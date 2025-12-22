日撤反映侵略罪行展品 華批歷史修正主義踐踏良知

【on.cc東網專訊】中日關係惡化下，中國軍媒《解放軍報》周一（22日）再刊文，批評日本歷史修正主義肆意踐踏正義與良知，大量揭露日本對外侵略歷史和戰爭真相的展覽內容被有意弱化、縮減甚至刪除，如今能系統、客觀呈現日本加害歷史的展館已所剩無幾。

文章舉例指，大阪國際和平中心撤下平頂山慘案、慰安婦等反映日軍侵略罪行的展品；廣島和平紀念資料館用「犧牲」掩蓋「屠殺」，並將「南京大屠殺」輕描淡寫為「南京事件」；日本國立公文書館將戰爭起點界定為1941年12月8日，刻意抹去此前10年侵華歷史。文章指摘，在日本右翼勢力操弄下，紀念館已淪為其篡改歷史的工具和掩蓋罪責的遮羞布，日方對侵略罪責避而不談，又極力渲染大阪遭美軍空襲等「受害者」敍事，妄圖在世代更迭中徹底篡改侵略史實。

文章指出，即便面對確鑿證據，日本右翼勢力仍選擇性失明，極力淡化、否認甚至美化侵略行徑和反人類罪責，包括通過修改教科書扭曲青少年的歷史認知，借科學研究的幌子為戰犯開脫等。文章強調，忘記歷史意味背叛，否認罪責意味重犯，真相不容否認和抵賴，一切篡改歷史的行徑終將被沖刷殆盡。

