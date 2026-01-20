日式傳統房屋真面目曝光！！揭開12個日本老房子的神祕面紗

日本人住的是什麼樣的家，過著怎麼樣的生活？

許多人到日本旅遊，常透過寺廟神社或溫泉旅館間接體驗傳統文化，例如榻榻米與日式床鋪。然而，日本老而美的傳統房屋構造對許多人來說仍是個值得探索的未知領域。

與現代鋼筋水泥房屋不同，日本傳統家屋以木造為主，傳統壽命約為30～50年。過去由專業木工耗時費力建造，但近年來，為了縮短工期與降低費用，使用新建材的獨棟樓房逐漸普及，導致傳統房屋在都市中日漸稀少。

而日式傳統房屋，最經典的莫過於「榻榻米」和滑動式「隔扇」。日本人進屋脫鞋，隔扇後的生活空間又是如何？為何要端正跪坐？為了揭開這些謎團，文中特地拜訪了位於自然景觀豐富、冬季多雪的日本北陸地方，一間建了約40年的傳統房屋，將屋內的設計巧思與居民的實際生活情景一同介紹給大家。

1．家人團聚圍爐的日式客廳「起居室」「起居間」，日本人在家中是如何度過的呢？

日本的「居間（起居室）」就是所謂的客廳，在這裡喝茶、看電視、家人相聚放鬆的主要場所，而「茶の間（起居間）」也是差不多的意思，在昭和年代會放置「卓袱台（矮圓桌）」，大家圍著圓桌跪坐著吃飯。現在使用矮圓桌的家庭已經比較少見，大多改以椅子或沙發代替。

廣告 廣告

電視、吃飯、小睡片刻等等，特別是假日，可以一整天窩在裡面耍廢實在是很幸福的一件事呀。

2．療癒心靈的藺草香！天然素材製成的多機能「榻榻米」

日式房屋最先讓人聯想到應該是「榻榻米」吧～榻榻米是日本特有的地板材質，榻榻米（畳TATAMI）一詞的來源據說是動詞的「TATAMU」，以前的「榻榻米」指的是用稻草編成質地較薄「蓆子（MUSHIRO）、粗草蓆（KOMO）、涼蓆（GOZA）」等鋪地墊的總稱，不用的時候將它們疊起來收納。現在常見的榻榻米可追溯自平安時代，從移動式薄草蓆，改固定式並放置於室內使用。

榻榻米的原材料為藺草，帶著植物特有的青草清香，可舒緩情緒，並有絕佳的吸濕、保溫、隔音效果，非常適合四季分明的日本氣候與房屋特性。此外，榻榻米富有彈性，減輕日本人長時間跪坐的痛苦。

由天然素材製成的榻榻米，隨著時間逐漸劣化，表面從綠色轉為茶色，或藺草經摩擦斷裂之後，須翻面再使用，所謂的「翻面」是請專業工匠進行，拆開固定底座與上層涼蓆的邊條，將上層涼蓆翻面後，再重新縫上邊條，這樣一來，榻榻米表面恢復成原有的綠色，彷彿新品一樣。重新布置房間時，將櫃子等家具移開後，櫃子下的榻榻米因時間一久和他處出現了色差，像這種感到時光流逝的心情，對日本人來說早已習以為常了呢。

榻榻米的單位「疊（JYO）」，以1疊、2疊……」表示，可鋪下4.5塊榻榻米的房間稱為「四疊半」、鋪下6塊榻榻米的房間稱為「6疊間」，以此類推。

3．日式房屋的收納空間「壁櫥」

「押し入れ（壁櫥）」是收納棉被等物品的空間，也就是「多啦A夢」睡覺的地方，這樣一講就秒懂了吧！？壁櫥可說是小朋友的最愛，當作遊樂場，玩躲貓貓之類的，一個屬於自己小小的空間，對於小朋友來說好像秘密基地一樣。

有些家中會在壁櫥上下另外製作櫥櫃，上方的收納櫃稱為「天袋」、下方收納櫃則稱為「地袋」

4．常存日本人生活中的信仰「佛壇」與「祭壇」

日本傳統住家內設置了佛間，裡面擺放了祀奉佛像或祖先牌位的「仏壇（佛壇）」，特殊日子也會請僧侶到府，在佛間進行追悼法會。

此外，日本人會在朝南或朝東的方位安置「神棚（祭壇）」，基本上祭壇的位置在人的視線上方、凡人無法通過的地方，倘若家中有二樓時，則會在祭壇的天花板上，貼上寫著「雲」字的白紙作為代替。東南方是屋中光線最充足、全家人經常聚集的地方，多規劃成起居室，祭壇設置於此也具有常在全家人身邊的意義，擺上小朋友的臍帶、考生的准考證、樂透彩券等等，或是放些與信仰無關的裝飾，祈求家人健康與幸福。

日本夏天炎熱，冬天寒冷，梅雨季節濕黏，秋天乾燥，因應四季所帶來的環境變化，日式傳統房屋充滿了各種生活創意，像是利用「縁側（外廊）」維持室內外良好通風，具有保溫效果的「畳（榻榻米）」，能吸附濕氣的「障子（紙拉門）」，方便區隔空間並調節溫度的「襖（隔扇）」等等，讓居住者不僅住得舒適，在每個季節都能夠享受到不同的樂趣。

5．「門牌」與「報紙箱（郵箱）」的時代變遷

日式房屋的大門處通常都會設置「表札（門牌）」與「新聞受け（報紙箱）」。

「門牌」為標示住戶姓名的牌子，每家門牌的材質與字體各有不同，藉此可稍稍窺探出住戶的個性。傳統的門牌多使用漢字，並以木頭或石頭材質居多，近年來許多歐風設計住家則改用了英文字母，而親子同住的多世代住宅，也會出現大門掛上超過2個以上的門牌。

「報紙箱」為收早報或晚報的專用箱子，也包括信件或傳單等等，其實跟郵箱是一樣的功能，有些家庭會在報紙箱下放置「牛乳箱（牛奶箱）」，長期訂購牛奶或養樂多時，送貨員就會直接將商品放入這個箱子內。

不過最近這幾年講究個人隱私的人愈來愈多，加上時不時有跟蹤狂新聞報導，與訂購報紙人口減少的緣故，「門牌」「報紙箱」「牛奶箱」所扮演的角色也開始有了變化，例如門牌不再標示全名（公寓式住戶不掛門牌的很多），將郵箱上鎖等等，市中心的治安問題、敦親睦鄰守望相助的習慣已不如以往了

6．「屋瓦」展現濃厚的地方特色

房屋外觀最先讓人注意到的「屋根瓦（屋瓦）」，隨著區域不同，色彩、形狀、材質等也有所差異。

在北陸地方以黑色屋瓦的「陶器瓦（能登瓦）」為主流，將瓦淋上釉料後燒製而成，太陽光照射下閃閃發光，在冬季陰天日子居多的北陸，看著屋瓦閃耀著難得一見的日光，享受短暫放晴的瞬間，安心度過寒冬～此釉料屬玻璃質，水分不易滲透，耐用持久，用來對抗多雨下雪又高濕的北陸氣候，可說是再適合不過了。

而山陰地方常見的紅色屋瓦「粘土瓦（石州瓦）」，採用島根縣石見地區的細小黏土製作而成，釉料含有豐富的酸化鐵而整體呈現紅棕色，頂得住強烈的溫度變化，適合用在天氣冷熱交替頻繁的山陰地方。

同為紅瓦的沖繩「琉球赤瓦」的情況又有點不太一樣，琉球赤瓦的原料來自於海底，含有大量珊瑚或貝類遺骸，一種稱作KUCHA的粘土，吸水性與透氣性極佳，為四海環繞的沖繩住戶提供舒適的居住環境，若是改用黑色屋瓦，過度集中太陽熱氣，光想像就快流汗了～怎麼搭配果真都有它的道理呢！

對了，岐阜縣的世界遺產合掌建築的屋頂選用了茅草，屋簷傾斜高達60度！位處豪雪地帶的白川鄉，建造重點放在是否能承受得住雪的重量，因此出現這樣難得一見的特殊外觀。

7．房屋入口「玄關台階」區隔屋內外

房屋正面入口稱為「玄関（玄關）」，進到玄關後首先會看到一塊名為「三和土（水泥地）」的寬敞空間，區隔玄關跟屋內的是「上がり框（玄關台階）」。在以前的日本，以人力抬「駕籠（轎子）」作為汽車的代步工具，玄關原為停放轎子的空間，而「三和土」又稱「土間」，如同字面上的意思，以石灰、水等三種左右的材料與土混合後，塗裝成水泥硬地板。

在日文裡「上來坐坐」的說法，其實是因為在日式傳統屋內，連接玄關和走廊之間，有著高出一段的「玄關台階」，日本人會在這裡脫鞋後再進入屋內，這個台階也有著阻隔屋外塵沙的作用，明確地將屋子的「外」與「内」作出區別，日本人愛乾淨的習性在此展露無遺。

8．日式滑門不可或缺的兩條軌道「門檻」與「門楣」

日式房屋內用「引き戸（sliding door、滑門）」區隔房間或空間，開關時比起「開き戸（鉸鏈門）」更能節省空間。這樣的滑門猶如移動式牆壁，方便調整空間大小，門框上下刻著使門扇滑動的水平軌道或溝槽，在門框下方位置的稱「敷居（門檻）」，上方位置的稱「鴨居（門楣）」。

提到「門檻」，日文俗語裡「跨出門檻」有著進出家門的意思，而「門檻很高」意指「欠人情或給對方添麻煩了，所以不太好意思登門拜訪」，近年來大多形容「門不當戶不對、高攀不起」，語言和門檻都一併隨著時代進化了～

跨越約10公分寬的門檻軌道，這個小動作，有著象徵跨入私人領域，再次感受到日本人那謹慎細密的心思。

「門楣」與天花板間設有「欄間（隔窗）」，集結了工匠們的精湛手藝，呈現華麗的雕刻藝術，不只裝飾用，還具有透光與通風效果，例如富山縣井波市的井波隔窗雕刻，聞名全日本。

9．作為隔間用的日式門「隔扇」，優缺點是什麼呢？

「襖（隔扇）」以木頭等材質做出框架，貼上紙或布而成，為搭配門檻與門楣，隔扇的上下方都會刻出軌道，在門扇上設置「引き手（把手）」，方便推拉。

像是我親戚家在招待眾親友時，將隔在兩間房中間的隔扇全部打開，合併成一個大房間，立刻變身PARTY會場！用隔扇調整屋內空間，簡單又方便。

只不過以隔扇所隔出的房間，是沒有辦法上鎖的，隔音也差強人意，無法在家中講求隱私，家人之間不藏秘密是早期日本人的生活模式，但現代的日本家庭多重視個人隱私，因此即使住在日式傳統房屋內，有些人會將兒童房或寢室改為西式房間，並加上可以上鎖的門。

10．兼具採光與除濕功能的「紙拉門」

「障子（紙拉門）」作用如同窗簾，安裝在窗邊，木框上糊上和紙，將自然日光引導進屋內，擁有良好的採光效果。和紙能吸附濕氣並保溫，遇上梅雨或是下雪時期，長時間待在明亮的屋內才不令人感到窒息，面對四季氣候的不同需求，找出最佳對策，是前人生活智慧的累積。

紙拉門款式多樣，其中「雪見障子（賞雪紙拉門）」的下半部為玻璃構造，不論是在屋內跪坐或側躺，都可以看到窗外的景色，像是在大雪紛飛的北陸等地方，能夠從溫暖的屋內觀賞雪景，日本人在紙拉門上可說是下足了功夫。

拉門上的和紙易破，要維持完美狀態真的很不容易！在年初年底時，慣例上都會把和紙全部拆下換新，是個非常耗時耗力的工作，過程中若發現小小的破洞，可以像這樣剪下梅花、櫻花、楓葉、銀杏的形狀貼上做緊急處理，透過日光出現的可愛模樣，是個展現剪紙手藝的最佳時機～

近年來不易破損的樹脂材質拉門也很受到青睞。

11．取悅人們的娛樂空間「壁龕」

房間內靠牆處地板較高的部份「床（高台）」，擺放當季花卉或是牆壁掛上字畫等的裝飾，打造出讓人欣賞的空間稱為「床の間（壁龕）」，一般來說會設置在接待客人的房間裡。

插上美麗鮮花、掛上字畫或美術作品，作為日式傳統待客之道，現在偶爾在旅館的和式客房還有機會見到。能夠正面完整看見壁龕的「上座」，則是留給客人或一家之主坐的位置。

12．開放式露臺「外廊」

連接屋內與庭院之間長長的一條「縁側（外廊）」，多半設置於屋外，有時會作為走廊或出入口使用，像是開放式甲板一樣，室內外自由進出，開放感十足！天氣好的時候可以在廊上曬曬太陽，夏天放放煙火，喝喝茶或來盤棋，連貓貓都愛賴在這裡呢。

▼你還會有興趣

▶到了日本才發現不一樣？外國人以為的日本人VS實際上的日本人