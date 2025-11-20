日智庫發布中國安全戰略報告 憂東北亞陣營對立加劇

【on.cc東網專訊】日本防衞省的智庫「防衞研究所」周四（20日）發布分析中國軍事動向的報告，指中俄通過聯合演習提高軍事合作水平，加上朝俄走近，在東北亞可能加劇日美韓對中俄朝的陣營對立格局，安全憂慮與日俱增。

《中國安全戰略報告2026》分析指，中國的敍事圍繞台灣和南海問題強調本國安全受到威脅，通過中俄聯合演習等對外釋放信號，中俄在對抗美國方面保持一致，但對於入侵烏克蘭一事態度有別。報告又指，北韓力圖確立牢固的「擁核國」地位，正加速增強對美威懾力，雖在經濟上仍依賴中國，但與俄建立事實上的同盟關係，令中國促使北韓推進無核化更困難。

報告在結論中指出，中俄協作有助增強中國的作戰能力，朝俄走近有助增強北韓的核導能力，中俄朝三國之間分別形成的夥伴關係，正不斷增加印太地區安全環境的不確定性。

