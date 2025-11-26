日式插畫 AI 旅遊日誌｜行程秒變日系繪本！Gemini 隱藏指令公開，零畫功做出手繪風遊記

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
現在計劃旅行，除了用 Excel 或 Google Maps 整理行程，最近在社交平台 Threads 和 Instagram 上更掀起一股「AI 旅遊行程繪本」熱潮！許多網友分享將原本平平無奇的文字行程表，透過 AI 工具一鍵轉化為充滿溫度的「日系水彩風」手繪插圖，精美程度媲美專業插畫家。原來這個功能完全免費，只需要用對指令，你也能輕鬆做到！
文字行程秒變繪本，記錄旅行溫度
以往要製作精美的旅遊手帳，往往需要強大的繪畫功底或花大量時間排版。但現在只要利用 Google Gemini 3 Pro 思考型模型，透過 nano banana Pro，就能將枯燥的「09:00 出發、10:30 到達」文字，瞬間變成一張張粉嫩柔和、充滿日式文青氣息的行程地圖。
這種風格的特點在於其「手繪水彩感」，色調多以溫暖的粉色系為主，配上可愛的時鐘圖示標註時間，以及具體的交通工具插畫（如 JR 山手線、新幹線或飛機），讓整趟旅程看起來既療癒又一目了然。
簡單指令教學 複製即用
想製作專屬的旅遊繪本？只需準備好你的行程資料，亦可以先用以下指令來生成一個旅遊行程，再轉化成插畫：
為我生式一個〖旅遊天數〗的〖地點〗旅遊行程。內容包括每天景點、三餐，標示具體行程時間和交通工具。
然後打開 Gemini AI，輸入以下詳細指令即可：
幫我繪製一個〖旅遊天數〗的〖地點〗日式旅遊行程插畫，圖片比例為〖16:9 適合一圖盡覽多天行程 / 4:5 適合 IG 分享〗。
你亦可按個人喜好，加入藝術風格（溫暖柔和 / 粉色系）、版本設計（以時間軸為主線、由左至右）等元素微調。
只要輸入得越具體，AI 生成的效果就會越接近你心中的理想畫面。不妨趁下次旅行前，試試用 AI 為自己畫一張獨一無二的行程繪本吧！
以下為指令範例：
為我生成 3 天 2 夜的褔岡旅遊行程。內容包括每天景點、三餐，標示具體行程時間和交通工具。
幫我繪製一個日式旅遊行程插畫，圖片比例為 4:5。使用溫暖柔和的粉色調，以及可愛卡通畫風，圖畫文字以繁體中文顯示。
