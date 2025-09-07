打風｜天文台考慮今晚九時至12時改發八號風球
日媒：日本首相石破茂決定辭職｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本放送協會報道指，日本首相石破茂決定辭職。據報道指，石破茂以「避免黨內分裂」為由，決定辭職。
石破茂在自民黨內面對「逼宮」壓力，部分閣員及重量級黨員要求提早舉行黨總裁選舉。該黨正評估臨時選舉程序，原本預計明日決定是否提前改選。
自去年十月初上台以來，兼任自民黨總裁的石破茂連番受挫。無論是去年十月國會眾議院大選、今年六月東京都議會選舉，還有七月參議院選舉，執政自民黨都失利，亦是自創黨 70 年以來，首次無法同時保住參眾兩院過半數議席，導致石破茂面對下台壓力。
石破茂上周在眾議院和參議院全體會議上表示，他的職責是為應對物價上漲、應對美國關稅等政策問題制定方向，並表示「不會固守立場，將在適當的時候做出適當的決定」。
其他人也在看
跳繩總會世錦賽被指區旗出錯 康文署引總會：解像度及燈光或影響效果
世界跳繩錦標賽決賽上月在日本舉行，中國香港跳繩總會派出的香港運動員在領獎時，台上屏幕展示的香港區旗被指與官方設計有數處出入，包括每片花瓣的五角星較細小。康文署回覆《am730》查詢指，根據要求繩總提交的報告，總會解釋電子屏幕的解像度各有不同，加上現場燈光，或會影響透過拍攝及照片顯示出來的效果。am730 ・ 2 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 21 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
打風・塔巴｜天文台：考慮今晚 9 時至午夜 12 時改發八號信號｜不斷更新｜Yahoo
按照現時預測，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早於香港西南面200公里內掠過。其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況
1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普措詞強硬 揚言對芝加哥動用戰爭部
（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天揚言對芝加哥動用他新更名的「戰爭部」，進一步升高他推動派兵進駐民主黨執政城市所導致的緊張局勢。除了芝加哥，川普也曾揚言派兵進駐其他民主黨執政城市，例如巴爾的摩跟紐奧良。法新社 ・ 10 小時前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊洛婷為同屆港姐曹敏莉慶生 網民敲碗合體戚黛黛儲齊三甲
【on.cc東網專訊】2003年香港小姐冠軍是曹敏莉，亞軍得主是楊洛婷，由選美至今她們一直是好朋友，友情更經得起時間的洗禮，22年來友情有增無減，2號是曹敏莉生日，楊洛婷便相約食生日飯，事後在社交平台分享合照，看到她們的生日飯，竟然是甜品放題，似乎壽星女啫甜，放東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
周冬雨5年內4度任國際影展評委 未出發先啟動了優閒Mode
【on.cc東網專訊】「三金影后」周冬雨近年主演電影之票房及口碑麻麻，不過，她在國際影展之地位，依然相當穩固，昨日（5日）更獲聖塞巴斯蒂安國際節主競賽單元邀請任評委，成為本屆評委名單中唯一的中國演員。這亦是她繼2021年上海國際電影節、2023年北京國際電影節、東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光
天后楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」東方日報 OrientalDaily ・ 15 分鐘前
舒淇導演處女作《女孩》威尼斯首映15分鐘掌聲如雷 爆喊哭成淚人 抱邱澤哭成一團
影后舒淇首度執導長片《女孩》，於9月4日在第82屆威尼斯影展主競賽單元舉行世界首映，現場反響熱烈，觀眾起立鼓掌長達15分鐘。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳
喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 5 小時前
大富豪關連茶餐廳「尖東小廚」跟隨停業 員工被欠薪70萬元
大富豪夜總會今年6月14日以「大富豪BIG BOSS GENERATION」之名在原址重開，稱打造成老少咸宜的娛樂場所。但由8月20日起突然停業，旁邊舖位的茶餐廳「尖東小廚」亦跟隨在8月26日停業，20名僱員被拖欠約70萬元款項。 門店貼上暫停營業告示 據了解尖東小廚同樣由大富豪所管理，店方由6月起拖欠員工am730 ・ 23 小時前
丹比利唞6周 PSG遷怒法國
【Now Sports】法國國家隊日前世界盃歐洲區外圍賽，贏了烏克蘭的比賽中，有效力巴黎聖日耳門的奧斯文丹比利，傷及右腳大腿肌，而PSG對於法國在提示這位翼鋒有傷情況後，依然讓其上陣，結果再傷，賽後感到憤怒，令雙方關係緊張。巴黎聖日耳門周六證實，奧斯文丹比利（Ousmane Dembele）的腿肌傷屬於嚴重，需要休息6星期之久，肯定錯過多場即將展開的歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，以及法國甲組聯賽比賽，由於PSG在法國對烏克蘭賽前，已經提醒教練迪甘斯，丹比利是有傷，因此才對法國強行讓其出場，感到憤怒。迪甘斯賽後極力否認他勉強丹比利出場。「我肯定他可以應付高水平比賽，不然不會讓他上陣。今次受傷，是另一處的大腿傷，他有好的狀態，受傷對他來說是不幸，但同樣有機會發生於其他球員身上。」另外，丹比利的隊友杜爾，同樣在比賽中小腿受傷，PSG證實他需要休息4星期。now.com 體育 ・ 1 小時前
鐘錶展結束1.6萬人入場 4成7受訪者看好智能手錶市場前景
【on.cc東網專訊】由貿易發展局聯同鐘錶公司合辦的鐘錶展及「國際名表薈萃」於昨天（6日）結束，5日展期吸引約1.6萬名、來自95個國家及地區的商貿買家到場採購。貿發局於展覽期間進行問卷調查，即場訪問約920名展商及買家。有59%受訪者預期未來一至兩年內整體銷售on.cc 東網 ・ 4 小時前
【U士多】出血震撼價 公仔湯麵5包 $11.9/件（即日起至18/09）
U士多全線分店震撼出血大優惠持續進行中，今期推介有獅球嘜芥花籽油 900ML 4支優惠裝 $75.9/排、茶π各款茶飲料 500ML $11.9/2支、公仔湯麵5包裝 $11.9/包、寶礦力水特電解質補充飲料500毫升 $5度/支、樂天特級午餐肉 $13.9/罐、鴻福堂樽裝飲品500ML $16/4支！YAHOO著數 ・ 6 小時前
天文台：考慮今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號
【Now新聞台】三號強風信號生效，天文台表示會考慮在今晚9時至午夜12時之間，改發八號烈風或暴風信號。 早上在中環碼頭雨勢頗大，湧浪不時拍打岸邊，望過對面的尖沙咀，彷彿罩起一層巨霧。人人是天氣之子，他也一樣，無懼大雨繼續跑步。難得放假，不想淋雨，她們乾脆就地架起帳篷。在旁邊海濱活動空間舉行的國際熱氣球節，原定最後一天開放，不過因應天氣狀況，活動取消，有旅客向工作人員查詢。天文台指，塔巴採取西北偏北移動路徑，預料會進一步增強，並靠近廣東西部沿岸，明早於本港西南面200公里內掠過，其烈風區會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。天文台又提醒，受風暴潮影響，部分沿岸低窪地區有機會出現水浸，市民應為防範水浸做好準備。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
英超 ｜轉會大神爆料 曼聯外借安拿拿到土耳其
根據「轉會大神」Fabrizio Romano消息，曼聯與特拉布宗達成「口頭協議」，外借守門員安拿拿到當地，一切只取決於這名門將願意與否。Yahoo 體育 ・ 14 小時前