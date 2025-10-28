日本二三線旅遊城市推介！別再只去東京大阪 一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本旅遊｜香港直航 東京、大阪以外2、3線城市好選擇！一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介

日本47都道府縣大家去過多少個？除了東京、大阪、名古屋等一線城市，日本亦有很多極富特色的二、三線城市！二三線日本城市當地人流較少、大山大水景色優美，更有不少靚到「嘩」一聲的賞櫻看楓的靚景點；今次Yahoo購物專員為大家精選4個香港直航抵達的2、3線城市，並附上機票格價及相關旅遊產品，玩厭大城市的各位，不妨捐窿捐罅尋找日本好去處！

日本二三線城市推介1. 仙台

仙台位於日本宮城縣，是東北地區最大的都市，當地四季如畫，春天賞櫻、夏季參加祭典、秋天有紅葉、冬季看雪滑雪，更有知名歷史名勝仙台城、瑞鳳殿、大崎八幡宮等，還可以到近郊景點包括松島、藏王狐狸村、秋保溫泉、藏王樹冰等，當然記得品嚐當地名物牛舌！從香港出發，航程約1小時到達仙台國際機場，作為港人遊日本東北地區的入口，建議大家入手東北地區的JR Pass 東日本鐵路周遊券，一券在手可乘新幹線走勻仙台、青森、山形、秋田等。

JR Pass 東日本鐵路周遊券

價錢：$1,373起

按此經Klook預訂

Agoda最平票價｜香港快運：$1,900起

按此經Agoda預訂

KAYAK最平票價｜大灣區航空去程、香港快運回程：$2,007起

按此經KAYAK預訂

Expedia最平票價｜大灣區航空：$1,929起

按此經Expedia預訂

永安旅遊最平票價｜大灣區航空：$2,217起

按此經永安旅遊預訂

船岡城址公園（相片來源：Getty Images）

藏王狐狸村（相片來源：Getty Images）

仙台國際機場（相片來源：Getty Images）

日本二三線城市推介2. 小松

香港快運今年4月24日啟航的新航點，位於石川縣，前往金澤、富山、加賀、福井等地，全部1小時內就能到達，從此不用從東京或名古屋坐新幹線就能玩盡北陸地區。這裡擁有日本海和北阿爾卑斯山等壯麗的自然景觀，四季景色各有特色，10月底至11月可到兼六園、白川鄉、那谷寺等睇紅葉、冬季可到加賀溫泉鄉浸溫泉、富山新湊海鮮市場吃蟹，更重點行程是參加於2026年1月12日、18日、25日及2月1日舉行的白川鄉冬季點燈活動，由於門票一票難求，建議可報名巴士半日遊，從高山出發，親眼見證這場冬日奇蹟。不過留意香港快運航班將於2026年1月8日至3月28日期間暫停，並計劃於3月30日恢復運作。

【全日期確定成團】2026白川鄉合掌村點燈巴士半日遊｜高山出發（一人成行）

價錢：$1,271

出發日期：1月12、18、25日

按此經KKday預訂

Agoda最平票價｜香港快運：$2,025起

按此經Agoda預訂

Expedia最平票價｜香港快運：$2,129起

按此經Expedia預訂

兼六園（相片來源：Getty Images）

白川鄉（相片來源：Getty Images）

那谷寺（相片來源：こまつ観光ナビ）

日本二三線城市推介3. 高松

從香港出發約3小時30分鐘航程即達，高松位於四國北部的港口城市，面朝瀨戶內海，是香川縣的首府，亦是通往四國的重要門戶。高松擁有自然的寧靜之美，包括為日本三大名園之一栗林公園、日本三大水城之一高松城、被稱為日本天空之鏡的父母之濱、著名賞櫻景點紫雲出山等，而每3年一次的大型現代藝術盛會「瀨戶內國際藝術節」現正舉行，旅客亦可從高松港前往小豆島、直島和豐島等會場參觀。由於飛高松通常都一拼玩埋四國其他三縣，其景點分散，建議自駕遊，又或參加本地團，推介這8小時包車團，$3,429供最多4人參加，除開人均$857.3，即可到訪多個重要景點。

高松: 8小時私人包車 - 栗林公園 & 祖谷藤蔓橋 & 夢幻父母濱一日遊 (高松市內出發)

價錢：$3,426

出發日期：11月1日至12月19日

按此經Klook預訂

Agoda最平票價｜香港快運：$1,743起

按此經Agoda預訂

KAYAK最平票價｜香港快運：$1,655起

按此經KAYAK預訂

Expedia最平票價｜香港快運：$1,655起

按此經Expedia預訂

永安旅遊最平票價｜香港快運：$1,726起

按此經永安旅遊預訂

紫雲出山（相片來源：Visit Kagawa - 日本香川@Facebook）

父母之濱（相片來源：Visit Kagawa - 日本香川@Facebook）

栗林公園（相片來源：Visit Kagawa - 日本香川@Facebook）

日本二三線城市推介4. 廣島

位於日本本州島的西部，面對瀨戶內海，擁有豐富的歷史背景和迷人的風景，熱愛歷史文化的話，有廣島和平紀念公園、廣島原爆圓頂館、廣島城；喜歡自然美景的有以嚴島神社和浮在海上的鳥居而聞名的宮島、紅葉勝地三段峽，從市區開車兩小時便到「兔仔島」大久野島，與兔兔零距離接觸；美食方面則有廣島蠔、廣島燒等美食，可參加當地美食團，由在地人帶大家吃最地道的美食吧！

廣島夜間美食 & 當地景點探索之旅

價錢：$787起

按此經Klook預訂

Agoda最平票價｜香港快運：$1,881起

按此經Agoda預訂

KAYAK最平票價｜香港快運：$1,865起

按此經KAYAK預訂

Expedia最平票價｜香港快運：$1,872起

按此經Expedia預訂

永安旅遊最平票價｜香港快運：$1,903起

按此經永安旅遊預訂

以嚴島神社和浮在海上的鳥居而聞名的宮島。（相片來源：Getty Images）

「兔仔島」大久野島，與兔兔零距離接觸。（相片來源：ひろしま竹原観光ナビ）

