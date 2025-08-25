天文台料低壓區本週中入南海
原來這些日常飲食都在抗老：女生5個不經意的習慣，就能讓妳常保青春
為了追求凍齡，你花了很多錢做醫美、抹保養品嗎？與其追求昂貴的補救，不如把日常吃東西的方法調整到位。以下5個習慣多半已在你生活裡，差別只在「做得夠不夠穩定」。
1) 早餐選全穀雜糧：穩血糖、降糖化壓力
為什麼有效：全穀含纖維與B群，有助穩定餐後血糖，減少蛋白質被「糖化」的機會；膠原被糖化會讓肌膚顯得暗沉、失彈。
怎麼做：白飯改成1/3~1/2糙米或燕麥片；飯團換紫米版；吐司改全麥。怕脹氣就循序加量。
注意事項：腸胃敏感先從少量開始；血糖管理者依醫囑調整碳水份量與用藥。
2) 常喝「原型食材」清湯：補水同時拿到植化素
為什麼有效：清湯能補水，比含糖飲更友善；用蔬果菇類海帶等原型食材，能攝取鉀、多酚、類胡蘿蔔素等抗氧化成分。
怎麼做：冬瓜蛤蜊、番茄豆腐、菇菇海帶、蘿蔔昆布…以清湯為主、少油少鹽。
注意事項：控制鈉量(每碗鹽≤1g)；高尿酸者少喝濃肉湯、貝類湯；總飲水量抓日常約1500~2000ml（依活動與醫囑調整）。
3) 零食用無加糖果乾「少量解饞」：比精緻甜點更穩
為什麼有效：果乾保留部分纖維與多酚，和蛋糕、奶茶相比更不易造成高糖+高脂合擊。
怎麼做：挑無加糖、無香料、無二氧化硫燻製的款式；控制份量≤30g，搭配原味堅果約10g，或配無糖優格增加飽足。
注意事項：果乾含糖密度仍高，不能取代新鮮水果；注意牙齒清潔與總熱量。
4) 下鍋多用香辛料：用風味換掉多餘鹽油
為什麼有效：薑黃、迷迭香、蒜、洋蔥、胡椒、肉桂等含多酚與硫化物，提供抗氧化、調味雙重效果，間接降低高鹽高油依賴。
怎麼做：
薑黃粉0.5~1茶匙與少量油、黑胡椒同用以助吸收。
蒜頭、洋蔥先爆香，能減少醬油量。
迷迭香、百里香替代糖醋醬提升風味。
注意事項：胃食道逆流者少量多試；抗凝血用藥、孕期或慢病者先詢問醫師再大量使用肉桂、薑黃等。
5) 飯後吃當季水果：補維生素C與類黃酮
為什麼有效：當季水果更新鮮，維生素C與多酚攝取更穩定，有助對抗日常氧化壓力。
怎麼做：天天2份水果（1份≈拳頭大小）：芭樂、奇異果、柑橘、木瓜、莓果都不錯；與蛋白質同餐更穩血糖。
注意事項：血糖管理者選含糖較低的品項與份量；果汁不等於水果，優先吃整顆。
抗老不是苦行，而是生活裡的點滴累積。下次媽媽提醒你「多喝湯、少吃糖」時，或許正說出了最溫柔、最持久的凍齡祕訣。
