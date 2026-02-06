黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
日式食譜｜日式昆布湯煮白蘿蔔 （可素食）
一道超簡單的日式前菜，雖然簡單，但味道鮮美，一定要試！ 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannel
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
白蘿蔔 約1/2條
昆布高湯 800毫升
昆布結 4個（裝飾用，可省略
醬油 2茶匙
葱花 少許
作法:
1 ：
食材大合照
2 ：
先把白蘿蔔削皮，切成約3厘米厚的段，並在白蘿蔔表面輕輕切幾下以便入味，共需要4段。
3 ：
把昆布高湯、白蘿蔔放進鍋內，以中小火煮15分鐘，蓋上鍋蓋後熄火，悶30分鐘至白蘿蔔熟透。
4 ：
把白蘿蔔放在玻璃盒內，加上煮過剛才的昆布高湯和醬油，並放入昆布結。一同放涼後放進冷藏庫冷藏一天。
5 ：
翌日白蘿蔔已上色，最後灑上葱花和飾上昆布結後即可食用。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54182
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
