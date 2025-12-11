日本人氣千層回歸！Châteraisé 把「一口入魂」升級

日本甜點迷可以準備清空甜點胃。來自日本、在港同樣擁有高人氣的 Châteraisé，最近把自家殿堂級「Mille Crepe 千層蛋糕」系列來一次大翻新，從餅皮、忌廉到整體風味全面升級，主打的就是一種：每一口都要比以前更難忘。​

今次升級，先由最基本的餅皮開始重新來過。店方用上全新工法，令餅皮變得更濕潤、更柔軟，切開時層層分明但完全沒有乾裂感，入口就是輕輕一抿就化開的那種細膩。 內餡也不再只是單一生奶油，而是升級為帶吉士風味的打發忌廉，把雞蛋的香濃和奶油的輕盈結合在一起，吃起來更有層次又不膩口，香草香氣則在尾韻慢慢收結，留下一種很日系的優雅甜度。​

對於喜歡原味千層的人，今次的「經典千層蛋糕」會很像一個重新寫過的標準答案。 軟糯餅皮加上升級後的吉士打風味忌廉，咬下去的口感比以前更輕盈，香草與奶香在口中是慢慢疊上去，而不是一下子衝出來。 甜度收得剛剛好，是那種可以一個人默默吃完整件，也不會有罪惡感的日常療癒系甜點。​

如果平日是 Tiramisu 派，「意式芝士千層蛋糕」基本上是專門為大人口味寫的一封情書。 同樣是柔軟的千層餅皮，不過內層用上兩種來自北海道的芝士——馬斯卡彭加濃郁奶油芝士，以黃金比例調和出既香甜又有厚度的芝士忌廉。 底層更隱藏了一層特製咖啡凍，再配上浸泡咖啡糖漿的可可海綿蛋糕、咖啡忌廉及頂層微苦咖啡奶油與咖啡粉，整件蛋糕吃起來像一場苦甜交織的咖啡交響曲，非常適合配一杯黑咖啡慢慢享受。​

抹茶控必食的「宇治抹茶千層蛋糕」， 內餡用上兩種頂級抹茶，一種是帶旨味的宇治抹茶，另一種則是來自靜岡、顏色鮮綠、苦味更鮮明的「天空之抹茶」，兩者調成的抹茶忌廉，茶香深邃之餘又有回甘，不是只靠甜度堆砌的那種抹茶味。 下層再加入用沖繩黑糖製成的黑糖蕨餅，Q彈口感和深色苦甜風味與柔滑奶油形成對比，再配上以石川縣「加賀棒焙茶」做成、掃上黑糖糖漿的海綿蛋糕，從底層開始就已經很有故事感。