急於尋求轉型與扭轉頹勢。鉅亨網 ・ 19 小時前
深圳酒店優惠｜龍華希爾頓逸林酒店買1送1、每晚人均$405.8起！可選行政房/全景開放式套房 送雙人早餐/行政禮遇/延遲退房
秋季旅遊博覽會今日起（9月26日）開幕，Yahoo購物專員發現KKday於今日（9月26日）早上10am開搶深圳龍華希爾頓逸林酒店買1送1優惠，折後人均只需$405.8起就可以入住行政客房、約645呎的全景開放式套房或逾1,000平方呎的豪華大床套房，包雙人自助早餐、行政禮遇、歡迎曲奇、延遲退房及大玩室內森林兒童樂園，酒店連通龍華星河iCO購物中心，距離龍華壹方城購物中心及山姆會員店，方便住客去Shopping，無論情侶或親子客都一樣適合入住！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
周大福創建：派紅股是持續性安排 發可換股債符合投資策略
周大福創建(0659.HK)已公布2025財年業績，宣派末期息0.35元，並建議每持有10股現有股份，可獲發一股紅股。AASTOCKS ・ 22 小時前
聯儲調查：美企業信心反彈 但明年物價更苦
《路透》周三 (24 日) 報導，根據亞特蘭大聯準銀行與里奇蒙聯準銀行聯合杜克大學富夸商學院所做的最新調查，美國企業財務長 (CFO) 對前景的樂觀情緒在第三季有所提升，先前因貿易政策不確定性而受壓的氛圍逐漸消散。不過，企業同時指鉅亨網 ・ 1 天前
中國最大汽車出口商奇瑞汽車在香港首日交易大漲
【彭博】— 中國出口最多的汽車生產商奇瑞汽車股份有限公司周四在香港交易所開始掛牌交易，股價大漲。此前該公司通過首次公開招股(IPO)募集約91億港元（12億美元），以支持其海外擴張雄心。Bloomberg ・ 1 天前
國際｜特朗普簽令批准TikTok交易 稱「習近平支持」
美國總統特朗普周四(25日)簽署行政命令，批准短片分享平台TikTok能夠繼續在美國營運的提案。Fortune Insight ・ 4 小時前
周大福創建升近5% 擬發行22.18億元債券 可溢價換首程股份
周大福創建(0659.HK)今日(25日)高開2.3%，初段升幅擴大，最新報8.18元，升4.6%，成交1,579.06萬元。首程控股(0697.HK)今早低開2.4%後，初段低見2.39元。最新報2.46元，跌2.77%，成交9,228.73萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
梅卡曼德傳申港上市籌16億 研發AI機械人軟件 美團有份投資
據外電引述知情人士透露，美團（3690.HK）有份投資、內地人工智能（AI）軟件方案提供商梅卡曼德機器人（Mech-Mind Robotics）以保密形式向港交所（0388.HK）提交香港上市申請，預計集資2億美元（約15.6億港元）。信報財經新聞 ・ 1 天前
【中環解密】港人愛瘦身 屈臣氏產品銷售飆1.3倍
港人近年保健意識顯著提高，屈臣氏透露，集團過去12個月整體保健及美容產品銷售額增長超過10%，其中維他命及膳食補充品類別升逾10%，營養和健身類別大增逾20%，體重管理相關產品及服務需求更持續上升達130%，成為增長最快產品類別之一，可見港人追求窈窕本色不變。信報財經新聞 ・ 12 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 天前
港出口升14.5%加快 勝預期 8月輸亞洲貨值續增 往美歐轉旺
本港8月出口表現好過市場預期，政府統計處公布，8月商品整體出口貨值4365.91億元，按年上升14.5%，漲幅較7月的14.3%擴大，優於預期的13.9%增幅；8月進口貨值4620.06億元，上揚11.5%，較7月的16.5%升幅減慢，遜預期的升14.1%。8月錄得有形貿易逆差254.15億元，相等於商品進口貨值的5.5%。今年首8個月，商品整體出口和進口貨值均上升13%；有形貿易逆差2433億元，相等於商品進口貨值的6.8%。信報財經新聞 ・ 12 小時前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 3 小時前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 22 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前