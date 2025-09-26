瑞銀預測日圓暴跌內幕：2025年旅遊熱潮背後的政局陰謀！

日圓走勢的旅遊驚喜

哎喲，日圓這貨幣，最近像坐雲霄飛車一樣往下竄！瑞銀策略師Shahab Jalinoos等人在最新報告裡，把2025年底美元兌日圓預測從130拉到143，2026年底也從130調到140。

為什麼？日本政局亂成一團，加上日央行明年1月加息預期已消化，市場覺得央行還會鴿派到底。這消息對愛日本的遊客來說，簡直是天上掉餡餅——日圓越弱，日本越便宜，購物、吃喝玩樂全打折！😆

政局不穩的意外紅利

日本政局這幾個月，岸田內閣換人、選舉風波，搞得市場神經緊繃。瑞銀說，雖然通脹壓力在，股市也強，但政治因素讓日圓雪上加霜。對遊客呢？

這不穩反而好，匯率低到谷底，2025年上半年已見效：上半年訪日遊客超1814萬人，8月單月340萬，成長16.9%。中國遊客豪購奢侈品，韓國人愛養生溫泉，歐美背包客衝文化體驗。日圓貶值，讓東京銀座買包變「買菜價」，誰不心動？

加息預期的購物狂歡

日央行加息預期已定，市場覺得2026年1月前不會動，瑞銀直言日圓短期難強。對旅遊來說，這是絕佳時機！預測到143，意味1美元買148日圓左右，換算台幣或港幣，日本機票住宿便宜20%。

2025年趨勢顯示，高端旅遊爆紅：中國客衝大阪關西機場，買LV、Gucci，平均花200萬日圓；台灣人愛九州溫泉，預算省30%。JNTO數據，訪日消費預計破8兆日圓，貶值功不可沒。

股市與波動的旅行安全網

瑞銀提到，日本股市強勁、低波動也壓日圓，但遊客無感，只知便宜！2025年訪日人數預測破4000萬，中國、南韓領頭，歐美次之。貶值帶動豪華購物：銀座、原宿街頭，遊客瘋買，店家笑開花。

小心點，預測說日圓不會「廣場協議2.0」式反彈，但美國勞動力市場軟，債券收益率低，美元弱勢延續，日本旅遊熱度只會升溫。

預算友善的景點推薦

日圓143，2025年去日本超值！東京迪士尼門票約1萬日圓，換台幣3000元，省一半；大阪城+道頓堀美食，一天花5000日圓搞定。九州溫泉旅館，雙人房1萬日圓，泡湯吃懷石，感覺像贏家。

中國遊客愛沖繩免稅店，貶值讓買3C變划算。趨勢是「目的驅動旅遊」，Mastercard報告說，貶值推高日本MEI（旅遊經濟影響），訪日消費漲15%。

潛在風險的樂觀展望

當然，瑞銀也警告，政治變數大，日圓低端140-150，但不持續破底。對遊客，2025年是黃金窗：提前鎖匯率，避開旺季。JNTO預測，訪日人數續漲，貶值讓日本從「貴國」變「親民天堂」。誰知道政局穩了，日圓反彈，趕緊計劃吧！

Japhub小編有話說

日圓貶值到143，2025年日本旅遊簡直是天賜良機！購物泡湯全省錢，趕緊訂票搶便宜。記得帶信用卡，享受這波匯率派對，但也留意政局小波瀾哦。