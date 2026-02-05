日圓貶值抵銷衝擊 Sony調高全年財測

銀價週四 (5 日) 在亞洲交易時段重挫，拖累整體貴金屬市場走弱，先前短暫反彈幾乎遭到完全抹去。現貨白銀一度暴跌 16.7%，跌至每盎司 73.5565 美元，重新逼近上週市場劇烈拋售後觸及的低點；3 月交割白銀期貨也大跌逾 10%，至每盎司 73.383 美元。市場人士指出，本輪跌勢主要發生於亞洲盤時段，並伴隨美元小幅走強，使以美元計價的貴金屬承受額外壓力。

鉅亨網 ・ 4 小時前