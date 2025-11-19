日媒：中國向日方通報 暫停進口日本水產品

共同社報道，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。(路透社資料圖片)

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國的政治、經濟以至民間交流都急速降溫。共同社今日報道，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。

中國因福島第一核電站污水排海事件，在2023年8月全面禁止日本水產品進口。中日雙方到今年6月達成共識，中方有條件放寬禁令，恢復進口宮城、福島等10個都縣以外的日本水產品。日本於今月初首次恢復對華出口水產品，當中有北海道冷凍扇貝、青森縣產鹽漬海參等產品。

中日外交官員昨日在北京會晤就風波磋商，中國外交部亞洲司司長劉勁松表明對會面結果感到不滿。日媒報道，日方無意應中方的要求撤回高市言論，雙方分歧難以彌合，事件引起的緊張可能長期持續。



