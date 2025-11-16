串燒食譜｜日式照燒雞蔥串

一個經常出現在居酒屋或者日本夏日祭典嘅食品雞蔥串燒. 在居酒屋一般吃到是鹽燒或者醬汁燒的雞串, 在家沒有炭爐或電爐去烤雞蔥串,所以今次我唔用焗爐烤焗雞串,我用平底鑊去煎雞蔥串! 希望呢個方法大部分人都可以在家中照做,做法唔複雜又好味希望大家有機會可以一齊試做! Facebook address: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

雞上髀 兩塊

大蔥 一條

洋蔥 半個

日式照燒汁 80毫升

鹽 適量

胡椒粉 適量

清酒 40毫升

清水 30毫升





作法:

1 ：

雞髀肉切粒大約三厘米,大蔥切粒大約兩厘米,洋蔥切粒大約兩厘米

2 ：

清酒和清水混合在一起

3 ：

雞肉加入鹽胡椒粉醃製十分鐘 ,用竹籤穿上雞肉,大蔥,雞肉,洋蔥,雞肉

4 ：

平底鑊加油加熱,當平底鑊燒熱時便加入雞串

5 ：

約煎兩分鐘後面加入清酒和水立刻用鍋蓋蓋上! * 請小心平底鍋會著火

6 ：

把雞串煎香到帶有焦香便可以反轉雞串再煎,雞串煎到兩面焦香,便要取出

7 ：

將鑊清洗後便放回雞串並加入照燒汁燴煮,直至照燒汁掛上雞串連可食用!

8 ：

另一個做法便是當雞串煎到帶有焦香 照燒汁一層一層塗上用火槍慢慢將雞串燒香





