日式放題優惠｜實試旺角人氣放題御滿屋 人均$224起任食馬來西亞榴槤/午市食足3小時（有片）

如果你的旅行清單上，渴望的是陽光沙灘、舒適宜人的咖啡館，那麼我會說，冰島絕對不是你的理想之地。這個北大西洋上的島嶼，是一個毫不留情的巨人，它的美是粗獷的、孤獨的，充滿了呼嘯的風聲與不確定的天氣。它會用狂風將你吹得東倒西歪，用暴雨將你淋得措手不及，隨時可能封鎖道路，打亂你精心規劃的行程。冰島考驗的，不只是你對美景的嚮往，更是你對「不完美」的適應能力。但在這個巨人腳下，只有那些願意接受挑戰、放下控制的人，才能真正收穫到無可比擬的風景與感悟。

Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前