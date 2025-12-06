日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。

美媒早前報道，是特朗普主動與高市早苗通話，「建議」她不要在台灣主權問題上挑釁北京，建議很委婉，沒有強迫她收回言論。日媒則指，實際上特朗普當時對日方的措詞相當嚴厲，要求她不要介入台灣問題。

另外，前東京都知事、國際政治學者舛添要一周五在社交平台「X」發文指，只要高市早苗不撤回發言，中國的施壓就不會減弱。他擔心中日有主權爭議的釣魚島周邊可能會發生偶發衝突，呼籲高市早苗撤回「台灣有事論」，強化自衞隊與中國軍隊之間的溝通機制。舛添要一強調，特朗普政府是不會介入幫助日本，日本有必要建立單獨的危機管理體系。

