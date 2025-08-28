日本九州新燃岳火山兩度噴發 噴煙高達 5500 公尺 火山灰飄向霧島及小林市︱Yahoo

新燃岳凌晨 4 時 53 分噴發後，於 5 時 23 分再次噴發。（日本氣象廳）

【Yahoo新聞報道】日本九州霧島連山的新燃岳（Shinmoedake）火山在今日（28 日）清晨突然噴發，噴煙衝上 5500 公尺高空。日本氣象廳表示，這是繼 7 月 3 日後首次超過 5000 公尺的噴發紀錄，並已發布 3 級噴火警戒，提醒民眾嚴防火山口周邊的危險。

綜合外媒報道，火山於當地時間凌晨 4 時 53 分噴發後，於 5 時 23 分再次噴發，第二次噴煙高度達 4500 公尺。據報目前觀測未發現大型噴石或火山碎屑流，但火山灰正隨風向西南飄散，預測霧島市與宮崎縣小林市將有大量降灰。

氣象廳呼籲，火山口 3 公里範圍需防範大型噴石，2 公里內則需嚴防火山碎屑流，並提醒居民避免外出或駕駛，以免受影響。

第二次噴煙高度達 4500 公尺。（weathernews.jp）

可能引發土石流

霧島山火山防災協議會當天召開線上會議，鹿兒島大學名譽教授地頭薗隆警告，少量降雨亦可能引發土石流，迅速清除火山灰十分重要。京都大學名譽教授石原和弘則指出，這次噴發型態與 2011 年和 2018 年的岩漿噴發不同，顯示地下變化較為緩慢。

新燃岳自 2018 年 6 月爆發後，一度沉寂 7 年，直至今年 6 月 22 日再度活躍。位於火山約 6 公里外的霧島神話之里公園，當日上午已可見火山灰飄落，停車場的車輛也被灰層覆蓋。