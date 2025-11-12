黑色星期五優惠大合集！
日式放題優惠｜實試旺角人氣放題御滿屋 人均$224起任食馬來西亞榴槤/午市食足3小時（有片）
最近想放開肚皮任食日式料理？即看內文介紹：
現在日式放題除了基本的壽司、刺生可以任食，還越來越多不同款式的美食！旺角人氣放題御滿屋午市現在只需$224起，即可享受到多達82款的各種美食，好像長腳蟹、鐵板鵝肝、馬來西亞榴槤等等！即睇Y Buffet專員試食報告！
多款各國回本美食任選
日式放題在香港一向受歡迎，御滿屋就算是平日的午市放題都接近爆滿，全因餐廳款式夠多！首先餐廳的自助區有供應多款凍海鮮跟炸物、小食、甜品等，就連飲品都有數十款！而刺身、壽司等就可以用qr code落單，最吸引當然是海膽手卷！小小一件，食多兩件都不怕飽！其他回本美食還有鐵板鵝肝、馬來西亞榴槤、御品鮑汁燴花膠等等，一次過食足多款美食！
Y Buffet評分：4/5
評價：$224起即可食足3小時，回本話咁易！
KKday：【免費升級極品榴槤無限任食】旺角分店｜午市180分鐘日式放題｜必須自行致電餐廳訂座
優惠價：$224起/位｜
原價：$238起/位
旺角御滿屋日本料理
地址：旺角彌敦道655號胡社生行1樓
電話：3622 3338 / 3622 3336
