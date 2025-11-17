全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。
據內媒報道，示威者對高市早苗近期涉台言行表達強烈不滿，在現場高喊「撤回發言，趕快道歉」、「高市下台」、「不會外交的人不配當首相」等口號。示威者要求高市早苗辭職下台，強調日本不需要煽動戰爭的首相。
有日本女子受訪指，高市應撤回發言以改善局勢，又稱希望跟中國當好鄰居，兩國和平相處，不希望外交關係緊張。另一男子則認為，就算兩國緊張關係只持續兩個月，日本也會遭受很悲慘的結果，民眾對此感到苦惱。但有網民則稱，與其抗議高市，不如抗議中國侵犯日本領空、領海的行為。
日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。Fortune Insight ・ 1 小時前
卡尼:美國關稅政策將令加國損失500億加元 若不行動損失更大
加拿大總理卡尼表示,美國關稅措施將令加拿大損失500億加元。卡尼說,美國的關稅政策及所帶來的不確定因素,將令加拿大損失約1.8%的國內生產總值(GDP),相當於500億加元,又形容美國已經改變了,若加拿大不採取行動,損失只會更大。卡尼宣布,加拿大政府將透過改革運作方式、拓展多元化交易伙伴等新計劃,推動經濟增長,並增強加拿大的自主性。 (BC)infocast ・ 20 小時前
據報被指協助解放軍打擊美目標 阿里稱報道不實質疑洩密動機
英國《金融時報》引述美國白宮一份國家安全備忘錄報道,華盛頓指控阿里巴巴集團(09988.HK/BABA.US)為中國軍方針對美國境內目標的行動,提供技術支援。infocast ・ 1 天前
11,000 噸 航空母艦 將 獲得 升級 以 提升 作戰 效能
一艘重達 11,000 噸的航空母艦即將進行升級，以增強其作戰能力和靈活性。這艘航空母艦的升級計劃旨在提高其防禦系統、指揮控制能力以及整體作戰效能。此次升級將涵蓋多個方面，包括引入更先進的雷達系統、改進的飛行甲板設計以及更高效的噴氣發動機。這些改進不僅能提升航空母艦的作戰範圍，還能加強其在多變戰場環境下的應對能力，特別是在面對潛在的海上威脅時。 升級後的航空母艦將配備最新一代的防空系統，這將顯著...TechRitual ・ 20 小時前
川普：已大致決定如何處理委內瑞拉問題
（法新社佛州西棕櫚灘14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已「大致」決定如何處理委內瑞拉問題。川普在前往佛羅裡達州莊園的空軍一號上告訴記者，「我大致已經決定了」。法新社 ・ 1 天前
中國發布赴日提醒後 日本敦促中方緩和就涉台爭端作出的反應
(新增第11段玉淵譚天文章內容。)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
科技戰再升級？眾院通過限制與陸科研合作法案 美學界憂：「技術鐵幕」提前落下
近日，美國一項名為《SAFE》的法案引發學界震動，恐進一步加劇中美科技戰以及科技研究合作難度，而消息一出也立刻招致近 800 名美國學者聯名抗議，多所頂尖高校及高等教育倡導團體集體發聲，批評這種「一刀切」的過度反應，恐扼殺科學活力，並激化中美關係對立。 《科學》雜誌報導，《SA鉅亨網 ・ 16 小時前
日媒:日本政府派官員訪華就高市早苗言論與北京協商
日本《共同社》引述日本政府消息報道，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，與中方進行協商，預計雙方明日會面。(ST)infocast ・ 3 小時前
中國教育部也出手了 稱公民要謹慎赴日留學
中國教育部周日（16 日）發布留學預警，稱近段時間以來日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。鉅亨網 ・ 7 小時前
日本當局據報擬推逾17萬億日圓經濟刺激計劃
《日經新聞》報道,日本首相高市早苗政府正考慮制定規模約17萬億日圓(約8545億港元)的刺激計劃,突顯政府側重擴張性財政政策。報道指,為該方案提供資金的追加預算規模可能在14萬億日圓左右,超過上一年的規模,這可能會增加日本本已龐大的公共債務。該方案將包括擴大所得稅減免範圍、汽油減稅、提供公用事業費補貼以及向地方撥付食品援助資金。財務省正在制定的方案規模可能會根據各執政黨派之間即將進行的談判而有所變化。預計日本政府將在內閣批准後,於11月21日最終確定該方案。自10月上任以來,高市承諾將制定規模龐大的支出措施方案,以緩解生活成本上升帶來的經濟打擊,並促進對人工智能(AI)和半導體等增長領域的投資。 (BC)infocast ・ 1 天前
英內政大臣馬穆德為收緊庇護政策辯護
（法新社倫敦16日電） 英國工黨政府計劃大幅縮減給予難民的保護，並停止讓尋求庇護者自動獲得福利，引來慈善團體批評。不過，相關提案被慈善團體「難民理事會」（Refugee Council）批評「嚴苛且沒有必要」，也可能面臨工黨政府內部左派議員反對。法新社 ・ 15 小時前
特朗普：支持制裁俄羅斯貿易夥伴法案
美國總統特朗普表示，支持參議院提出制裁與俄羅斯有業務往來國家的法案。該法案將允許美國對購買俄羅斯能源產品兼且未積極支持烏克蘭的國家的進口商品，徵收最高可達500%的關稅，意味著這將針對俄羅斯能源的主要消費國，例如中國及印度。 特朗普稱，共和黨正在制定一項非常嚴厲的制裁法案，對任何與俄羅斯有生意往來的國家實施制裁，同時亦可能會將伊朗包括在內。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
川普簽行政命令調降牛肉等關稅 盼平抑生活成本壓力
（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普今天簽署一道行政命令，降低牛肉、香蕉、咖啡及番茄等農產品的進口關稅。根據白宮發布的命令，新的關稅豁免將追溯至11月13日生效。法新社 ・ 1 天前
伊朗證實扣押一艘目的地為新加坡的油輪 指涉嫌違反規定
伊朗國營傳媒證實,革命衛隊在波斯灣水域扣押一艘載有石化產品、目的地為新加坡的油輪,指油輪涉嫌違反規定。有美國官員和海上安全消息人士早前指,伊朗攔截該艘成品油輪,並將它駛進伊朗領海。這是自以色列和美國6月對伊朗發動空襲以來,德黑蘭首次通報扣押油輪。報道引述革命衛隊的聲明,指這艘油輪因載運未經授權的貨物違反規定,但聲明沒有提供更多細節。消息人士稱,這艘懸掛馬紹爾群島國旗的油輪載有高硫柴油,正打算經印度洋前往新加坡。油輪所屬的管理公司說,當地星期五早上與油輪失聯,正與包括海上安全機構和船東在內的各方密切合作,以恢復聯繫。美國軍方表示,已獲悉事件,並積極監察事態發展。 (BC)infocast ・ 1 天前
教育部發布留學預警 建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排
繼外交部提醒中國公民近期避免前往日本後,教育部亦建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。infocast ・ 18 小時前
巴西數萬示威遊行 COP30爆多年來最大氣候抗議
（法新社巴西貝倫15日電） 數以萬計民眾湧入舉行COP30的亞馬遜城市街頭，在轟鳴的擴音器下起舞，這是近年來聯合國氣候峰會上首次爆發大規模抗議行動。這是自4年前在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26以來，年度氣候會談場外首次出現大規模抗議，因為過去3屆會議分別在埃及、杜拜和亞塞拜然舉行，當地對示威活動的容忍度極低。法新社 ・ 1 天前
遭控對美國目標提供共軍技支援 阿里巴巴駁斥
（法新社北京15日電） 英國金融時報稍早引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控中國電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。中國駐華盛頓大使館否認相關報導，強調中國依法反對和打擊一切形式的網路攻擊。法新社 ・ 1 天前
川普非洲特使布洛斯：蘇丹衝突為全球最大人道災難
（法新社杜哈15日電） 美國總統川普的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）今天向法新社表示，蘇丹戰爭是「全球最大的人道危機」，並期盼透過外交努力讓和平有所進展。布洛斯在杜哈接受法新社訪問時表示：「蘇丹衝突，就其人道層面而言，是當今全球最大的人道危機，也是全球最嚴重的人道災難。」法新社 ・ 21 小時前
解放軍報文章:叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途
解放軍報發表署名文章,批評日本首相高市早苗日前在國會答辯時,公然發表涉台露骨挑釁言論,是日本在任首相首次明確可能武力介入台海局勢,證實了日本近年強化軍力舉措的遏華指向性,暴露了日本政府違背和平憲法,妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心,日方種種錯誤舉動,甚至叫囂武力介入台海局勢,只會把自己引向不歸歧途。文章說,如果武力介入台海局勢,日本國民和國家都會陷入災難,日本當政者妄圖介入台海局勢,既是粗暴踐踏國際正義、公然挑釁戰後國際秩序,亦會嚴重破壞中日關係。日本若果不深刻汲取歷史教訓,膽敢鋌而走險,中方必將給予迎頭痛擊。另外,央視旗下社交平台「玉淵譚天」發表評論,認為中方已傳遞出做好實質反制準備的信號,其次是暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流,迎頭痛擊亦具有明確的軍事意涵。 (BC)infocast ・ 18 小時前