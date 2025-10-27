日本京都發現熊蹤 鄰近嵐山竹林小徑熱門旅遊點 兩日內 5 宗通報｜Yahoo

在日本本州出現的熊品種為「亞洲黑熊」（Ursus thibetanus）。

【Yahoo 新聞報道】日本陸續有民眾報告熊蹤，最新地點包括香港人經常前往的京都。《讀賣新聞》報道，京都府警察部門在兩日內收到 5 宗報告，指右京區的住宅區，以及區內景點之一的嵐山附近有熊及疑似熊出沒，雖然未有人受傷，但警方已經提醒民眾要注意安全。

上周五（24 日）當地時間（下同）上午 6 時 15 分左右，京都警方接到報案，表示在右京區太秦中山町附近的一片竹林中發現了兩隻幼熊。同日下午 4 時 45 分，賞月勝地「廣澤池」東側的鳴瀧音斗山町，其中一間民居內亦發現有熊。同日晚上 11 時 10 分左右，有人發現廣澤池西側的嵯峨大澤落久保町的田間有兩隻形似熊的動物出沒。

到了上周六（25 日）凌晨 0 時 50 分，警方接到報案，指 JR 嵯峨嵐山站以西約 800 米的嵯峨野野宮町的道路上發現了一隻形似幼熊的動物，相關位置位處世界遺產天龍寺以北，以及熱門旅遊景點「嵐山竹林小徑」的旁邊。同日大約 1 個半小時後，警方亦接到報案，指鳴瀧音斗山町附近一處民宅內亦有熊蹤。周六兩宗事件中發現的動物都未跟人類有接觸，無人受傷。

因應上述 5 宗事件，京都府右京警察局表示已經加強巡邏，並呼籲民眾如果不要靠近熊，應該聯絡警方。

