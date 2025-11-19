日媒：日本預計重啟全球最大核電廠

（法新社東京19日電） 日本媒體今天報導，新潟縣知事花角英世預計本週批准重啟縣內的柏崎刈羽核能發電廠，亦即全球規模最大的核電廠。

2011年福島核災後，資源匱乏的日本全面停用核電，如今則希望恢復核能，並減少對進口化石燃料的依賴。

根據共同社及日經新聞引述的未具名消息人士，花角預計本週批准柏崎刈羽核電廠恢復運轉，擬於21日召開記者會。

花角接著將就此決定諮詢縣議會的意見，若縣議會支持這項決定，他將回報給中央政府。

廣告 廣告

柏崎刈羽核電廠共有7座反應爐，這次只有一座會恢復運轉。

2011年發生海嘯及福島第一核電廠爐心熔毀事故後，民眾對核電感到不安，日本全面關閉國內核子反應爐。在實施嚴格的新安全標準之後，目前日本全國已重啟14座反應爐，主要分布在西部及南部。

若柏崎刈羽核電廠獲准重啟，將是核災發生後，福島核電廠的營運商東京電力公司（東電）首次重啟核電廠。