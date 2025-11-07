日常消費變旅遊獎賞！新加坡平台HeyMax進軍香港 聯手國泰打造賺里數新方式

想像一下，每次在屈臣氏買護膚品、在7-Eleven買早餐、或在Starbucks喝咖啡時，都能累積飛行里數，最終換取免費機票或酒店住宿！來自新加坡的消費忠誠與旅遊獎賞平台 HeyMax 正式登陸香港，並與國泰航空建立合作夥伴，將日常消費轉化為實際的旅遊體驗，為香港消費者帶來全新的獎賞玩法！





HeyMax致力打造亞洲領先的開放式消費忠誠獎賞互換生態系統，讓用戶可以在多個品牌與夥伴間自由賺取和兌換里數。香港用戶現在可以在超過300間商戶消費時賺取Max Miles，合作商戶包括大家熟悉的屈臣氏、Trip.com、Klook、Starbucks和7-Eleven等。這些累積的Max Miles可以直接兌換成機票、酒店住宿，或匯入超過30個獎賞計劃，包括國泰「亞洲萬里通」(Asia Miles)、ALL Accor與卡塔爾航空等。

特別值得一提的是HeyMax的FlyAnywhere功能，讓用戶可以使用Max Miles訂購任何航空公司、任何航點的機票，不再局限於特定航空聯盟。此外，用戶還可以購買本地熱門品牌的電子優惠券來賺取里數，如HKTVmall、日本城等，或在選購指定生活用品時同步累積。Max Miles最大的優勢在於沒有使用期限、手續費全免，為消費者提供最大的靈活性。

作為進軍香港市場計劃的重要一環，HeyMax與國泰航空的合作讓香港及東南亞(包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓及越南)的國泰會員可以將Max Miles兌換為Asia Miles，並透過全球超過800間合作夥伴兌換旅遊及生活獎賞。國泰區域顧客旅遊及時尚生活(東南亞及大洋洲)主管Jonathan Ng表示，這次合作讓遍佈東南亞的會員能透過日常消費換取有意義的旅遊體驗，為會員在旅程的任何階段提供更高的靈活性與更多元的選擇。