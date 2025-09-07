日媒：日相石破茂決定請辭

（法新社東京7日電） 日本媒體今天報導，首相石破茂已決定請辭。值此之際，執政黨成員在參議院選舉慘敗後，正尋求舉行臨時總裁選舉。

石破茂這項決定距離68歲的他接掌長期執政的自民黨（LDP）還不滿1年。

自石破茂掌權後，自民黨在國會兩院都失去多數席位。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂做出這項決定是為了避免黨內分裂；「朝日新聞」則稱，石破茂抵擋不住日益高漲的辭職呼聲。

據悉農林水產大臣及一位前首相昨晚曾與石破茂會面，敦促石破茂主動請辭。