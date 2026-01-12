Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

日式放題2026│日式放題優惠推介20間！日本海膽湯底/無限供應龍蝦A5和牛/無限時任食

日式放題2026｜日式放題有乜推介，港人超愛日式放題，即使現在想飛日本就飛日本，也不減這份熱情！日式放題之所以吸引力滿分，當然是因為一個價錢就可以歎盡貴價的刺身、壽司、煮物、燒物、炸物等，甚至可以任食龍蝦、海膽等高級食材，輕鬆回本又不失味覺驚喜！各大日式放題餐廳用心推出不同的新菜式，也推出一連串的日式放題優惠，以下有20間熱選日式放題推介，不如食到盡，排好行程逐間試吧！

日式放題推介1.Tokio Joe：任食特色壽司卷＋送吞拿魚腩龍蝦卷

日式放題有很多種，Tokio Joe就走摩登時尚的日式放題，餐廳的週末早午餐放題（優惠價$527/位）比起不少放題更加精緻。每位客人可以先品嚐北海道蟹肉伴海膽，除了任食壽司、燒物、炸物，每四位客人更會贈送吞拿魚腩龍蝦卷跟鱈場蟹！而每兩至三位客人可選一客平目魚沙律、薄切平目魚刺身、炙燒平目魚或辣三文魚天婦羅壽司卷。

Tokio Joe

地址：中環蘭桂坊16號地舖（地圖按此）

電話：2525 1889

有多款新派日式美食可以任食！

日式放題推介2.御滿屋：午市勁食黑松露拖羅、魚子醬

旺角御滿屋日本料理（$224起/位），一向是人氣放題店，午市可以3小時，晚市則2小時，當中有不少套餐可以挑選，推介極緻雙重黑松露鵝肝鮪拖羅汪洋盛宴，可以品嚐超過50款中西、日式美食，當中回本推介杞子花雕醉鮑魚、馬來西亞極品榴槤、黑松露拖羅壽司、極品魚子醬等，回本超容易！

御滿屋日本料理

地址：旺角彌敦道655號胡社生行1樓（地圖按此）

電話：3622 3338 / 3622 3336

款式有齊中西日式美食！

日式放題推介3.炉端燒：5星級酒店享無限任點任食日式美饌

酒店都有放題？說的是九龍海逸君綽酒店日式餐廳炉端燒！餐廳的相撲手套餐可以先品嚐磯煮小鮑魚、大蝦、雜錦刺身河豚乾跟水果雪葩，再品嚐超過三十款任點任食日式美饌，包括蝦天婦羅、銀鱈魚西京燒、帆立貝、羊架、牛肉網燒及卷物等。

炉端燒

地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店（地圖按此）

電話：2621 3188

可以看到製作過程。

日式放題推介4.四季‧悅：日式龍蝦放題 買1送1優惠！

於九龍灣及金鐘都有分店的日本餐廳「四季‧悅」，由四洲集團管理，開業超過30年，是一間非常有口碑的日式放題店。刺身新鮮，擺盤精美，更有多款壽司選擇，最近推出的龍蝦放題系列非常吸引，有香芒龍蝦沙律、龍蝦黃金撻、牛油果龍蝦綠茶豆卷、黑松露龍蝦米餅、龍蝦濃汁泡飯等菜式，喜歡龍蝦的你一定不可以錯過！只要在KKday預訂龍蝦放題，即享買1位成人送1位長者/小童，平均只需$263/位*。

四季‧悅

九龍灣分店

地址：九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖（地圖按此）

電話：2219 5222

金鐘分店

地址：金鐘夏慤道16號遠東金融中心UG樓A1號舖（地圖按此）

電話：2294 0088

可以任食龍蝦跟多款刺身！

日式放題推介5.千鶴日本料理：鐵板燒半放題早午餐低至$658

位於紅磡都會海逸酒店8樓的千鶴日本料理主打高水準鐵板燒，由經驗師傅親手在鐵板上炮製美食，一片火光熊熊，把車海老、鵝肝、 日本產黑，或是美國牛肉厚燒燒至香氣四溢；盡享任點任食鐵板燒主菜包括帆立貝、廣島牡蠣、美國牛肉薄燒等，享受更極緻！套餐還包括沙律、前菜及特上刺身拼盤，款款香口惹味又juicy！還有甘味盛合拼盤，超抵。只要在KKday預訂日式放題，即享低至$658/位！

千鶴日本料理

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店8樓（地圖按此）

電話：3160 6898

千鶴日式半放題晚餐適合喜歡愛吃鐵板燒的朋友。

日式放題推介6.ODDS：潮人日式放題之選 30多款經典任點任食

ODDS是揉合現代日式居酒屋與高質日系酒吧概念的餐廳，是不少中環潮人平時熱愛Happy Hour或用餐的地點，餐廳在週末期間推出的 Brunch Free Flow放題（$488起/位）可以任食30款經典日式美食，包括芝士火炙三文魚卷、天婦羅蝦卷、間八刺身等；中午沒時間？餐廳週末晚市亦有推出放題，選擇更多，更可以自選主菜！

ODDS

地址：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈地下G2號舖（地圖按此）

電話：2891 3988

日式放題2026│日式放題優惠推介20間！奈良海膽涮涮鍋湯底/無限供應龍蝦A5和牛/無限時任食

日式放題推介7.黑木亭：壽喜燒鍋拖羅放題 成人低至$333/位

想食高質放題未必一定是天價，尖沙咀黑木亭近日推出壽喜燒鍋拖羅放題，成人低至$333/位！當中包括有M5澳洲和牛壽喜燒、A5宮崎和牛食品、松葉蟹腳、拖羅、海膽、乳鴿、新加坡D24榴槤、磯煮鮑魚、炸物、串燒等提供逾過百款美食，除放題即點即做外，還有任食自助區內有前菜、沙律、小食、煙三文魚等！

黑木亭

地址：尖沙咀金馬倫道58-60號國鈀大廈地舖至1樓（地圖按此）

電話：2329 6669

可以任食和牛！

日式放題優惠推介8.牛陣HANARE Platinum Label：高級版無限時日產和牛壽喜燒放題

牛陣大家食得多，但又知不知道其實有牛陣都有高級版？牛陣はなれ主打無限時日產和牛壽喜燒放題（$329起/位），除了和牛可以任食，還有是日刺身、天婦羅、野菜等全部都有得encore！近日餐廳還推出「冬日生蠔 x 霜降仙台牛盛宴」（$829/位），霜降仙台牛、天婦羅炸蠔、軟殼蟹天婦羅及廣島蠔釜飯等，多款以海鮮入饌的季節料理亦跟隨套餐無限供應！

牛陣はなれ

地址：銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心11樓L11-02號舖（地圖按此）

電話：2152 3962

壽喜燒甜蜜美味，非常適合冬天享用。

日式放題推介9.瀧本日式料理：銅鑼灣放題之選 日本生蠔直送

不少人約食飯都喜歡揀旺區，銅鑼灣就是個不錯的選擇，瀧本日式料理位於銅鑼灣廣場二期，地點方便，而且於網上預訂即享免加一服務費，4人同行1人半價，6人同行1人免費，最適合一大班人聚會，餐廳還有日本直送時令生蠔、聖子王、海膽手卷等等，前後多達過百款美食，價錢只是$198起/位！

瀧本日式料理

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期8樓（地圖按此）

電話：2189 9518

低至$198/位起！更有多項優惠！

日式放題推介10.肉佐NIKUSA：推出「飲得」奈良海膽涮涮鍋及伊勢海老龍涮涮鍋＋宮崎A5和牛放題

心大心細想食壽司又想食日式火鍋，推介銅鑼灣肉佐NIKUSA的日式放題套餐（$228起/位）！由來自京都的日籍米芝蓮星級懷石料理大師長本輝彥先生設計及秘製招牌壽喜燒醬汁，並提供無限量追加達到滿分BMS 12的宮崎縣產「貴族の牛」A5黑毛和牛；近日餐廳更推出「飲得」奈良海膽涮涮鍋 及「飲得」伊勢海老龍蝦湯涮涮鍋兩款風味各具特色的新湯底，食客可以先直接飲用海膽湯及龍蝦湯，然後再開始涮涮鍋，配上肉佐一系列高質和牛、時令海鮮及超過117款精選火鍋配料放題任食！

肉佐NIKUSA

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期Midtown 8樓（地圖按此）

電話：3996 9844

用上貴價的日本海膽做湯底！

日式放題推介11.殿 大喜屋： 殿堂級日式放題！任食北海道海膽

大喜屋開業多年，一直深受食客歡迎，而「殿 大喜屋」（$378起/位）是普通大喜屋的高級版。早前進駐帝京酒店開設分店在日式放題界掀起無數話題！刺身有金槍魚腩、赤蝦、油甘魚等，壽司有江戶前壽司、炙燒壽司及多款人氣創作料理。更有多款燒物、天婦羅及炸物等，選擇豐富。最特別是有皇牌燒乳鴿王，肉汁飽滿且烤得香脆，生日更有特別優惠！

殿 大喜屋

旺角分店

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓（地圖按此）

電話：3622 3000

尖沙咀分店

地址：尖沙咀金巴利道26號1樓（地圖按此）

電話：3622 3000/3622 3009

必吃的回本刺身。（圖：openrice）

日式放題推介12.極尚大瀛喜日本料理：午市放題優惠價低至$268/位！必吃烤榴槤金枕頭

日式放題要回本，刺身、壽司當然要吃到足！極尚大瀛喜日本料理（$268起/位）就必定滿足到你！有齊日本空運的魚鮮壽司、天婦羅、創作料理、手卷及炸物等，最特別的是更有榴槤放題，可以勁食極品燒榴槤王！不過要留意，三間分店的價錢跟食物或許有少許不同。

觀塘分店

地址：觀塘觀塘道414號1亞太中心5樓（地圖按此）

電話：3188 2628/3188 2638

元朗分店

地址：元朗朗日路9號形點Ⅰ L2樓2001a號舖（地圖按此）

電話：3188 3330/3188 3337

旺角分店

地址：旺角彌敦道655號5樓（地圖按此）

電話：3621 0901/3621 0902

極受歡迎的烤金枕頭。（圖：openrice）

日式放題推介13.瀛火日式放題：2小時任食低至$268位

平時想食日式放題必定想到在油尖旺這些地區才有，其實在香港仔也有一間瀛火日式放題（$268起/位）深受當地街坊歡迎，一個價錢即可在2小時內吃盡多款特色美食如鐵板燒、天婦羅、爐端燒、刺身及鍋物等，滿足愛吃的你。當中特別推介蟹膏珍寶赤蝦壽司及三文魚籽軍艦。

瀛火日式放題

地址：香港仔南寧街14號香港仔中心5期地下4B號舖（地圖按此）

電話：5146 7518

刺身相當新鮮。（圖：openrice）

日式放題推介14.梅丘壽司美登利：逢星期三、四推出限定壽司放題日

自認自己是壽司獵人的話，梅丘壽司美登利推出的美登利壽司放題日（$298/位）一定深得你心！現在逢星期三、四，下午5點後美登利都會推出壽司放題日，當中包括多款壽司、刺身、前菜等，超過50款選擇，更是日本壽司店質素！

梅丘壽司美登利

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場7樓（地圖按此）

電話：3579 0020

比起一般放題店，壽司更有水準！

日式放題推介15.極上帝王水產：任食6時放題低至$239位

日式放題最重要當然是刺身，極上帝王水產最抵食就是6小時午市無限制放題，只需$239起/位，即可吃盡多款多國菜放題美食，生日更抵可享優惠，4位或以上訂座可享1位半價優惠，8位或以上可享1位免費，當然少不了奉上生日蛋糕。

極上帝王水產

地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心9樓全層（地圖按此）

電話：2111 1821

可盡享多款時令海鮮。

日式放題推介16.FUMI JOE：中環半自助早午餐放題 任食串燒天婦羅

如果預算較多，又想吃得好些，推介中環日本餐廳FUMI JOE的半自助早午餐放題（$485/位），套餐無限量供應日式前菜、串燒及燒物等日式美食，客人可以從A4 和牛壽喜燒、香煎鵝肝、銀鱈魚石野味噌燒、京都豆腐野菜小鍋、海膽醬焗龍蝦，自選一款主菜。另外每枱可享即切新鮮刺身或壽司一份。

FUMI

地址：中環蘭桂坊德己立街30-32號加州大廈23樓（地圖按此）

電話：2328 3302

在中環食日式放題來說，價錢算抵食！

日式放題推介17.大本瀛日式放題：旺角日泰放題 訂座送即開空運生蠔

想食日式又想食泰式？大本瀛日式放題就是不錯的選擇，餐牌集齊兩國招牌美食，當中更有不少鑊氣小炒，如黃金蝦、辣椒炒青口、飛天通菜等，另外還有串燒、鐵板燒等美食，放題價錢由$158起/位，最貴都只是$288起/位，比起不少放題，價錢相宜得多！訂座即送即開生蠔、海膽刺身或特色雪糕。

大本瀛日式放題

地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心10樓全層（地圖按此）

電話：3743 1977

不是太多間放題有齊日泰美食！

日式放題推介18.瀛豐放題料理專門店：3小時日式料理放題低至$209位

瀛豐放題料理專門店一向受歡迎，一直以價錢平款式多取勝，午市3小時放題超級優惠平日只需要$209起一位，晚市最貴的時段也只需要$269起一位！180款款式好像刺身、手握壽司、海膽手卷、泰式串燒，涼菜、炸物，天婦蘿 、泰式沙律，日式燒物全部任食！必食當然是海膽帶子，厚切帶子肉厚鮮甜，夾著滿滿的海膽更多一份甘香，食感一流！

瀛豐放題料理專門店

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場3樓（地圖按此）

電話：28916928

海膽帶子超肥美！

日式放題推介19.神戶屋日韓放題：平價日式料理+火鍋放題

神戶屋日韓放題（$289起/位）包括了串燒、炸物、天婦羅、燒物等，而壽司款式亦十分豐富，刺身包括三文魚、赤貝、馬刀貝、有頭赤蝦、刺身帶子等，更有手握壽司、火灸壽司及軍艦等壽司，最受歡迎的一定是一系列黑松露壽司，推介要試黑松露油甘魚壽司，魚油香加上黑松露的菌香，層次感豐富而複雜。不得不提，任食也有火鍋選擇，有日式牛肉壽喜燒以及韓式部隊鍋等選擇，配上新鮮生猛海鮮、美國牛肉、海蝦、海蜆、響鈴等等超過50款火鍋配料，的確豐富。

神戶屋日韓放題

地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心8樓（地圖按此）

電話：2770 1000

款式多到眼花繚亂！

日式放題推介20.和道屋：居酒屋全新任食套餐

平時喜歡到居酒屋跟朋友聚餐的話，就不能錯過尖沙咀居酒屋和道屋推出的120分鐘任食套餐（$368起/位），大家可以先品嚐特選刺身盛跟日本即開生蠔2隻，其後更自選福岡牛腸鍋或關東壽喜燒，而宮崎和牛，北海道米豚，廣島蠔及其他鍋物配料全部都是任食！以為這樣已經夠豐富？餐廳同時供應多款串燒、料理、天婦羅跟手握壽司放題，絕對是居酒屋天堂！

和道屋

地址：尖沙咀加連威老道46-48號恆隆銀行大廈地舖及閣樓（地圖按此）

電話：2392 8828 / 7076 8726

居酒屋放題食得更放鬆！

