葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
日本京都發現熊蹤 鄰近嵐山竹林小徑熱門旅遊點 兩日內 5 宗通報｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本陸續有民眾報告熊蹤，最新地點包括香港人經常前往的京都。《讀賣新聞》報道，京都府警察部門在兩日內收到 5 宗報告，指右京區的住宅區，以及區內景點之一的嵐山附近有熊及疑似熊出沒，雖然未有人受傷，但警方已經提醒民眾要注意安全。
上周五（24 日）當地時間（下同）上午 6 時 15 分左右，京都警方接到報案，表示在右京區太秦中山町附近的一片竹林中發現了兩隻幼熊。同日下午 4 時 45 分，賞月勝地「廣澤池」東側的鳴瀧音斗山町，其中一間民居內亦發現有熊。同日晚上 11 時 10 分左右，有人發現廣澤池西側的嵯峨大澤落久保町的田間有兩隻形似熊的動物出沒。
到了上周六（25 日）凌晨 0 時 50 分，警方接到報案，指 JR 嵯峨嵐山站以西約 800 米的嵯峨野野宮町的道路上發現了一隻形似幼熊的動物，相關位置位處世界遺產天龍寺以北，以及熱門旅遊景點「嵐山竹林小徑」的旁邊。同日大約 1 個半小時後，警方亦接到報案，指鳴瀧音斗山町附近一處民宅內亦有熊蹤。周六兩宗事件中發現的動物都未跟人類有接觸，無人受傷。
因應上述 5 宗事件，京都府右京警察局表示已經加強巡邏，並呼籲民眾如果不要靠近熊，應該聯絡警方。
【相關報道】
其他人也在看
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 9 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 2 天前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 37 分鐘前
貝森特：中國將延後一年實施稀土規則、購買美國大豆、TikTok細節敲定
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（26 日）表示，他預計中國將在未來數年恢復大規模採購美國大豆，並在馬來西亞舉行為期兩天的美中貿易談判後，決定將擴大稀土出口許可制度的實施延後一年，之後再重新檢視。鉅亨網 ・ 3 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 3 小時前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光
【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
「美國優先」在大豆田失靈 特朗普鐵粉遭貿易戰反噬 盼中美和解
今年秋季，美國豆農收割的大豆規模之大，面積甚至超過了新墨西哥州。而他們最大的買家 —— 中國 —— 卻早已轉身離開了。Bloomberg ・ 1 天前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
阿摩廉首度3連勝：表現比去季好得多
【Now Sports】曼聯在周六聯賽打敗白禮頓，取得阿摩廉領軍以來首度3連勝，他直言球隊的表現比去季好得多。「球員更具信心。我認為己隊本季最出色的比賽，是對阿仙奴，不過隨著信心增加，士氣不同，有時在比賽某些時刻得到一點運氣幫助，有助贏波。那是我現在的感覺，我們踢球變得更隨心所欲。」阿摩廉在曼聯周六英超以4:2擊敗白禮頓，升上聯賽榜第4位後說。這是曼聯自去年2月以來，首次在聯賽3連勝，當時領軍者是坦夏。阿摩廉續說：「我從未因為所做的或贏不了比賽而羞愧。我感到（班主）拉傑夫一直信任。我們正從低潮中改善，以不同形式應對。你可感覺得到，球隊的表現比去季好得多。」前鋒古亞取得成「魔」以來的首個入球，他為此感到欣喜：「很難去說甚麼，我跟安保姆及錫斯高開玩笑，我告訴他們，我需要那（入球）感覺。」now.com 體育 ・ 21 小時前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場
啟德半新樓再現蝕讓個案，市場消息指，維港1號近日錄得一宗二手蝕讓，業主帳面損失近四成。28Hse.com ・ 2 天前
納稅人120億填氹 豪言水上樂園交予康文署 市民緬懷盛智文創意時代
海洋公園再錄虧損，主席不排除將蝕本水上樂園交由康文署營運，引發「賺就自己、蝕就政府」爭議。公眾回望盛智文時代憑創意與自負盈虧締造連續11年盈餘。Yahoo財經 ・ 1 天前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前