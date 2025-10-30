日本中小學缺課人數年逾 35 萬創新高 教師認為主因是缺乏學習動機

日本文部科學省調查顯示，2024 財政年度，小學及初中學生缺課人數創出歷史新高。 （meisei-hs.ac.jp）

日本文部科學省「不登校兒童生徒」調查新一年度結果今日（30 日）公佈，發現 2024 財政年度小學及初中的缺課人數錄得破紀錄的 353,970 ，比上一年度增約 2%，數字是連續第十二年上升。中、小學及特殊學校的校園欺凌個案亦錄得破紀錄的 769,022 宗，較上一年度上升約 5%，連續四年增加。

文部科學省：學生需要休息

文部科學省認為，中、小學生缺課增加可能反映了學童需要休息的普遍意見，而新冠肺炎後人們對上課的觀點也出現了變化。至於校園欺凌個案的上升，當局則相信與校方及家長留意學生有否被欺凌意識有關，加上學校落實了提供學生舉報渠道等反欺凌措施。官員承認，多項破紀錄數字令人極度警愓，成年人應及早察覺面對困難的學童，有系統地採取應對措施。

接受問卷調查的教師當中，有 30.1% 認為學生缺課原因是缺乏學習動機，其次是作息不規律（25.0%），另有 24.3% 認為是反映了學生存在焦慮或抑鬱。2024 年度的學生自殺個案有 413 宗，較上一年度增加約 4%，主要原因是精神失常、家庭問題及學業問題。

調查並顯示，導致身體及心理明顯傷害的嚴重校園欺凌個案，由上一年度的 1,306 增至 2024 年度的 1,405 宗。中、小學校園暴力個案亦由上一年度的 108,987 宗升至 2024 年度的新高，有 128,859 宗。