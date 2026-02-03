日本事後丸上架 無年齡限制且不需處方 需於藥劑師面前服用禁代購︱Yahoo

緊急避孕藥「Norlevo」。（明治製藥網站）

【Yahoo健康】日本由昨日（2 日）起，約 7,000 間藥房及藥妝店開始無須年齡限制及家長同意，直接發售俗稱「事後丸」的緊急避孕藥。

有關藥物為 NorLevo，須在無保護性行為後 72 小時內服用，效果最佳。購買者須在藥房內，於藥劑師在場情況下即時服用，暫不設網上購買。

官方資料顯示，藥物避孕成效超過 80％，但仍建議服用後約 3 星期自行驗孕，或到婦產科檢查。藥物只限有需要的女性本人購買，不可由第三者代買，男性亦不可購買。

多次購買或會轉介醫療機構

出售緊急避孕藥的藥房及藥妝店，可建議 16 歲或以下人士或短時間內多次購買的女性，轉介至醫療機構；如懷疑涉及性侵或性虐待，亦可協助聯繫當地支援組織。

日本過往規定須由醫生處方，才可取得相關藥物。自 2023 年 11 月起，已在部分藥妝店試行向 16 歲或以上女性，無須處方出售緊急避孕藥。