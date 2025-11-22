日外務省公布罪案數據 否認針對華人案件增加

【on.cc東網專訊】中國政府早前指在日本的針對華人犯罪案件有所增加，日本外務省周五（21日）深夜公布當地謀殺案和其他案件數量，否認犯罪案件增加的指控，指說法毫無根據。

日本首相高市早苗在國會表明「台灣有事」可能適用於存亡危機事態，引發中日外交危機。中方以日本針對華人的犯罪案件正在增加，擔憂安全局勢為由敦促國民避免前往日本旅行，並謹慎規劃赴日留學事宜。

對此，外務省公布2023年以來警視廳接獲以中國人為受害者的謀殺、搶劫及其他犯罪案件數量。數據顯示，2023年和2024年均有15宗謀殺案，2025年1月至10月有7宗。搶劫案方面，2023年有31宗，2024年27宗，2025年截至10月有21宗。2023年有2宗縱火案，2024年3宗，2025年截至10月沒有縱火案。

