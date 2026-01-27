日圓兌港元急升重上5算！網民憂外遊成本增加

準備出發日本旅遊的港人注意！近月一直低位徘徊的日圓匯價，近日突然「變臉」反彈。隨着市場傳出日美兩國可能聯手干預匯市的消息，日圓匯率急升，兌港元更一度衝破5.07水平，重返「5算」大關，令不少正計劃春季賞櫻的人士大嘆「換錢換遲了」。

日圓兌港元重返「5算」大關，令不少正計劃春季賞櫻的人士大嘆「換錢換遲了」。（圖片來源：Getty Images）

日圓反彈重上5.07水平

日圓兌港元由日前開市約5.02水平起步，隨即一路上揚，每百日圓兌港元匯價更一度飆升至5.07水平，穩站「5算」大關之上。對於最近已習慣在4.8或4.9水平分批兌換的港人而言，這波突如其來的升幅意味著現在換領10萬日圓，需多付約100至200港元。雖然單看匯價增幅不算極大，但卻終結了長達多月的跌勢，令不少正觀望低位的準遊客感到壓力。

雖然單看匯價增幅不算極大，但卻終結了長達多月的跌勢。（圖片來源：Getty Images）

傳聞日美協調介入

今次匯價急升，主因源於市場對日美協調介入的高度戒心。由於日圓長期過度貶值，導致日本國內進口物價飛漲，國民生活質素深受影響。市場盛傳紐約聯儲銀行與日本銀行近日進行了匯率檢查，這在匯市慣例中通常被視為官方入市干預的前兆。加上美國聯儲局本週將舉行議息會議，市場預期美國或會釋放減息訊號以壓低強勢美元，令投機者紛紛平倉離場，多重因素交織下推動了日圓急速反彈。

美國聯儲局本週將舉行議息會議，市場預期美國或會釋放減息訊號以壓低強勢美元。（圖片來源：Getty Images）

網民憂慮遊日成本上升

面對匯率劇震，社交平台上的旅遊討論區充滿了對未來旅費增加的觀察。不少旅客憂慮日圓若持續回升，當地膳食、交通乘車開支及購買手信的成本將會變貴。日本財務省官員在回應相關傳聞時，雖未有正面承認是否已經入市，但強調正以高度緊張感關注匯率波動，並重申不排除採取任何手段應對過度波幅。

不少旅客憂慮日圓若持續回升，當地膳食、交通乘車開支及購買手信的成本將會變貴。（圖片來源：Getty Images）

