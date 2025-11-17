日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。

據內媒報道，示威者對高市早苗近期涉台言行表達強烈不滿，在現場高喊「撤回發言，趕快道歉」、「高市下台」、「不會外交的人不配當首相」等口號。示威者要求高市早苗辭職下台，強調日本不需要煽動戰爭的首相。

有日本女子受訪指，高市應撤回發言以改善局勢，又稱希望跟中國當好鄰居，兩國和平相處，不希望外交關係緊張。另一男子則認為，就算兩國緊張關係只持續兩個月，日本也會遭受很悲慘的結果，民眾對此感到苦惱。但有網民則稱，與其抗議高市，不如抗議中國侵犯日本領空、領海的行為。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】