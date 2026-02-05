Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
日圓貶值抵銷衝擊 Sony調高全年財測
（法新社東京5日電） 日本大型企業索尼（Sony）今天調高全年財測，主要原因是日圓走貶得以抵銷旗下邁入產品週期後段的PlayStation遊戲主機以及記憶體晶片短缺所帶來的影響。
Sony目前預估2025至2026會計年度淨利為1兆1300億日圓（約72億美元），高於先前預測的1兆500億日圓，較去年成長6%。
公司聲明指出，Sony也預估營業利益將成長20.6%，營收達12兆3000億日圓，成長2.2%，營業利潤率則提升至12.5%。
在第三季，Sony淨利成長11%，營收增加1%。營業利益達5150億日圓，優於分析師預期。
Sony於2020年推出的PlayStation 5（PS5）已逐漸邁入產品週期後段，遊戲主機上季銷量下滑16%。
與全球競爭對手一樣，Sony也面臨愈發嚴重的記憶體晶片短缺問題。這推高了晶片價格，並侵蝕各類電子產品的利潤率。
