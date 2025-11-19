日媒：金井正彰在磋商中反駁日本治安沒有惡化

【on.cc東網專訊】外交部亞洲司司長劉勁松周二（18日）在北京與日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰會面，就日本首相高市早苗涉台言論引發的風波尋求協商。共同社周三（19日）透露更多細節，指針對中方以日本治安不靖為由提醒中國公民避免前往日本，金井在磋商中反駁稱「日本的治安絕對沒有惡化」。

報道指，金井在磋商中要求中方確保在華日僑的安全，並就中國駐大阪總領事薛劍就高市涉台答辯在社交平台X發布的「砍掉骯髒的腦袋」貼文提出抗議。劉勁松指出：「高市的謬論從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤。」對此，劉勁松要求日方撤回言論，金井表示拒絕。

廣告 廣告

報道指，中日兩國的政治、經濟關係，乃至民間交流均急速降溫，緊張局面恐將長期化。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】