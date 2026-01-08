日本「一夫多妻」男子涉偷拍性愛片被捕 網售逾千影片圖利 警方檢獲洗腦手冊︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本 39 歲男子小野洋平與兩名女子實踐「一夫多妻」生活，三人涉嫌在未經同意下，偷拍小野洋平與其他女子性行為，並上載至網上圖利，合共在網上分享近 1000 段相關影片及照片，估計獲利逾 5500 萬日圓（約 273 萬港元）。

將兩名妻子稱為「企鵝」及「兔子」

綜合外媒報道，與小野洋平同住的 28 歲妻子小野晴香及 24 歲同居妻子凜，分別被稱為「企鵝」及「兔子」，三人聲稱以「一夫多妻家庭」形式同住，而凜同時為小野的養女。

警方指，小野洋平於 11 月因涉嫌非法禁錮一名十多歲的女子被捕，翌月其妻子及同居妻亦因涉嫌偷拍小野洋平與一名 20 多歲女子發生性行為，並將影片上載至網站而被捕。

製作「洗腦手冊」令女性服從

警方在小野洋平位於新宿的單位內檢獲涉案電腦，發現一份文件詳細記錄了一名十多歲少女的性格特徵，更提及意圖讓妻子所生的孩子成為自己的妻子，並為其生育後代。這份長約 10 頁的文件，記錄了小野洋平如何令女性服從。警方認為，這份文件是涉案男子為了控制女性而製作的「洗腦手冊」，更要求該名少女戴上項圈，並以「狗」稱呼對方。

警方調查顯示，三人透過出售偷拍影片合共獲利超過 5500 萬日圓（約 273 萬港元）。小野洋平已承認指控，其妻子及同居妻則保持緘默。

警方相信，三人將鏡頭偽裝成火警鐘，並把其他攝影器材藏於相框及紙巾盒後方，在酒店房間內偷拍性行為。