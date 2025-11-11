日新首相推成長計畫 AI晶片造船列17大投資重點

（法新社東京11日電） 根據今天公布的政府文件，日本新首相高市早苗希望透過對人工智慧（AI）、晶片和造船等17個重點領域進行投資，以提振這個全球第4大經濟體。

這項預計在2026年定案的成長計畫，正與新的刺激方案同步準備中。根據「日本經濟新聞」報導，該刺激方案預計在11月下旬推出，規模可能超過10兆日圓（約新台幣2兆元）。 上個月獲任命為日本5年來的第5位首相後，高市早苗領導著一個少數派政府，並成立「日本成長戰略本部」，且在昨晚舉行首次會議。 在隨後發布的文件中，其他投資領域還包括國防、藥品、關鍵礦物、航太與太空、網路安全、量子運算和核融合。 高市早苗在有部長與專家參與的會議中表示：「我請相關部長努力爭取必要的追加預算，並為此處所列的內容落實所需的稅制措施。」

她說：「我也請大家立即著手可行的事項，不必等這些經濟措施最終確定後再行推動。」 高市早苗和美國總統川普上月底會面時，雙方同意推動造船領域合作；同時，高市也強調，晶片業對經濟安全同樣至關重要。 這項刺激方案是近年推出的多項政策之一，預計將納入旨在減緩物價飛漲對民眾生計衝擊的辦法。 因為通膨引發的民怨，是造成前任首相石破茂在位不滿1年就下台的連串選舉失利的主要原因。