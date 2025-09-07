日本放送協會：日本首相石破茂宣布辭職｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本放送協會報道指，日本首相石破茂宣布辭職。據報道指，石破茂以「避免黨內分裂」為由，決定辭職。

石破茂在自民黨內面對「逼宮」壓力，部分閣員及重量級黨員要求提早舉行黨總裁選舉。該黨正評估臨時選舉程序，原本預計明日決定是否提前改選。

自去年十月初上台以來，兼任自民黨總裁的石破茂連番受挫。無論是去年十月國會眾議院大選、今年六月東京都議會選舉，還有七月參議院選舉，執政自民黨都失利，亦是自創黨 70 年以來，首次無法同時保住參眾兩院過半數議席，導致石破茂面對下台壓力。

石破茂上周在眾議院和參議院全體會議上表示，他的職責是為應對物價上漲、應對美國關稅等政策問題制定方向，並表示「不會固守立場，將在適當的時候做出適當的決定」。